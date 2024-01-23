В прошлом году Чехия не добилась никакого прогресса в борьбе с коррупцией

В 2023 году Чешская Республика улучшила свой рейтинг на один пункт по сравнению с предыдущим годом, но осталась на том же месте, что и в прошлом году, говорится в сравнении Transparency International.

Индекс рассчитывается по шкале от 0 до 100, при этом 100 баллов означает, что в стране практически отсутствует коррупция. Рейтинг составляется на основе экспертных оценок.

В регионе V4, куда входят Словакия, Польша и Венгрия, Чехия второй год подряд занимает первое место. Позади Польша и Словакия, которые занимают общее второе место, далее следует Венгрия. Это давняя проблема в плане коррупции, связанная с вопросом уважения ценностей верховенства закона в Венгрии, говорят эксперты.

Но по сравнению со средним показателем других стран ЕС, который составляет 64 балла, Чехия отстает на семь баллов.

По словам представителя Transparency International Давида Которы, это не очень хороший результат, потому что Чехия должна стремиться к более высоким показателям, хотя бы к среднему уровню и выше него.

Чешская Республика оценивается по индексу восприятия коррупции с 2012 года, и Котора отметил, что страны Балтии ее опережают.

Дания — страна с наивысшим рейтингом, набравшая в прошлом году 90 баллов из 100 возможных. За ней следуют Финляндия и Новая Зеландия. С другой стороны, Сомали заняла последнее место с 11 баллами, а предпоследнее место поделили Южный Судан, Сирия и Венесуэла.

По данным Transparency, коррупция также является большой проблемой в Украине и России. Однако, как показывают опросы, первая находится в лучшем положении, почти на 40 пунктов, отчасти благодаря своему желанию стать частью Европейского союза.

Считается, что Украина активно улучшает открытость данных или работу антикоррупционных органов на национальном уровне. В то время как в России исследователи не обнаружили никаких усилий по борьбе с коррупцией.

Где Чехия потерпела неудачу

Организация уже давно критикует три вещи в Чешской Республике. Первая — это отсутствие стратегического решения. Борьба с коррупцией не является приоритетом и часто откладывается из-за инфляции, экономического кризиса, цен на энергоносители и продукты питания или войны в Украине.

Подобные оправдания относятся не только к нынешнему правительству, но и к предыдущим.

«Нам не хватает лидера из числа политических представителей, у которого было бы желание взять борьбу с коррупцией в свои руки и стратегически заниматься ей на уровне национального правительства. Вторая проблема, которую мы видим, — это антикоррупционное законодательство, в котором Чешская Республика отстает. Законы принимаются под давлением извне, поскольку мы являемся членом Европейского союза», — говорит Давид Котора.

Кроме того, по его словам, не хватает политической честности, другими словами, ответственности и наложения последствий в связи с делами, не только коррупционными. Независимо от того, касаются ли они самих политиков или их коллег.

Среди позитивных шагов в Чехии Transparency упоминает принятый в августе прошлого года закон о защите информаторов, хотя он и не распространяется на анонимных информаторов. Есть также поправка к Закону о конфликте интересов, но она не решает проблему полностью, а лишь частично.