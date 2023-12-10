Комментарий: рост цен на продукты в Чехии еще можно остановить

Неделю назад прозвучал первый выстрел. Это был комментарий председателя Союза торговли и туризма Томаша Прузы по поводу перспективы снижения НДС на продукты питания на 3%. «Розничные сети перенесут каждый процент сниженного НДС на свои цены», — пообещал Пруза после встречи с министром сельского хозяйства Мареком Выборным. Однако он тут же добавил: «Но в то же время, если наши поставщики повысят цены на 10%, то цены на продукты вырастут на 7%». Новые прейскуранты, которые вступят в силу в январе, могут содержать более высокие цены, чем раньше, несмотря на снижение налогов.

Экономист Либор Душек выступил против этого в сети X (бывший Twitter), заподозрив весь продовольственный сектор в целенаправленных действиях. «Явные картельные соглашения запрещены, но подача различных сигналов, как это ни парадоксально, в переговорах с министром, облегчает повышение цен. «Мы ожидаем роста цен», — объявляет глава профсоюза, и об этом пишут во всех газетах. «Почему бы тогда каждому торговцу не повысить цены?» — спрашивает экономист.

Итак, карты розданы, и вопрос лишь в том, как отдельные игроки разложат их на столе, то есть как они используют подготовленные аргументы в публичных дебатах.

Производители продуктов питания, включая фермеров и торговцев, хотят получать прибыль, но если они не смогут обосновать свои цены, то их репутация, и без того пострадавшая от роста цен в последние годы, еще больше ухудшится.

Хотя Чешская Республика входит в число 10 посткоммунистических стран с самым высоким ростом цен на продукты питания в ЕС, рост цен не превышает 40%, как это произошло в странах Балтии, в Венгрии и Словакии. Внутренние цены можно оправдать тем, что, как и в других странах Восточной Европы, местный продовольственный и сельскохозяйственный комплекс страдает от низкой эффективности и повышенного потребления энергии. В условиях энергетического кризиса производители и торговцы, возможно, были вынуждены по объективным причинам устанавливать более высокие цены, чем, например, в Германии.

Однако производители продуктов питания быстрее, чем в других странах, согласились на более высокие цены, о чем свидетельствует отчет антимонопольного ведомства. Стоимость производства продуктов питания действительно выросла во время энергетического кризиса, признают чиновники из Брно, но вскоре они обнаружили, что «все звенья продовольственной вертикали смогли успешно переложить эти расходы на конечного потребителя, сохранив таким образом относительно стабильную торговую наценку или даже увеличив ее». По данным Евростата, внутренние цены на продукты питания адаптировались к прошлогоднему росту цен на энергоносители самыми быстрыми темпами в Европе после Венгрии.

Фермеры, производители продуктов питания и торговцы уверенно вступают в ценовую битву. Н так давно министр сельского хозяйства Зденек Некула, заказавший вышеупомянутый доклад Антимонопольного ведомства, был вынужден уйти в отставку после его критики

Особенность Чехии заключается в том, что каждый год в первом месяце года в новых прейскурантах супермаркетов продукты питания дорожают — независимо от цен на товары на мировых рынках или динамики цен в соседних странах. В среднем каждый январь продукты дорожают на 1–2%, исключение составляют первые месяцы кризисных 2021–2023 годов, когда цены выросли на 3-4%. Однако энергетический кризис, включая сопутствующую ему инфляцию, уже закончился. Поэтому сама возможность того, что после новогоднего снижения НДС цены на продукты питания не упадут, вызывает серьезные подозрения. Вдруг «олигополии», о которых говорится в докладе антимонопольного ведомства, захотят использовать свою рыночную власть во вред потребителям?