Свыше 38% чешских компаний выплатят сотрудникам годовые премии

Это следует из опроса, проведенного Торговой палатой среди своих членов. «Ряд работодателей помогают своим сотрудникам смягчить последствия роста цен и поэтому, помимо повышения заработной платы, в течение года выплачивают различные премии. Предприятия, добившиеся хороших результатов в этом году, в конце года помнят о своих сотрудниках. Компании стараются удержать их с помощью таких финансовых бонусов», — сказал Зденек Заичек, президент Торговой палаты.

Это небольшое увеличение по сравнению с прошлым годом. Тогда 37,3% компаний выплачивали 13-ю зарплату.

Крупные компании чаще всего предоставляют рождественские бонусы и 13-ю зарплату — 68% из них делают это. Для средних компаний этот показатель составит 43%, для малых — 34%, а для микробизнеса — 21%. «У малых компаний нет таких возможностей», — сказал Заичек.

Легче всего получить эти бонусы будет работникам строительной и обрабатывающей промышленности. В обоих случаях это коснется почти половины работодателей. Меньше всего годовых премий платят в сфере персональных и деловых услуг.

Заработная плата вырастет в следующем году

Торговая палата ожидает, что в следующем году заработная плата вырастет в среднем на 7% — то есть с 43 600 до 46 700 крон. «В зависимости от размера предприятия повышение зарплаты составит от 5 до 8%», — сказал Заичек.

По его словам, зарплаты также вырастут в реальном выражении. То есть с точки зрения того, что люди смогут купить на свои деньги. Это связано с тем, что инфляция, скорее всего, снизится до 3,3%. Таким образом, рост реальной заработной платы может составить примерно 3,7%. В третьем квартале этого года реальные зарплаты в Чехии снизились на 0,8% в годовом исчислении.

«Мы ожидаем, что также может произойти небольшой экономический рост», — заключил Заичек.