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После многолетних дебатов ЕС согласовал новые правила для мигрантов

Анастасия Князева
20 декабря 2023
19:00
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Страны Европейского союза и депутаты Европарламента согласовали в среду новые правила миграции и предоставления убежища. Серия норм предусматривает среди прочего более эффективные проверки мигрантов, а также ускоренное возвращение в страны происхождения не получивших убежища просителей. Кроме того, вводится обязательная солидарность между всеми государствами-членами, которая поможет перегруженным странам либо принять часть мигрантов, либо поучаствовать финансово или материально.
 
«Отличные новости. Мы сделали это. Переговоры трех сторон длились два дня и две ночи, и вот результат», — заявила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон в видеоролике, размещенном в социальной сети X. «Мы договорились о всеобъемлющем пакте о миграции и предоставлении убежища, предусматривающем более эффективную защиту наших внешних границ, большую солидарность и защиту уязвимых слоев населения и лиц, ищущих убежища. И сегодня я очень горжусь тем, что мы это сделали», — добавила она.
 
Чтобы стандарт вступил в силу, его еще должны одобрить министры стран-членов и пленарное заседание Европарламента, но это уже считается формальностью. Ожидается, что Бельгия, которая примет председательство в ЕС 1 января, начнет работу по доработке законодательных текстов с целью их окончательного утверждения в феврале следующего года.
 
Миграционный пакет, которому предшествовали годы неудачных попыток, состоит из нескольких законодательных предложений. Среди них — постановление о введении детальной проверки людей на внешних границах. Пакет также включает в себя пересмотр Директивы о приеме, которая регулирует условия приема просителей убежища, и пересмотр Квалификационного регламента, регулирующего стандарты, которым должен соответствовать человек, чтобы претендовать на международную защиту. 
Евросоюз иммиграция

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