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Количество игровых автоматов в Чехии стремительно падает

Анастасия Князева
4 февраля 2024
12:00
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Количество зарегистрированных игровых автоматов в Чехии в прошлом году сократилось на 4 807 до 24 095. Падение было почти в десять раз больше, чем в 2022 году. В 2023 году было зарегистрировано на 124 казино меньше, чем в прошлом году, в то время как было добавлено 15 залов игровых автоматов, как следует из данных, предоставленных Министерством финансов (MF).
По состоянию на 1 января этого года в реестре исключенных лиц было на 419 человек меньше, чем в начале 2023 года. 198 752 человека теперь не имеют права играть в азартные игры в Чешской Республике. Лица, внесенные в реестр, не могут войти в игорный зал или казино, а также войти в свой пользовательский аккаунт у одного из операторов азартных игр и ставок. В прошлом году министерство заблокировало 351 онлайн-казино.

Муниципалитеты могут выбирать, будут ли они регулировать азартные игры на своей территории и каким образом. Кроме того, отменена их обязанность направлять в министерство текст обязательных постановлений, ограничивающих игорную деятельность. «Примерно 500 муниципалитетов так или иначе регулируют азартные игры на своей территории с помощью общих обязательных постановлений, и примерно 300 из этих муниципалитетов полностью запретили эксплуатацию игровых автоматов. К сожалению, Министерство финансов не располагает точным количеством общеобязательных постановлений, изданных на определенную дату», — сообщил Чешскому агентству печати Ондржей Макура, пресс-секретарь Министерства финансов.

После утверждения так называемого пакета консолидации, который вступил в силу в начале этого года, государство теперь имеет большую долю денег, собранных от налога на азартные игры, чем раньше. В казну государства будет поступать 55% доходов вместо прежних 35%. Муниципалитетам в зависимости от количества разрешенных игровых автоматов останется 22,5%, такая же доля достанется муниципалитетам в зависимости от численности населения.

Представители некоторых муниципалитетов ранее заявляли, что снижение доходов от игорного бизнеса негативно скажется на их бюджетах. Например, Аш в Хебском крае в этом году будет вынужден больше экономить на запланированных инвестициях, и, по словам заместителя мэра Павла Матала, город потеряет почти 70 миллионов чешских крон. Карловы Вары также объявили о снижении доходов от азартных игр, но бюджет будет компенсирован за счет повышения налога на недвижимость. Снижение доходов от азартных игр ожидается также в Мосте и Теплице в регионе Усти-над-Лабем.

Пльзень планирует полностью закрыть все игорные залы и казино на своей территории в течение двух лет. В городе зарегистрировано 38 игорных залов и казино. Заведения должны закрыться не позднее конца 2025 года.

С этого года также было скорректировано налогообложение выигрышей в азартных играх, а предел освобождения от налога с выигрышей был снижен с 1 миллиона чешских крон до 50 000 чешских крон. Все выигрыши, превышающие эту сумму, облагаются дополнительным налогом в размере 15%, а основной налог на спортивные ставки составляет 30%.

Мирослав Богунек, менеджер по развитию бизнеса сети Star Casino, говорит, что за последние 11 лет количество легальных заведений сократилось на 90%. Из 8 367 заведений в 2011 году к концу 2022 года в Чехии было лицензировано 834 игорных зала и казино, и это число продолжает сокращаться.
Чехия казино

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