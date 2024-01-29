Тяжесть снега стала лидером по убыткам от стихийных бедствий. Как помогли страховые компании?





В 2023 году самой частой причиной ущерба был ураган, из-за которого клиенты обратились с 8 300 претензиями на сумму 282 млн крон. За ним следуют град с 4 400 претензиями на сумму 405 миллионов млн и дождь с 3 600 претензиями на 44 млн крон.





В прошлом году компания Generali Česká pojišt’ovna обработала 34 000 претензий на сумму 2,2 млрд крон. Годом ранее было 43 000 случаев на сумму 3 млрд чешских крон.В 2023 году самой частой причиной ущерба был, из-за которого клиенты обратились с 8 300 претензиями на сумму 282 млн крон. За ним следуютс 4 400 претензиями на сумму 405 миллионов млн ис 3 600 претензиями на 44 млн крон.

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«Но самыми дорогими в прошлом году были последствия пожаров, за которые мы выплатили клиентам более 1 млрд крон», — сказал Чешскому агентству новостей Ян Марек, представитель страховой компании.



По словам представителя страховой компании Uniqa Insurance Евы Свободовой, 2023 год был более «милосердным» в плане стихийных бедствий, чем предыдущие. По ее словам, было много событий, связанных с бурями, штормами и градом, но они, как правило, были локальными и менее интенсивными.



Однако Uniqa зафиксировала больше повреждений автомобилей градом или поваленных деревьев или столбов во время штормов — примерно на пятую часть больше, чем в 2022 году. А вот ливневых наводнений, вызванных проливными дождями, было меньше. «Сильнее всего стихия проявила себя в августе, когда сильный штормовой фронт двинулся в Чехию из Баварии. Весной преобладали штормы», — добавила Свободова.



Количество природных событий в 2023 году для клиентов Kooperativa сократилось на 7 000 по сравнению с предыдущим годом, в то время как ущерб, нанесенный в прошлом году, был на 30 млн крон выше. Наибольший ущерб — 1 333 претензии на общую сумму 947 млн крон — клиентам Kooperativa в прошлом году был нанесен пожарами. Ветряные бури, включая торнадо, нанесли в прошлом году 5 220 убытков на сумму 268 млн крон, сообщил представитель страховой компании Милан Каня.



Чешская компания страхования бизнеса (ČPP) в прошлом году обработала 5 440 страховых случаев, вызванных стихией, и выплатила более 712 млн крон. Страховых случаев, вызванных стихией, было меньше, чем в 2022 году, но их финансовый объем увеличился почти на четверть, сказала представитель страховой компании Рената Чапкова. По ее словам, в прошлогодней статистике ущерб от стихии преобладал над ущербом от ураганов и атмосферных осадков. ČPP зафиксировала почти двукратное увеличение количества и объема убытков, вызванных тяжестью снега.