Как жители Чехии воспринимают Украину и Россию сегодня? Опрос показывает, что чехи не любят обе страны

После волны солидарности, поднявшейся в Чехии менее двух лет назад, когда 24 февраля Россия начала вторжение в Украину, симпатии чешского населения к захваченной стране меняются. К такому выводу пришел Центр изучения общественного мнения при Академии наук.

Украина входит в число стран, которые не нравятся большинству чехов. Она входит в него вместе с Китаем и Россией.

«В отношении Израиля, Турции, Украины, Китая и России антипатия более или менее преобладает над симпатией. В случае с Китаем и Россией выраженная антипатия составила подавляющее большинство, в то время как в случае с Россией, которая заняла последнее место по среднему рейтингу, почти половина ответов относится к крайней категории 5 „очень несимпатична“», — заявили исследователи.

Сравнение во времени показывает, что практически для всех стран, кроме Польши, занимающей первое место, рейтинг ухудшился по сравнению с концом 2021 года, когда в последний раз проводилось похожее исследование.

Наибольший сдвиг произошел для России, где средний рейтинг ухудшился более чем на три четверти пункта, переместив страну на последнее место. «Причиной такого сдвига, несомненно, является продолжающаяся война в Украине. Украина, наряду с США и Венгрией, является еще одной страной, где средний рейтинг ухудшился более чем на полпункта. При этом все эти страны, включая Россию, имеют значительно худший рейтинг и по сравнению с 2019 годом», — заключают исследователи.

В целом у граждан Чехии самые теплые отношения со Словакией, причем с относительно большим отрывом по сравнению с другими странами. Второе место по симпатиям занимает Австрия. Также чехи испытывают симпатию к Польше, Великобритании, Франции и Германии.

В рамках исследования, проводившегося с конца сентября по начало декабря 2023 года, CVVM спросила своих респондентов, насколько им нравятся или не нравятся те или иные страны. Респонденты выражали свое отношение по пятибалльной шкале с крайними значениями «очень нравится» и «очень не нравится».

«Более детальный анализ отношения показал некоторые социально-демографические различия в отношении к разным странам. Мужчины воспринимают Израиль более благосклонно, чем женщины. С увеличением возраста симпатия возрастает по отношению к Венгрии или России и снижается по отношению к США, Великобритании или Германии», — обнаружили исследователи. С увеличением уровня образования симпатии возрастают по отношению к Израилю, США или Украине и снижаются по отношению к Китаю, Венгрии или России. Если домохозяйство выше оценивает свой уровень жизни, симпатии увеличиваются для Германии, США и Украины и уменьшаются для Венгрии. При переходе от левых к правым симпатии увеличиваются для США, Украины и Великобритании и уменьшаются для Китая и России.