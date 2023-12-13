Прогноз на 2024 год: Мы больше не будем считать каждую крону, говорит экономист

Чехия — единственная страна в Европейском союзе, которая еще не вернулась к тем темпам роста, которые были до пандемии. В следующем году, который, согласно китайскому гороскопу, находится под властью энергичного дракона, стагнация закончится и отечественная экономика снова начнет расти. По данным Чешского национального банка, она вырастет на 1,2%, а по данным Министерства финансов — даже на 1,9%.

Мы будем расти. Наконец-то

«Министр финансов Чехии Збынек Станюра настроен более оптимистично. Циник скажет, что так и должно быть, ведь именно на этом основаны прогнозы налоговых поступлений. Я бы встал на сторону Центробанка. Министерство финансов снижает показатели по сравнению с предыдущим прогнозом, и я думаю, что оно будет корректировать их и дальше. Лично я считаю, что рост будет ниже», — прокомментировал правительственные оценки роста ВВП Доминик Строукал, член NERV и экономист Пражского столичного университета.

Но лучшая новость на следующий год, по мнению Строукала, заключается в том, что именно потребители, а не правительство, будут способствовать росту чешских показателей. «Это слабый рост, но наконец-то рост после долгого времени. Самое интересное, что его должно стимулировать потребление, а не только правительство».

Повышение зарплат будет ощущаться

Не только ожидаемое снижение базовой ставки, которое может произойти в ближайшие месяцы, подстегнет потребление. Люди отдохнут от высокой инфляции, и зарплаты наконец-то будут расти быстрее, чем цены. По оценкам Строукала, рост реальной заработной платы в следующем году составит 4%.

«Дело не только в ставках. Инфляция будет снижаться. Сохранится низкий уровень безработицы, который, согласно обоим прогнозам, должен оставаться на уровне около 3%. На рынке труда будет наблюдаться некоторое давление на рост зарплаты. Это может быть рост в среднем между 6 и 7% за год. При более низкой инфляции мы ожидаем реального роста заработной платы на 4%. Это то, что может дать толчок росту потребления», — сказал он.

Реальная заработная плата, то есть то, что мы можем купить на наши зарплаты, падает уже семь кварталов подряд. «Одна из причин, по которой мы сейчас не тратим, заключается в том, что наши реальные доходы падают, мы смотрим на каждую вещь в магазине, она все больше дорожает. А наши доходы остались на прежнем уровне или выросли совсем чуть-чуть. Мы становимся беднее в реальном выражении. Наверное, это отразилось на потреблении», — объясняет он.

В ходе опроса, проведенного для «Чешского радио», исследовательское агентство PAQ Research выяснило, что 37% домохозяйств в настоящее время не делают никаких сбережений. Они тратят все или даже больше, чем зарабатывают. До начала инфляционной волны этот показатель составлял 19%.

Мы укротим инфляцию

ЧНБ ожидает, что инфляция составит 2,6% в течение всего следующего года. Министерство финансов рассчитывает на 3%. «В январе еще будет проведена ревальвация. Инфляция вполне может начаться с 6 или с 7%. Но в феврале мы получим показатель чуть выше 2%», — считает Строукал.

Совет Национального банка Чехии проведет еще одно заседание до конца года, чтобы принять решение по ставкам. Строукал не решается загадывать, будут ли снижены ставки 21 декабря. «Это пятьдесят на пятьдесят. Технически они должны снизиться, но это зависит от того, получит ли рынок достаточно новостей о том, каким будет январское повышение. Пока что поступает достаточно негативных новостей. Это говорит о том, что ставки пока не будут падать».