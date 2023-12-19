После многолетних дебатов ЕС согласовал новые правила для мигрантов

«Отличные новости. Мы сделали это. Переговоры трех сторон длились два дня и две ночи, и вот результат», — заявила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон в видеоролике, размещенном в социальной сети X. «Мы договорились о всеобъемлющем пакте о миграции и предоставлении убежища, предусматривающем более эффективную защиту наших внешних границ, большую солидарность и защиту уязвимых слоев населения и лиц, ищущих убежища. И сегодня я очень горжусь тем, что мы это сделали», — добавила она.



Чтобы стандарт вступил в силу, его еще должны одобрить министры стран-членов и пленарное заседание Европарламента, но это уже считается формальностью. Ожидается, что Бельгия, которая примет председательство в ЕС 1 января, начнет работу по доработке законодательных текстов с целью их окончательного утверждения в феврале следующего года.



Миграционный пакет, которому предшествовали годы неудачных попыток, состоит из нескольких законодательных предложений. Среди них — постановление о введении детальной проверки людей на внешних границах. Пакет также включает в себя пересмотр Директивы о приеме, которая регулирует условия приема просителей убежища, и пересмотр Квалификационного регламента, регулирующего стандарты, которым должен соответствовать человек, чтобы претендовать на международную защиту.