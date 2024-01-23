РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НОВОСТРОЙКИ
ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Ходят на работу, платят за квартиру. Опрос показал, сколько денег остается у украинских беженцев
24 января 2024
20:00
840
Украинские беженцы в Чехии работают сверх обычной рабочей недели, однако им с трудом удается сводить концы с концами после оплаты аренды жилья, свидетельствуют данные, собранные SZ Byznys.
Треть дохода уходит на жилье. Таковы результаты опроса, проводимого Международной организацией по миграции (IOM) в Чехии с июня 2022 года. Приведенные ниже данные действительны для августа и сентября прошлого года.
Три четверти беженцев сами оплачивают свои расходы на жилье. Для подавляющего большинства тех, кто живет в Праге, это означает, что они сразу теряют более 35% своего дохода. За пределами столицы почти половина из них отдает более 30%. На практике это означает, что если бы они были чехами, то имели бы право на жилищное пособие. А если копнуть еще глубже, то выяснится, что более чем у трети (34%) после покрытия расходов на жилье остается менее 5 000 крон в месяц.
31% респондентов не может покрыть свои повседневные расходы. Это особенно характерно для пожилых людей (87%) и женщин в декретном отпуске (67%). Более позитивным моментом является то, что среди тех, кто работает, эта доля составляет 6% и что работающих беженцев в Чехии большинство.
«Мы должны обратить особое внимание на неблагоприятное финансовое положение беженцев в возрастной группе 60–64 года, которые не имеют права на поддержку и для которых также очень сложно найти какую-либо работу в Чехии», — отмечает Андреа Свободова из аналитического отдела IOM.
Риск бедности и социальной изоляции также распространяется на женщин, находящихся в декретном отпуске, и людей старше 65 лет, которые, хотя и имеют право на поддержку, все же не в состоянии покрыть свои расходы. По словам Свободовой, одним из более комплексных решений было бы приведение пособий для беженцев в соответствие с обычными пособиями в Чешской Республике.
Финансовая ситуация также зависит от того, когда беженцы прибыли в Чехию. Если беженцы позапрошлого года имеют доход в основном от работы, то беженцы прошлого года в подавляющем большинстве случаев используют сбережения. Это вполне логично. У тех, кто находится здесь дольше, было больше времени, чтобы найти работу и потратить свои сбережения.
Доходы также существенно различаются в зависимости от пола. Хотя обе группы в основном получают доход от работы, женщины чаще прибегают к помощи семьи, а мужчины чаще используют сбережения.
В Украину без детей
«Первые семь месяцев я работала в кондитерской в 12-часовую смену», — описывает свою историю украинка. Во время работы, по ее словам, она повредила почки. «Следующие семь месяцев я работала на фабрике в 12-часовые дневные смены, тяжелый и монотонный труд за минимальную зарплату, — продолжает она свой рассказ. — Я много раз пыталась найти другую работу. У меня есть высшее образование, я усердно учила чешский. Но мне везде отказывали, потому что я украинка».
Ее сыну скоро исполнится 18 лет, и он планирует учиться в Чехии. Мать вернется на родину с дочерью, которая учится в седьмом классе. «У меня есть работа в Украине. Я не хотела возвращаться из-за бомбежек. Но я уже не могу. Украинцам невероятно тяжело здесь без поддержки», — объясняет она.
Женщина из Луганской области, которая находилась в Чехии вместе с родителями и сыном, пережила похожую ситуацию. Она пыталась работать уборщицей, но не смогла заработать достаточно денег, чтобы покрыть основные расходы на проживание в дополнение к арендной плате (7 500 крон в месяц). Поэтому она решила вернуться в Украину без сына и родителей. Они относятся к категории уязвимых и имеют право на поддержку в Чешской Республике.
Беженцы в Чехии обычно работают более восьми часов в день. Среди мужчин таких 80%, среди женщин — 41%.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
24 ЯНВАРЯ 2024
1826
В России 26 октября 2023 года вступил в силу новый закон о гражданстве, который позволяет подавать уведомления об...
15:00
23 ЯНВАРЯ 2024
719
12:00
23 ЯНВАРЯ 2024
883
11:00
23 ЯНВАРЯ 2024
2969
Минимальная зарплата в Чехии без проблем покрывает основные продукты питания, но в прошлом году ситуация была лучше....
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
21:00
19:00