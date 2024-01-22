Сколько продуктов вы купите на минимальную зарплату. В Чехии все печально

Молоко, булочки, немного мяса. Рис, яйца, овощи и некоторые другие основные продукты питания. На кассе вы платите около 3 000 крон. Если вы получаете минимальную зарплату, вы только что потратили чуть менее пятой части своего месячного дохода. Это следует из анализа, проведенного компанией Picodi, в котором сравнивается изменение минимальной заработной платы, цен на основные продукты питания и взаимосвязь между ними каждый год.

«Для этого исследования мы создали базовую продовольственную корзину, состоящую из восьми групп продуктов: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи, — описывают свою методологию аналитики компании. — Список более чем скромный, но эти продукты в указанных количествах могут покрыть минимальные потребности в питании среднего взрослого человека в течение одного месяца».

Таким образом, они подсчитали, какую часть своего заработка люди, живущие на минимальную зарплату, отдадут на еду, если будут «держать себя в руках».

Менее 19%, которые люди будут выкладывать из минимальной зарплаты за условную корзину, представляют собой рост менее чем на 2% по сравнению с прошлым годом: в прошлом году этот показатель составлял 17%, а в 2022 году — даже 16,2%. Это связано с тем, что цены на основные продукты питания растут вместе с общей инфляцией.

Однако есть страны, где положение хуже. Причем значительно: Чехия находится примерно в середине списка из 67 стран. Лучше всего дела обстоят в Великобритании, Ирландии, Люксембурге и Новой Зеландии. Работники, получающие здесь минимальную зарплату, не тратят и десятой части своего дохода на основные продукты питания. Чехи находятся на одном уровне со Словакией, Грецией или Венгрией.

Хуже всего дела обстоят на Филиппинах (66,2%), в Армении (78,7%) или Узбекистане (96,1%). В Нигерии даже такая скромная покупка обходится в 116,5% от минимальной зарплаты.

Ухудшение ситуации в Чехии не удалось обратить вспять за счет повышения минимальной заработной платы. По сравнению с прошлым годом минимальная зарплата выросла на 1 600 крон, или менее чем на 9 крон в час. Разумеется, речь идет о зарплате брутто.

Чистая зарплата выросла на 7% по сравнению с предыдущим годом, как в Великобритании и Уругвае. Минимальная заработная плата изменилась в 58 из 67 стран, участвовавших в исследовании. Не считая стран, которые заморозили ее или еще не согласовали значение на этот год, самые низкие различия наблюдаются в Таиланде (2,5 %), Германии (2,8 %) и Франции (3,4 %).

Напротив, наибольший рост цен наблюдается в Аргентине (138%) и Турции (100%), что вызвано высокой инфляцией в этих странах.