Украинские беженцы в Чехии: они работают, не получают пособий и становятся все беднее

Прошло почти 700 дней с тех пор, как российская армия вторглась в Украину. Волна беженцев, которую подняла эта агрессия, существенно затронула и Чехию. Украинцы, бежавшие от войны, все чаще пополняют ряды чешских сотрудников. Но это не помогает им в борьбе с бедностью.

72% экономически активных беженцев из Украины имеют работу в Чехии, а еще 6% работают удаленно у себя на родине. Таковы данные опроса, проведенного компанией PAQ Research в сотрудничестве с Институтом социологии CAS и Министерством труда и социальных дел. Те, кто не работает, — это в основном студенты, люди с маленькими детьми или пенсионеры.

Факторами, которые, по мнению аналитиков, могут помочь привлечь беженцев к трудовой деятельности, являются более интенсивное обучение и углубление знаний чешского языка, а также привлечение на внутренний рынок труда людей, которые удаленно работают в захваченной стране. Как правило, это люди с более высокой квалификацией, которые не могут найти столь же хорошее или лучшее предложение о работе в Чехии. «Мы считаем, что вполне реально добиться того, чтобы более 85% экономически активных людей работали в Чехии», — дает конкретную оценку аналитики PAQ Research Шафаржова.

Согласно исследованию, доходы беженцев растут. Но это не означает, что они становятся богаче как группа. В июле начал действовать так называемый Lex Ukraine V. Это поправка к закону, которая должна была приблизить людей, бегущих от войны, к обычному арендному жилью и рынку труда. Но это означало, что они лишались некоторых льгот.

Все больше бедных

«Среди населения в целом доля беженцев, страдающих от наибольшей бедности по доходам (до 50% медианного эквивалентного дохода, то есть дохода, учитывающего размер домохозяйства), несколько увеличилась», — описывает ситуацию эксперт. «Это вероятное влияние Lex Ukraine V на изменение параметров для получения права на бесплатное жилье в государственных гуманитарных учреждениях, компенсацию солидарных домохозяйств, а также корректировку параметров для получения гуманитарных пособий».

По словам Шафаржовой, хотя это и увеличило доходы людей, для некоторых это не компенсировало выгоду, которую они получали от социального обеспечения и бесплатного жилья.

Более трети семей беженцев, страдающих от бедности доходов, не получают гуманитарных пособий. Это также может быть следствием поправки. В период с июня по ноябрь прошлого года количество людей, получающих пособия, сократилось, но процесс обращения за ними не претерпел кардинальных изменений.

«Из этого я делаю вывод, что проблем с оформлением нет, но некоторые беженцы потеряли право на получение гуманитарных пособий после того, как были изменены параметры в связи с Lex Ukraine V, — говорит Шафаржова. — Некоторые из них не имеют на них права из-за своих трудовых доходов».

У беженцев нет таких же условий для получения пособий, как у чехов. Если их доход от работы настолько мал, что они страдают от бедности, они не имеют права на гуманитарные пособия. «Система пособий для беженцев гораздо суровее, чем для чешских граждан и лиц, постоянно проживающих в Чехии», — поясняет аналитик.

Имея доход, который давал бы право на пособие на жизнь, пособие на жилье и многое другое, беженец зачастую не получает ничего.

На самом деле пособия беженцев рассчитываются так, чтобы дополнить их трудовой доход. «Когда семья увеличивает свой трудовой доход на одну крону, она теряет одну крону в виде пособия, но ее доход не увеличивается», — объясняет социолог Михал Шкврняк.

«Такая система побуждает некоторых украинских беженцев скрывать свои трудовые доходы и работать нелегально, в результате чего государство теряет доходы от налогов и сборов. Это также способствует тому, что беженцы часто имеют низкооплачиваемую, небезопасную и иную проблематичную работу», — добавляет Шафаржова.

По мнению экспертов, государство должно попытаться снизить мотивацию к нелегальной работе. «Было бы достаточно учитывать только 70% трудового дохода домохозяйства как часть решающего дохода для получения гуманитарных пособий», — говорит Шкврняк, напоминая об упомянутом выше 100-процентном вычете из дохода.

Но это не единственная проблема. Согласно опросу, у беженцев в Чехии относительно плохие условия труда. Есть и другие причины. «Они хуже знают чешский язык, и многие из них не уверены, останутся ли они в Чехии», — говорит Шафаржова, описывая факторы, которые могут отпугнуть потенциальных работодателей. «У них также обычно слабее социальный капитал по сравнению с чехами, или они знают меньше людей, которые могут дать им совет и помочь. Некоторые из них также испытывают трудности с признанием профессиональных квалификаций в Чехии. А некоторые матери с детьми жалуются на отсутствие доступа к дошкольным учреждениям».

У беженцев также очень мало сбережений. Так, в случае отсутствия постоянного дохода только четверть семей будет иметь достаточно денег, чтобы продержаться больше месяца. Под давлением беженцы могут согласиться на работу и условия, от которых чехи отказались бы.

«Все эти факторы приводят к тому, что примерно две трети беженцев работают ниже своей квалификации, часто на ручных работах», — продолжает Шафаржова.

И, конечно, дискриминация тоже играет свою роль. «В ходе июньского опроса 29% беженцев заявили, что сталкивались с дискриминацией при поиске работы», — добавляет Шафаржова. По ее словам, дискриминация может играть определенную роль в поиске работы, но все же, вероятно, меньшую, чем упомянутые системные факторы: «Это подтверждается тем, что заявленные зарплаты беженцев немного ниже, чем у чехов на аналогичных должностях, но низкие доходы в основном объясняются тем, что они выполняют неквалифицированную и плохую работу».