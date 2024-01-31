Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Как чешские страховые компании вычисляют обман со стороны клиентов

Анастасия Князева
6 февраля 2024
18:00
447
В прошлом году значительно увеличилось количество страховых мошенничеств. Среди них все чаще встречаются случаи, когда люди заявляют о травмах, которых не было. «Часто врач выдает медицинские документы совершенно другому человеку. Затем мошенник заменяет личные данные в графической программе», — рассказал Петр Кафка, руководитель отдела расследований компании Česká pojišt’ovna.
– Большинство страховых компаний сообщили, что в прошлом году количество страховых мошенничеств выросло по сравнению с предыдущим годом, часто на десятки процентов. Это связано с тяжелой экономической ситуацией, в которой оказались в прошлом году предприятия и домохозяйства?
 
 – Во многом на это влияют отдельные случаи, когда, например, было зарегистрировано одно дело на 200 млн крон. Есть также тенденция связывать это с ситуацией прошлого года, когда компании и домохозяйства были обременены высокой инфляцией. Но я давно придерживаюсь мнения, что если кто-то склонен к страховому мошенничеству, то он совершит его независимо от экономической ситуации. Вопрос лишь в порядочности человека и в том, поддастся ли он соблазну и, например, усугубит нанесенный ему ущерб. Многие аферы основаны на том, что кому-то наносится реальный ущерб, а клиент пользуется ситуацией и завышает сумму ущерба.
 
 – Как выглядит типичный страховой мошенник? 
 – Как я уже говорил, это человек, у которого ценности смещены куда-то не в ту сторону, куда смотрит большинство населения. А именно в сторону обогащения, в данном случае за счет страховой компании. Что касается других характеристик, то это преимущественно мужчины, что связано, в частности, с доминированием автомобильного ущерба. Эта проблема актуальна с 1990-х годов, поскольку это самый простой способ подделать или завысить суммы, заявленные в рамках обязательного страхования гражданской ответственности и страхования от несчастных случаев, и таким образом пополнить свой доход.
 
 – То есть в большинстве случаев мошенничество заключается в том, чтобы дополнить ущерб, а не в том, чтобы придумать всю аферу с нуля?
 
 – Да, многие страховые случаи, по которым были выявлены подозрения в мошенничестве, основаны на том, что люди завышают сумму ущерба. Но, конечно, есть случаи, и их немало, когда мошенники придумывают всю претензию.
 
 – Для бизнес-мошенничества характерно то, что их не так много, но заявленный ущерб, как правило, высок. Что же представляют собой сфабрикованные случаи?
 
 – Во-первых, это автострахование, поддельные ДТП. В страховании от несчастных случаев – это заявленные аварии, которых не было. В значительной степени мы сталкиваемся с тем, что клиенты предоставляют поддельные медицинские документы. Часто это случаи, когда врач выписывает медицинский документ на другого человека. Затем мошенник получает его, переписывает личные данные в графической программе, вставляет свои данные и оставляет оригинальный текст о том, как травма повредила здоровью. Мы видим это все чаще и чаще.
 
 – Восемь-десять лет назад было масштабное мошенничество, в котором участвовали несколько врачей, фиксировавших фальшивые травмы с указанием повреждений. Исчезло ли это?
 
 – Мы наблюдали такое в прошлом, но в последние год-два мы не видели новых организованных групп, где бы работала связь «клиент –  представитель –  врач». Я думаю, что, даже учитывая освещение в СМИ упомянутых вами случаев в последние годы, те врачи, которые могли бы быть восприимчивы к этому, поняли, что такого пути не существует, и не хотят участвовать в подобной преступной деятельности.
 
 – Две трети мошенничеств, зарегистрированных вами в прошлом году, были совершены в сфере бизнеса. С чем они были связаны?
 
 – В основном с ущербом от пожара. Типичный случай – страхование заброшенного имущества, когда пожар намеренно разжигают с некоторым временным промежутком, а затем сообщают об ущербе в страховую компанию с требованием компенсации.
 
 Для бизнес-мошенничества, и неважно, пожары это или что-то другое, характерно то, что их не так много, но заявленный ущерб, как правило, высок. Речь идет не о десятках тысяч, а о сотнях тысяч или даже миллионах крон. 
 
 – В последнее время много говорят о развитии искусственного интеллекта. Используют ли его люди в страховом мошенничестве?
 
