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Две трети молодых людей копят на старость больше, чем на квартиру

Новости 420on
10 января 2024
08:00
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Собственный дом и стремление не ограничивать себя в старости — одни из главных причин, по которым молодые люди до 34 лет откладывают и инвестируют. Парадоксально, но желание обеспечить себе пенсию до покупки собственной квартиры среди них лидируют.
Чаще всего молодые люди начинают инвестировать, когда на их счету имеется от 100 000 до 200 000 крон. По данным опроса, проведенного J&T Bank, две трети молодых людей обеспечивают себе старость. Одним из стимулов является ранний выход на пенсию: 12% из них хотят работать только до 50 лет, 15% — в идеале до 55 лет, а 34% хотели бы выйти на пенсию самое позднее в 60 лет. Менее 20% опрошенных хотят работать до 70 лет.
 
«Все больше молодых людей начинают готовиться к старости с помощью инвестиций. Они могут извлечь выгоду из долгосрочного инвестиционного горизонта, где время играет в их пользу», — говорит Роман Кодера, банкир из J&T Bank.
 
По его словам, каким бы ни было представление о будущем аннуитете, общее правило заключается в том, что сейчас нужно инвестировать ту сумму, которую хотелось бы получать ежемесячно в будущем. «Чем раньше вы начнете инвестировать, тем меньшую сумму вы будете тратить каждый месяц. Это происходит потому, что вы воспользуетесь так называемыми сложными процентами», — сказал он.
 
55% респондентов планируют использовать накопленные деньги позже, на пенсии, в виде ежемесячного аннуитета в дополнение к государственной пенсии. Остальные хотят иметь определенную сумму, которую они будут снимать по своему усмотрению.
 
Собственный дом является стимулом для инвестиций и сбережений менее чем для трети молодых людей. Причина такого низкого показателя может заключаться в том, что покупка квартиры или дома для них недоступна из-за высоких цен.
 
Помимо вышеперечисленных причин, молодые люди также мотивированы делать сбережения, потому что хотят обеспечить своих детей, или потому что хотят иметь возможность путешествовать, или потому что хотят исполнить свою мечту. Чаще всего они начинают инвестировать, когда у них появляется ежемесячный излишек или они накопили от 100 000 до 200 000 крон. В качестве инструментов для инвестиций они, как правило, используют сберегательные счета и строительные сбережения.
молодёжь деньги пенсия покупка недвижимости Чехия

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