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Президент Чехии: Пришло время принять евро

Новости 420on
1 января 2024
15:30
2031
Президент Чехии Петр Павел выступил с новогодней речью. Хотя он и оценил, что партии правящей коалиции способны достичь соглашения, им не хватает умения объяснить свои действия. Он также заявил, что настало время начать предпринимать шаги по переходу на евро.
В своей речи Павел напомнил, что Чешская Республика наконец-то выполняет обязательство Организации Североатлантического договора по выделению 2% ВВП на оборону. Вторым международным обязательством является введение евро.
 
«Пора после многих лет начать предпринимать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства», — сказал он, добавив, что единая валюта — это «логичное будущее» для небольшой открытой экономики Чехии.
 
Президент начал свою новогоднюю речь темы стрельбы на философском факультете в Праге. «Мы думали, что такая трагедия не может произойти», — напомнил президент. «Мы как общество должны преодолеть страх», — добавил он. «Давайте не будем искать других виновных, есть один виновный», — сказал президент, призвав людей не отказываться от своих свобод из-за страха.
 
В следующей части своей речи президент обратился к внутренней политике. Он похвалил правительство за способность коалиции объединиться и пойти на непопулярные шаги. «Несмотря на то, что найти консенсус среди пяти сторон, конечно, сложно, мы уже два года избавлены от таких разногласий в правительстве. Я этому рад», — сказал Павел.
 
По словам президента, пути, выбранные правительством для решения проблемы долга страны, «иногда кривые» и характеризуются «балансированием требований в коалиции».
 
Павел напомнил, что роль оппозиции заключается в критике правительства и выдвижении альтернативных вариантов. «Правительство облегчает эту задачу, не объясняя свои меры и шаги по реформированию, не убеждая граждан и тем самым не склоняя их на свою сторону», — сказал он, добавив, что некоторые изменения необходимы. В этом контексте президент также выступил за развитие общественных дебатов.
 
Президент обратился к молодым людям, которые сталкиваются с рядом вызовов и требований, коренным образом влияющих на их жизнь. «Я знаю, что ваши представления об идеальной жизни и семье отличаются от представлений ваших родителей, что вы видите несправедливость в современном мире в распределении власти и богатства. И все же я чувствую, что ваши ценности зачастую более прочны, чем те, с которыми мы вступили во взрослую жизнь», — сказал президент.
 
Он напомнил, что молодое поколение всегда было проводником перемен, и призвал молодежь участвовать в жизни общества и пытаться изменить ситуацию к лучшему. Он хочет, чтобы внимание политиков было обращено на молодежь.
 
В предыдущие два года премьер-министр Петр Фиала (ODS) выбирал Новый год в качестве даты для своего выступления. В этом году он обратился к общественности на Рождество, тем самым «освободив» для главы государства новогоднюю дату.
 
В своей речи Фиала рассказал об ожиданиях на 2024 год и о том, что этот год будет лучше предыдущих, потому что худшее для Чехии уже позади.
президент Чехия Новый год правительство Евро Чешская крона

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