Вместо 30-летия — крах. «Я больше не буду вести здесь бизнес», — говорит руководитель чешской колбасной компании

Продажи на сумму более 40 миллионов, 30 сотрудников и прибыль. Так выглядела компания Gurmán Sedlnice в Новоичинском районе в 2020 году. Предприятие перерабатывало 80 тонн мяса в год и делало ставку на региональные колбасы и продукты. Но затем ситуация внезапно изменилась.

Цены на энергоносители выросли, и все больше людей, особенно в северной Моравии, отправлялись за покупками в более дешевую Польшу или покупали мясо, привезенное из Польши. Несколько недель назад на странице компании в Facebook появилось следующее сообщение:

«Уважаемые покупатели, с сожалением сообщаем вам, что компания Gurmán Sedlnice закрывается. Производство мяса и колбас требует больших затрат энергии. К сожалению, цены на энергию и тот факт, что покупательная способность переместилась в Польшу, вынудили нас закрыться. Нам всем очень жаль, потому что мы любили эту работу и делали ее для вас. Мы благодарим вас за многолетнюю поддержку и желаем вам удачи и здоровья в эти трудные времена».

«Я не понимаю политику польских ритейлеров»

Сегодня производство уже закрыто, а на январь назначено собрание кредиторов.

«Высокие расходы не могут быть отражены в ценах на продукты. Я не понимал и не понимаю ценовой политики польских ритейлеров и крупных гипермаркетов», — объясняет в интервью SZ Byznys Вилем Скалицкий, управляющий директор компании.

По его словам, ему нравится работать в компании, ведущей свою историю с 1994 года.

«Я занимался бизнесом, потому что чувствовал в этом смысл. Производство фирменных колбас с региональным вкусом и ручной обработкой приносило удовлетворение, и я жил этим. Я внушал своим сотрудникам, что если они будут делать работу с любовью, то получат удовольствие от результатов. И я всегда поддерживал своих сотрудников. Поэтому мне еще больше жаль, что возникла такая ситуация. Наше ремесло тяжело, и оно не для всех. Либо ты любишь эту работу, либо предпочитаешь ею не заниматься. Ситуация в нашей индустрии была сложной в течение долгого времени, и другие переработчики могут вам это сказать. У меня никогда не было амбиций стать крупным игроком на рынке. У нас была своя клиентура здесь, в Центральной и Северной Моравии», — говорит Скалицкий.

В октябре 2022 года компания начала задерживать оплату счетов за электроэнергию. «К тому времени я уже начал подозревать, что либо я введу режим кризисного управления, либо мы не выживем. Рост тарифов был экстремальным, и к тому моменту, когда правительство начало действовать и приняло решение об ограничении, я понял, что наступило время „без пяти минут двенадцать“. Но я все равно боролся и экономил, где только мог», — говорит управляющий директор, добавляя, что счета за электроэнергию для компании выросли на 160%.

Добиться большей экономии энергии было нереально. «Для нас все не так просто. Нам приходится постоянно охлаждать, подвергать мясо термической обработке и снова охлаждать. Так что электричество, электричество и газ. И так снова и снова. Но все же был шанс, что все получится», — говорит Скалицкий.

Следующим ударом стала дешевая еда и особенно мясо в Польше. «Я старался сократить расходы, как только мог. Последним ударом стало прекращение аренды помещения, это был конец», — добавляет Скалицкий. Он вспоминает, что самым сложным моментом для него было донести ситуацию до сотрудников. В этом отношении компании повезло: благодаря низкому уровню безработицы в стране никто не остался без работы. Вилем Скалицкий и его сотрудники были трудоустроены у конкурента.

«Я убежден, что после такого опыта я больше не буду вести бизнес в этой стране. Я желаю всем тем, кто до сих пор выстоял, держаться и бороться после запланированного повышения цен в следующем году. Любая буря проходит. К сожалению, нам не повезло и в нас ударила молния», — сказал Скалицкий.

Высокие цены на энергоносители сильно влияют на мясоперерабатывающую промышленность. По словам главы Чешской ассоциации мясопереработчиков Карела Пильчика, они составляют 8% от стоимости продукции. Раньше этот показатель составлял 2%. «Это большая проблема, и, конечно, она отразится на ценах на продукцию», — сказал Пильчик.



Компании ожидают дальнейшего повышения цен в следующем году. Предложение о повышении регулируемой части цены на электроэнергию обойдется Тршинецкому металлургическому заводу в 600 миллионов крон в год дополнительно, а владелец текстильной компании Juta Йиржи Главатый обратился за расчетом непосредственно в ČEZ. Его компания заплатит за распределение энергии на 88 миллионов — на 136% — больше, чем в этом году.

Стекольный завод Cerva Bohemia из региона Угерске-Градиште с почти 230-летней историей закрылся из-за цен на электроэнергию. Петр Гавелка из инженерной компании Žďas и владелец компании Kofola Яннис Самарас также предупреждают о высоких ценах.

Правительство объявило, что к середине декабря подготовит решение для предприятий энергоемких отраслей, чтобы смягчить последствия роста цен на энергоносители.