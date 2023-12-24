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Более 40 миллионов крон собрано в помощь родственникам погибших и пострадавших от рук массового убийцы

Новости 420on
25 декабря 2023
14:00
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Сбор средств для пострадавших на философском факультете Карлова университета и в Клановицком лесу преодолел рубеж в 40 миллионов крон. Сбор на портале Znesnáze21 значительно превысил запланированную сумму в 512 000 крон за один день; на момент написания статьи на счету фонда было более 1,4 миллиона крон.
Стрельба в четверг вызвала волну солидарности с пострадавшими и погибшими, и было создано несколько фондов. Больше всего денег на данный момент пожертвовали в фонд Карлова университета — более 40 миллионов крон. Более 34 000 человек решили внести свой вклад. Люди также могут перечислить деньги в фонд портала Znesnáze21.
 
«Фонд UK Foundation объявляет сбор средств в поддержку семей погибших, преподавателей и студентов, пострадавших в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета. Все собранные средства будут направлены на оказание адресной помощи пострадавшим в результате этой трагедии. Использование будет согласовано с руководством факультета», — говорится на сайте Карлова университета.
 
Упомянутый выше портал Znesnáze21 также организует сбор средств для жертв в Клановицком лесу. «Это трагическое событие затронуло все общество и еще долго будет вызывать отклик. Мы думаем о вас и никогда не забудем... Собранные средства будут направлены на лечение, а также на текущие нужды семьи», — говорится на странице сбора. В канун Рождества люди значительно превысили намеченную сумму в 512 000 крон — более чем в два раза.
 
С пятницы люди зажигали свечи и возлагали цветы в память о жертвах стрельбы в четверг перед зданием ректората Карлова университета, а в воскресенье около 13:00 там собрались десятки скорбящих. Люди также пришли к зданию философского факультета на площади Яна Палаха. В обоих местах они смешивались с туристами, некоторые из которых спрашивали о значении мемориалов. 
финансовая помощь убийство Чехия Карлов университет

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