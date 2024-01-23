Продукты питания в Чехии наконец-то подешевели

Если посмотреть на ценники магазинов по всей Чехии, станет видно, что супермаркеты в январе продолжили делать скидки на некоторые товары.

250 граммов сливочного масла за 29,90 кроны, а также за 22,90 кроны. Молоко за 10,60 кроны, куриные грудки за 99,90 кроны и килограмм бананов за 22,90 кроны. Это текущие цены после скидок из рекламных проспектов торговых сетей, которыми они пытаются заманить покупателей. Это специальные цены, но больше половины людей обычно делают покупки со скидками.

Масло по 30 крон — польское. В продаже также можно встретить масла чешского производства, например Madeta, по цене около 50 крон. В начале января при сравнительном анализе обнаружилось самое дешевое масло за 33,99 кроны, в магазине Penny в Оломоуце.

Вскоре после того, как сервер Novinky указал, что банка пива Pilsner стоит 25 крон в Германии и 38,90 кроны в Чехии, одна из сетей включила этот продукт в акцию за 28,90 кроны.

«Что касается молока и молочных продуктов, то основная причина — падение цен на сырое молоко, которое продолжается уже несколько месяцев. В целом после рождественских праздников потребительский спрос стагнирует, а это значит, что повышать цены на продукты питания ритейлерам не тактично», — сказал аналитик Петр Гавел.

Дешевеет пиво, дорожает кола

«Что касается пива, то это действительно может быть реакцией на публикации в СМИ, но верно и то, что цены на разливное пиво в Чехии в итоге выросли не так сильно, как некоторые ожидали, что отразилось и на баночном пиве», — добавил Гавел.

Сравнивая покупки в магазинах по всей стране, можно заметить, что апельсины и бананы немного подешевели, то же самое можно сказать и о картофеле.

По данным исследования, на третьей неделе января по сравнению с декабрем прошлого года подешевели 11 из 13 основных продуктов питания. Больше всего подешевела четверть килограмма сливочного масла — примерно на 4,77%, до 52 крон. Десяток яиц стоил на 4,76% меньше — 46,58 кроны. Свинина, хлеб и выпечка, сахар, яблоки и бутылочное пиво также немного подешевели. Картофель, напротив, подорожал по сравнению с декабрем на 12,56%, до 27,70 кроны за килограмм. Килограмм пшеничной муки подорожал с 19,56 до 20,40 кроны.

«Мы наблюдаем повышение акционных цен на сладкие газировки, такие как Coca Cola, Pepsi и Mirinda. Чаще всего два литра Coca Cola можно купить на распродаже за 39,90 кроны по сравнению с 36,90 кроны в декабре. Среди безалкогольных напитков также подорожали тоники и некоторые виды соков», — говорит Моника Копчилова, аналитик Kupi.cz.

По мнению экономиста Штепана Кржечека, все играет на руку дальнейшему снижению цен на продукты питания. «Цены производителей сельскохозяйственной продукции падают уже восемь месяцев подряд. Кроме того, упали цены на энергию и топливо, а также снизилась ставка НДС на продукты питания. Все это создает предпосылки для снижения цен на продукты в магазинах», — резюмировал он. Однако аналитик Петр Гавел предупреждает, что весной импортные овощи, вероятно, подорожают из-за более низкого урожая. Для фруктов и некоторых других продуктов питания могут сыграть свою роль проблемы в Суэцком канале, связанные с войной в Газе.

«Торговцы сделали то, что обещали: они отреагировали на цены поставщиков и честно перенесли снижение НДС в свои цены. В условиях жесткой конкуренции на розничном рынке никто из игроков не может позволить себе ничего другого», — сказал Томаш Проуза, президент Союза торговли и туризма. «Если бы удалось разрушить сильную концентрацию крупных производителей и крупных сельскохозяйственных кооперативов, которые во многих случаях контролируют и искусственно завышают цены, снижение могло бы быть еще более значительным», — говорит он.

По словам министра сельского хозяйства Марека Выборного (KDU-ČSL), цены на продукты питания в Чешской Республике стабильны, и он не видит причин для их повышения.