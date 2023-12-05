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Свыше 38% чешских компаний выплатят сотрудникам годовые премии
7 декабря 2023
07:00
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Рождественский бонус, премию или тринадцатую зарплату в этом году выплатят 38,3% компаний в Чехии. Чаще всего это будет сумма в диапазоне от 22 000 до 46 000 крон. Некоторые сотрудники получат бонус уже в этом году, остальные — в январе или в первом квартале.
Это следует из опроса, проведенного Торговой палатой среди своих членов. «Ряд работодателей помогают своим сотрудникам смягчить последствия роста цен и поэтому, помимо повышения заработной платы, в течение года выплачивают различные премии. Предприятия, добившиеся хороших результатов в этом году, в конце года помнят о своих сотрудниках. Компании стараются удержать их с помощью таких финансовых бонусов», — сказал Зденек Заичек, президент Торговой палаты.
Это небольшое увеличение по сравнению с прошлым годом. Тогда 37,3% компаний выплачивали 13-ю зарплату.
Крупные компании чаще всего предоставляют рождественские бонусы и 13-ю зарплату — 68% из них делают это. Для средних компаний этот показатель составит 43%, для малых — 34%, а для микробизнеса — 21%. «У малых компаний нет таких возможностей», — сказал Заичек.
Легче всего получить эти бонусы будет работникам строительной и обрабатывающей промышленности. В обоих случаях это коснется почти половины работодателей. Меньше всего годовых премий платят в сфере персональных и деловых услуг.
Заработная плата вырастет в следующем году
Торговая палата ожидает, что в следующем году заработная плата вырастет в среднем на 7% — то есть с 43 600 до 46 700 крон. «В зависимости от размера предприятия повышение зарплаты составит от 5 до 8%», — сказал Заичек.
По его словам, зарплаты также вырастут в реальном выражении. То есть с точки зрения того, что люди смогут купить на свои деньги. Это связано с тем, что инфляция, скорее всего, снизится до 3,3%. Таким образом, рост реальной заработной платы может составить примерно 3,7%. В третьем квартале этого года реальные зарплаты в Чехии снизились на 0,8% в годовом исчислении.
«Мы ожидаем, что также может произойти небольшой экономический рост», — заключил Заичек.
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- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
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