 – Конечно, сегодня искусственный интеллект может помочь человеку в чем угодно. Сложно определить, использовал ли клиент искусственный интеллект для описания претензии. Скорее, мы пытаемся использовать ИИ в противоположном направлении – для выявления страхового мошенничества. У нас есть отличная команда аналитиков, которые помогают нам в выявлении страхового мошенничества. Наши коллеги используют инструменты ИИ для анализа данных. Конечно, в будущем мы будем использовать его гораздо шире.
 
 Человеческий фактор и хорошее аналитическое мышление всегда будут играть решающую роль в выявлении страхового мошенничества. Потому что редко можно увидеть шаблонное мошенничество. Всегда что-то добавляется, отнимается, улучшается. Каждый мошенник ведет себя немного по-своему. И это не всегда можно обнаружить с помощью программного обеспечения.
 
 – Как на самом деле выглядит работа страхового детектива?
 
 – Все мои сотрудники – бывшие полицейские, криминалисты. Работа страхового детектива точно такая же, как и работа полицейского детектива, просто у вас нет лицензии в кармане. Так что это работа с данными, работа в полевых условиях, работа с людьми. Если бы мы просто сидели за компьютером, смотрели, читали и анализировали данные, мы не смогли бы доказать мошенничество. Мы должны делать то же самое, что и полиция. Ведь во многих случаях мы сотрудничаем с ними, возбуждаем уголовные дела или оказываем им помощь в расследовании. Мы должны получить достоверные доказательства против мошенников, а их невозможно получить с помощью компьютера.
 
 – То есть, когда кто-то сообщает вам о многомиллионном убытке, вы выезжаете на место происшествия?
 
 – Это самое главное – увидеть, где произошел случай. И это касается не только претензий на десятки миллионов, но и претензий на десятки тысяч, когда у нас есть сомнения или признаки.
 
 – Появились ли какие-то новые тенденции?
 
