Правительство Чехии утвердило повышение минимальной зарплаты до 18 900 крон

Постановление было утверждено правительством 13 декабря. Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) объявил об этом на пресс-конференции после заседания правительства. Профсоюзы настаивали на более значительном повышении всех сумм. По мнению работодателей, минимальная зарплата должна расти медленнее, как и другие заработки в Чехии.

«Правительство подтвердило постановление о повышении минимальной заработной платы на 1 600 крон. Это будет повышение, которое станет самым высоким в истории (номинально). В то же время мы будем предпринимать постепенные шаги, чтобы достичь цели постепенного повышения минимальной зарплаты прозрачным и предсказуемым образом до целевого значения 45% от средней зарплаты в течение пяти лет», — сказал Юречка.

Минимальная заработная плата регулируется директивой ЕС, принятой в прошлом году, и у стран-членов есть два года, чтобы ввести ее в действие. Директива рекомендует минимальный заработок на уровне 60% от медианной брутто-зарплаты или 50% от средней брутто-зарплаты.

Согласно постановлению, минимальная почасовая заработная плата с января вырастет с 103,80 до 112,50 кроны. Это означает увеличение месячной зарплаты с нынешних 17 300 крон до 18 900 крон. Рабочий должен будет зарабатывать 16 442 кроны нетто. Самый низкий заработок в следующем году должен соответствовать 41% средней зарплаты. В последующие годы до 2028 года эта доля должна повышаться на один процентный пункт до 45% от средней зарплаты, согласно плану. И далее она должна оставаться на этом уровне.

Регулярная индексация и форма гарантированной заработной платы будут регулироваться предстоящей поправкой к Трудовому кодексу. По словам Юречки, она должна быть принята в первой половине следующего года и вступить в силу с 2025 году. Количество ступеней гарантированной зарплаты должно быть сокращено с восьми до четырех или пяти.



