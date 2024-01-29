Вместо четырех заявлений — одно: Минтруда представило реформу выплаты пособий

Чтобы получить право на государственную помощь, необходимо более тщательно оценивать имущество заявителей наряду с их доходами. Условием получения денег должна быть работа или поиск работы.

Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) представил реформу системы выплаты пособий на пресс-конференции. По его словам, цель изменений — упростить и сделать финансовую помощь более адресной. Этому должны способствовать цифровые технологии.

«При пересмотре мы сосредоточились на четырех наиболее часто используемых льготах, с четырьмя заявлениями и четырьмя административными процедурами. Но и после нынешнего упрощения все равно приходится заполнять не менее 16 страниц. Система непроста... Соединив и объединив четыре вида поддержки, мы сможем более эффективно ориентироваться на домохозяйство, обращая внимание на его доход, имущественное положение, образ жизни, количество детей, работу или возможность работы», — сказал Юречка. Он отметил, что теперь одно домохозяйство должно подавать одно заявление.

Согласно предложению, будет создано новое государственное пособие по социальной помощи. Оно должно объединить два обычных пособия и два пособия для нуждающихся — жилищное пособие и пособие на ребенка с доплатой за жилье и прожиточный минимум. Размер пособия должен быть дифференцирован в зависимости от дохода и трудовой активности. В нем должны быть устранены так называемые переломные моменты, когда человек теряет государственную помощь, если его заработок превышает лимит всего на одну крону.

Юречка сообщил, что представил планируемые изменения руководству коалиции две недели назад. Он сказал, что «основные принципы в целом одобрены». Министерство может представить законопроект для комментариев в марте.