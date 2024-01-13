Какая часть всей недвижимости в Чехии принадлежит самой богатой группе населения?

Чехия относится к странам с относительно низким уровнем неравенства доходов, но составить карту неравенства богатства гораздо сложнее из-за отсутствия прямых данных о распределении богатства.

Однако даже на основе косвенных данных Организации экономического сотрудничества и развития или Чешского национального банка, который подсчитывает общую стоимость активов, можно составить достаточно достоверную карту распределения богатства. Также полезны оценки состояния самых богатых людей, публикуемые журналом Forbes. Так что попробуем для начала погадать.

По сравнению с другими развитыми странами в Чехии наблюдается одна из самых высоких концентраций богатства среди узкой группы людей. Проще говоря, 20% самых богатых людей в Чехии владеют более чем 80% всего богатства, в то время как беднейшие 20% населения владеют всего 0,2%.

Чехия занимает первое место по неравномерному распределению богатства; она обогнала Германию, Великобританию и США. И стоит добавить, что такое положение Чехии нетипично даже по сравнению с другими Вышеградскими странами, такими как Польша, Венгрия и особенно Словакия, где разрыв между богатыми и бедными менее заметен.

Эксперты отмечают, что самый богатый 1% населения Чехии владеет примерно 36% всего богатства страны, и именно это позволяет Чехии занимать столь высокое место в рейтинге неравенства.

Исследование того, как люди воспринимают распределение богатства в обществе, было проведено в конце 2023 года Научно-исследовательским институтом труда и социальных вопросов (RILSA), учрежденным Министерством труда и социальных вопросов.

Целью исследования было не только зафиксировать восприятие действительности обществом в целом, но и донести эту информацию до людей, занимающих ключевые позиции в принятии решений.

«Оказалось, что у людей очень много искаженных представлений о распределении богатства, — рассказывает директор RILSA Робин Майалех. — Их представления являются основой для принятия решений по существенным вопросам, не только экономическим, которые влияют на жизнь людей».

Респондентам предлагалось представить себе общество, разделенное на пять одинаковых по размеру групп, и оценить, как распределяется богатство между этими группами. Затем их попросили решить, какое распределение они считают идеальным.

Люди хотят более равномерного распределения богатства

Результаты заносятся в таблицу, где каждый цвет представляет одну пятую часть населения и ее долю в общем богатстве. Первая строка графика показывает фактические данные, а следующая — то, как, по мнению людей, выглядит реальность. Третья линия показывает, что они считают идеальным.

Оценки сильно отличаются от реальности. Хотя 80% богатства принадлежит пятой части самых богатых людей, респонденты считают, что этим богатым людям принадлежит менее половины всего богатства. Идеальной, по их мнению, была бы ситуация, когда 20% самых богатых людей владели бы примерно третью всего богатства.

Вторая наиболее мобильная группа населения страны владеет лишь 10% богатства, но респонденты считают, что это примерно четверть, что также является идеальным состоянием.

Два года назад Якуб Комарек, экономист из PAQ Research, также провел исследование неравенства богатства. Как и исследователи RILSA, он заметил, что Чехия уже давно не следит за распределением богатства.

В отличие от других европейских стран, в Чехии не ведется подробная статистика личных или семейных активов, хранящихся в недвижимости или ценных бумагах.

«Мы представляем оценки третьих лиц, и главная цель этого исследования — инициировать дискуссию о том, почему у нас нет более точных данных о таком ключевом явлении», — пишет Якуб Комарек в своем исследовании.

Все последующие исследования теперь опираются на данные Исследовательского института Credit Suisse, который использует косвенные данные для регулярных международных сравнений, такие как общая стоимость активов, рассчитываемая Чешским национальным банком, и оценки стоимости активов самых богатых людей, публикуемые журналом Forbes.

Эксперты также затронули вопрос, насколько точными являются сравнения, проводимые Credit Suisse Research Institute, и что они на самом деле означают.

«Мы располагаем данными об общей стоимости богатства чешских домохозяйств из национальных счетов. Таким образом, эти данные достаточно надежны, хотя данные о самой богатой группе могут быть необъективными. Однако мы полностью упускаем важную информацию о том, как распределяется богатство в обществе», — сказала ранее iRozhlas Камила Фиалова, экономист из Института социологии Академии наук.

«В отличие от Скандинавии или Швейцарии, где ведется учет налогов на богатство, или стран еврозоны, которые проводят опросы о богатстве, мы фактически не собираем такие данные. К имуществу мы относим не только недвижимость, но и все активы, которые могут приносить доход: акции, облигации», — рассказал Якуб Комарек о текущей ситуации.

Что является причиной высокого имущественного неравенства

Высокое имущественное неравенство — это проблема, особенно когда имущество приобретается в основном по наследству, а не собственным трудом и усердием. В этом случае оно сильно искажает социальную мобильность поколений.

Высокая концентрация богатства также представляет собой социальную власть и может отражаться в демократических процессах через влияние на политиков и государственную политику. Именно поэтому наследственное богатство выходит сегодня на первый план.

Замедление темпов технологических инноваций, старение населения и трансграничные потоки капитала позволяют получать более высокую прибыль от капитала по сравнению с доходами от трудовой деятельности и еще больше усугубляют неравенство.