Два взгляда на войну: мать и дочь рассказывают, как война в Украине изменила их жизнь

Кристина живет в Киеве, а ее мама Светлана — в поселке Козове на западе Украины. Сотни километров отделяют их от линии фронта, но война по-прежнему оказывает сильное влияние на их повседневную жизнь.

Кристина часто не может добраться до работы утром и вернуться домой вечером из-за постоянной угрозы российских авиаударов. Светлана в свою очередь не может избавиться от тревожного чувства, которое вызывает постоянный звук сирен на небольшом расстоянии от ее дома.

Тем не менее обе они стараются жить нормальной жизнью. «Если мы не сделаем этого, что будет с армией? Мы должны платить налоги, чтобы содержать армию, мы должны продолжать свою обычную деятельность, покупать и продавать», — объясняет Светлана, доцент Тернопольского университета.

Мать и дочь рассказывают о том, как война проникает в жизнь украинской столицы и маленького городка, внося свой вклад в победу их страны, а также о своих взглядах на будущее.

– Кристина, вы живете в Киеве, который неоднократно становился объектом российских авиаударов. Какова ситуация в городе?

К: Мы сталкиваемся с авиаударами почти каждый день. Иногда днем, иногда ночью. По городу постоянно звучат сирены.

Когда они звучат утром, что случается довольно часто, движение в городе останавливается. Возникают пробки, метро перестает ходить, и люди не могут добраться до работы. Я сама часто опаздываю из-за этого. Иногда сирены начинают выть, когда мы возвращаемся с работы домой. Это случилось буквально несколько дней назад. Потом на станциях толпится народ. Это очень напрягает.

Все предприятия, от кафе до ресторанов и других общественных мест, по закону закрываются во время воздушной тревоги, чтобы свести к минимуму количество жертв. Но их не всегда можно избежать. Часто спрятаться негде. Убежища есть, но их недостаточно. Власти пообещали увеличить их количество, но на это требуется время.

Район, в котором я живу, относительно безопасен, так как в нем нет стратегических объектов. Однако многие мои друзья и родственники живут в районах, где есть объекты, представляющие интерес для России. У многих из них нет окон в квартирах, и они рады, что их дома вообще сохранились.

– Возможно, это банальный вопрос, но волнуетесь ли вы, Светлана, за свою дочь в Киеве?

С: Конечно, я всегда за нее волнуюсь. Я постоянно пишу ей, спрашиваю, в безопасности ли она, и она уверяет меня, что да, и чтобы я не волновалась. Но я знаю, что невозможно прятаться в убежище каждые два часа, оставаться там еще на два часа, возвращаться через несколько минут и продолжать в том же духе. Это, конечно, очень рискованно, но так оно и есть.

– Какова ситуация в Козове, где вы живете?

С.: Жизнь здесь радикально изменилась. Мы также слышим сирены днем и ночью. Конечно, мы находимся далеко от линии фронта, и в некоторых местах ситуация гораздо хуже, но и у нас бывают обстрелы. Я видела несколько ракет, пролетевших над моим домом в нашем маленьком городке.

Кроме того, сам факт того, что мы постоянно слышим сигнал воздушной тревоги, оказывает огромное психологическое воздействие. На детей, взрослых и пожилых людей. Я живу на небольшом расстоянии от сигналов тревоги. Слышать этот звук снова и снова — очень тревожно, это стресс. Кажется, что ты просто не можешь жить нормальной жизнью, даже когда линия фронта далеко.

Еще одна вещь, о которой я хотела бы упомянуть, — это похороны. В таком городе, как Тернополь, похороны украинских солдат проходят каждый день. Мы стараемся чтить память наших героев. Однако очень больно постоянно наблюдать за похоронными процессиями и смотреть на длинные ряды солдатских могил на кладбищах.

Эти чувства очень трудно объяснить. А еще труднее их понять, особенно тому, кто никогда не испытывал ничего подобного.

