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Единый реестр собак опаздывает более чем на год. Это сложно, объясняют в министерстве
22 января 2024
22:00
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Центральный реестр собак должен был быть запущен в январе прошлого года. Это было предусмотрено законом о ветеринарии, принятым двумя годами ранее, однако работа над реестром так и не началась. Полицейские, например, ждали, что реестр поможет им быстро выявлять бродячих или даже опасных собак. Но в Министерстве сельского хозяйства говорят, что подготовка к этому сложна.
«Мы выступаем за создание национального реестра собак уже давно, с 2000 года. Чтобы убедиться, что каждую собаку можно отследить в случае возникновения проблем. Кроме того, это будет разумно с точки зрения городов и муниципалитетов, которые будут контролировать взимание платы», — сказала Právo пресс-секретарь Чешско-Моравского кинологического союза Владимира Тиха.
Пока что полиция и муниципалитеты зависят от частных регистров, в которых проверяемая собака может быть, а может и не быть. По оценкам ветеринаров, у чехов более двух миллионов собак.
Министерство едва приступило к работе над центральной базой данных — оно даже не объявило тендер на поиск поставщика. «В настоящее время идет подготовка документов для государственных закупок. Подрядчик информационной системы еще не выбран», — сказал Právo пресс-секретарь Войтех Билы.
По его словам, ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд. Министерство утверждает, что продолжающаяся оцифровка государственного управления увеличивает потребность во взаимосвязи с другими регистрами, такими как регистр населения. По словам представителей ведомства, первоначальный план создания регистра собак не предусматривал такой возможности.
Пока только чипы
Из-за неработающего реестра государство пока не вводит обязательство по регистрации. «Есть обязательство иметь собаку, помеченную чипом и привитую от бешенства», — резюмировал пресс-секретарь.
После запуска системы будет переходный период, когда собаководы будут обязаны вводить чипы в систему через ветеринара. Предусмотрен и сбор, но его размер министерство пока не называет.
«Было бы здорово, если бы такой реестр уже существовал. Если бы мы потеряли собаку, с нами было бы легче связаться», — говорит Павел Шефл, владелец собаки из Лоуни. Он чипировал собаку в приюте, зарегистрировал ее в одном из частных регистров в соответствии с инструкциями, но даже не знает, в каком именно и как это будет работать, если животное пропадет.
По словам пресс-секретаря союза питомников, некоторые владельцы нигде не регистрируют своих питомцев, чтобы избежать местного сбора. Например, союз ведет племенные книги и выдает родословные сертификаты заводчикам.
«В какой-то степени, однако, мы понимаем проблемы, которые сопровождают создание реестра, как с экономической точки зрения, так и с точки зрения установления правил о том, кто может обращаться к базе данных, какая информация о владельце собаки может быть запрошена и с чем база данных собак может быть связана, а с чем нет», — сказал Тича.
Первоначально министерство оценивало стоимость реестра в 15–20 миллионов крон.
Единый реестр должен включать идентификационный номер собаки, ее пол, номер паспорта, если он выдан, адрес места разведения и информацию о прививках от бешенства. Обязательная информация о заводчике должна включать имя, постоянный адрес и номер телефона.
Владельцы приютов отмечают, что 80% потерянных собак, особенно в крупных городах, возвращаются домой быстро, в течение нескольких часов. «Работники просматривают частные реестры, их около семи, вводят код чипа в поисковую систему. Но внесение их в единую базу данных сэкономило бы им усилия», — говорят эксперты.
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