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Для россиян за рубежом предложили ввести обязательный консульский учет
19 января 2024
20:30
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Правительство России утвердило план мероприятий на ближайшие два года в рамках концепции миграционной политики, в котором среди прочего планируется введение обязательного консульского учета россиян, проживающих за рубежом.
Как сообщает РБК, ввести эту норму предполагается к 20 июня следующего года. Ответственным ведомством выступает МИД России.
«Ожидаемый результат — определено понятие „гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации“, а также конкретизирован правовой статус этой категории граждан», — говорится в документе.
Среди других запланированных мер — создание цифрового профиля иностранных граждан, в том числе с использованием биометрических данных. В рамках этого предлагается объединить данные миграционного учета разных ведомственных систем. Этим займутся Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки. На создание цифрового профиля иностранцев отводится срок до 10 декабря.
К той же дате правительство Москвы, ФСБ, МВД, Минцифры и другие заинтересованные органы власти должны подвести итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в страну через столичные аэропорты. Эксперимент в числе прочего предполагает проведение государственной геномной регистрации и записи голоса.
Также запланировано создание механизма релокации в Россию иностранных бизнесменов. Ожидается, что к 10 декабря будут созданы правовые основы для оказания содействия иностранным предпринимателям в перемещении бизнеса и переезде в Россию. Этим займутся Минэкономразвития, МИД, Минтруд и «заинтересованные федеральные органы исполнительной власти».
«Ожидаемый результат — определено понятие „гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации“, а также конкретизирован правовой статус этой категории граждан», — говорится в документе.
Среди других запланированных мер — создание цифрового профиля иностранных граждан, в том числе с использованием биометрических данных. В рамках этого предлагается объединить данные миграционного учета разных ведомственных систем. Этим займутся Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки. На создание цифрового профиля иностранцев отводится срок до 10 декабря.
К той же дате правительство Москвы, ФСБ, МВД, Минцифры и другие заинтересованные органы власти должны подвести итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в страну через столичные аэропорты. Эксперимент в числе прочего предполагает проведение государственной геномной регистрации и записи голоса.
Также запланировано создание механизма релокации в Россию иностранных бизнесменов. Ожидается, что к 10 декабря будут созданы правовые основы для оказания содействия иностранным предпринимателям в перемещении бизнеса и переезде в Россию. Этим займутся Минэкономразвития, МИД, Минтруд и «заинтересованные федеральные органы исполнительной власти».
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