– Это кажется невообразимым. Насколько сложно продолжать жить нормальной жизнью в таких условиях?

К: Мы люди, мы привыкаем почти ко всему. Я очень хорошо помню первую ночь вторжения. Я проснулась от звуков громких взрывов и очень испугалась. А на следующий день рядом с моей квартирой упала ракета, все задрожало, это был сильный удар, и я запаниковала.

Потом я уехала в Чехию и жила там до начала 2023 года. Когда я вернулась, мне было страшно, я не привыкла слышать взрывы. Помню, что в мае, в первый месяц после моего возвращения, мы слышали взрывы почти каждый день, каждую ночь Россия нас чем-то обстреливала.

Конечно, к этому привыкаешь, но я бы никому не пожелала такой жизни. Это определенно не лучший опыт, но я думаю, что он делает нас сильнее с каждым днем.

С: Конечно, настроение здесь не очень позитивное, все устали, но в то же время они верят в победу Украины и поэтому делают все возможное.

Мы знаем, что должны продолжать жить обычной жизнью. Мы должны работать. Если мы не будем работать, что будет с армией? Мы должны платить налоги, чтобы содержать армию, мы должны продолжать свою обычную деятельность, покупать и продавать.

К: Люди должны зарабатывать деньги, чтобы выжить. Но я считаю, что они заслуживают огромного уважения за это. Люди, которые работают в таких условиях — настоящие герои.

Когда я вернулась из Чехии, я была удивлена, как хорошо все работает, начиная от кафе и ресторанов и заканчивая другими службами, например службой доставки, они работают очень быстро даже во время взрывов.

– Война как-то изменила ваши взгляды на жизнь?

С.: Мы знаем, что теперь на нас лежит определенная ответственность. Мы понимаем, что должны помогать нашим военным. Да, наше правительство помогает, но этого недостаточно.

Все жертвуют деньги. Моя семья не страдает от недостатка денег или еды. Мы с мужем работаем, мои дети выросли и сами зарабатывают. Я жертвую деньги университету, в котором работаю. У него есть различные фонды для покупки оружия и другого оборудования, в котором нуждается Украина.

Я также поддерживаю друзей своих детей или людей в группах Facebook, которые организуют различные сборы средств для помощи армии. Мы помогаем беженцам с востока страны.

К: Я стараюсь вносить свой вклад каждый день. Я считаю, что жертвы, которые приносят солдаты, чтобы мы могли жить хорошо и спокойно, огромны. Они рискуют своей жизнью ради нас каждый день. Каждый взрыв — это тревожный сигнал для всех, чтобы регулярно жертвовать деньги на нужды армии или организовать свой собственный сбор средств.

Я не считаю морально правильным жить так, как мы жили раньше. По крайней мере это мой выбор. Конечно, мы не должны доходить до крайностей. Это не значит, что мы не можем веселиться и выходить в свет. Но мы не можем вести себя так же, как до начала войны. Нам нужны усилия всего общества, всей страны, чтобы выиграть войну.

– Каковы ваши перспективы на будущее? Можно ли что-то планировать в такое неопределенное время?

К: Я не думаю, что в нынешних условиях можно строить долгосрочные планы. Сейчас я стараюсь использовать свое время, чтобы быть полезной на работе, пытаюсь участвовать в волонтерской деятельности и так далее.

Ни у кого нет планов на пять, десять лет вперед. Но мы все верим, что однажды мы победим.

С: Очень сложно что-либо планировать. Я думаю, что мы должны смотреть на будущее в основном через призму того, как мы можем помочь нашим военным, и говорить правду.

С первого дня войны я верю, что наша страна победит, и надеюсь, что весь мир поможет нам. У этой цивилизации нет другого способа выжить, нет другого способа доказать, что мы живем в XXI веке. Другого пути нет. Для Украины, Европы и всего мира.