 – Интересно, что, например, 10 или 15 лет назад существовали крупные организованные группы автомошенников. Я, будучи страховым детективом, в 2007 или 2008 году был у истоков так называемого дела в Ужовке, где в итоге группе из 14 полицейских и еще 157 человек были предъявлены обвинения в инсценировке ДТП и взломе машин. В Чехии это время прошло. Мошенничества в основном совершаются отдельными людьми, в крайнем случае – с друзьями.
страхование Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
6 ФЕВРАЛЯ 2024
1613
БИЗНЕС
С ПОМОЩЬЮ КАКИХ СКИДОК МОЖНО УМЕНЬШИТЬ НАЛОГ В ЧЕХИИ ЗА 2023 ГОД
В ежегодной налоговой декларации могут быть заявлены в последний раз пособие по уходу за ребенком и пособие для супруга. «Для получения пособия по уходу за ребенком необходимо предоставить справку...
10:00
6 ФЕВРАЛЯ 2024
1078
ЖИЗНЬ
ДВА ВЗГЛЯДА НА ВОЙНУ: МАТЬ И ДОЧЬ РАССКАЗЫВАЮТ, КАК ВОЙНА В УКРАИНЕ ИЗМЕНИЛА ИХ ЖИЗНЬ
Светлана живет под Тернополем на западе Украины, ее дочь Кристина — в Киеве. «Мы люди, мы привыкаем почти ко всему. Но я бы никому не пожелала такой жизни», — говорит Кристина, молодая украинка из...
18:00
5 ФЕВРАЛЯ 2024
319
ЖИЗНЬ
ТЯЖЕСТЬ СНЕГА СТАЛА ЛИДЕРОМ ПО УБЫТКАМ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ. КАК ПОМОГЛИ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ?
Объем застрахованных убытков от стихийных бедствий в Чешской Республике в прошлом году снизился на 7%, до 3,35 млрд крон. Их количество сократилось на 29% и составило 66 200. Это следует из...
14:00
5 ФЕВРАЛЯ 2024
617
ЖИЗНЬ
ВМЕСТО ЧЕТЫРЕХ ЗАЯВЛЕНИЙ — ОДНО: МИНТРУДА ПРЕДСТАВИЛО РЕФОРМУ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ
Министерство труда планирует объединить четыре социальных пособия в одно. Это пособие на жилье (příspěvek na bydlení), дополнительная компенсация расходов на жилье (doplatek na bydlení), пособие...
14:00
4 ФЕВРАЛЯ 2024
4966
ЖИЗНЬ
КАК УВЕДОМИТЬ О ВТОРОМ ГРАЖДАНСТВЕ, НЕ НАРВАВШИСЬ НА «УГОЛОВКУ» ИЛИ ШТРАФ В РФ?
В России 26 октября 2023 года вступил в силу новый закон о гражданстве, который позволяет подавать уведомления об иностранном гражданстве и виде на жительство только в управлениях МВД по вопросам...
12:00
4 ФЕВРАЛЯ 2024
801
ЖИЗНЬ
КОЛИЧЕСТВО ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ В ЧЕХИИ СТРЕМИТЕЛЬНО ПАДАЕТ
Количество зарегистрированных игровых автоматов в Чехии в прошлом году сократилось на 4 807, до 24 095. Падение было почти в десять раз больше, чем в 2022 году. В 2023 году было зарегистрировано на...
14:00
3 ФЕВРАЛЯ 2024
1864
БИЗНЕС
РОССИЙСКИЙ БИЗНЕСМЕН В ЧЕХИИ ОШТРАФОВАН ЗА НАРУШЕНИЕ САНКЦИЙ И ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬ МИЛЛИОНЫ
Окружной суд Теплице наложил штраф и запрет на деятельность российского бизнесмена, обвиняемого в уклонении от санкций. По данным полиции, обвиняемый пытался вывезти три автомобиля премиум-класса в...
09:00
2 ФЕВРАЛЯ 2024
1184
ЖИЗНЬ
200 КРОН ЗА ВЪЕЗД В ЦЕНТР ПРАГИ? НАЗРЕВАЕТ БОЛЬШОЙ КОНФЛИКТ
Две ключевые реформы должны изменить транспортную ситуацию в Праге. Одна касается въезда в центр города, другая — парковки. Срок подачи комментариев от муниципалитетов истек в конце января.
19:30
1 ФЕВРАЛЯ 2024
2090
БИЗНЕС
ЛУЧШЕ УЖ НИКАКОЙ ИНВЕСТОР, ЧЕМ ПЛОХОЙ. КАК БЕЗ НЕГО ПОСТРОИТЬ КОМПАНИЮ СТОИМОСТЬЮ 100 МЛН ЗА ПЯТЬ ЛЕТ?
Иногда вы недостаточно привлекательны для инвесторов. Вы также можете ошибиться с выбором, предупреждает основатель компании Enehan Йиржи Мах и пишет, как вырасти в бизнесе без их помощи.
18:30
1 ФЕВРАЛЯ 2024
2492
БИЗНЕС
КОГДА СТАНДАРТНАЯ РЕКЛАМА НЕ РАБОТАЕТ. ЧЕМ ЗАВЛЕКАЕТ КЛИЕНТОВ ЧЕШСКИЙ СЕКС-ШОП?
Большинство коллабораций не приносят прибыли, но сотрудничество с блогерами дает свои плоды, говорит Михаэла Хруба из компании Twixo Group, в составе которой представлен секс-шоп Yoo.cz.
10:00
1 ФЕВРАЛЯ 2024
955
ЖИЗНЬ
НАД АЭРОПОРТОМ ЛЕТНЯНЫ СГУЩАЮТСЯ ТУЧИ. ЗДЕСЬ БУДЕТ НОВАЯ ЗАСТРОЙКА ИЛИ МЕТРО?
После более чем ста лет существования будущее аэропорта Летняны остается неопределенным. Все еще используемый аэропорт, который был основан в 1923 году, теперь рассматривается в качестве территории...
07:30
1 ФЕВРАЛЯ 2024
1094
ОБРАЗОВАНИЕ
В ЧЕШСКИХ ШКОЛАХ ПЕРЕСТАНУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ МЛАДШЕКЛАССНИКАМ. СО ВРЕМЕНЕМ МОГУТ ИСЧЕЗНУТЬ ДАЖЕ ТАБЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ
Ковид принес и кое-что положительное. Учителя чаще оценивали учеников не только в баллах. Министерство образования хочет ограничить выставление оценок в будущем, начиная с учеников первых, вторых и...
23:00
31 ЯНВАРЯ 2024
20915
ЖИЗНЬ
КАКИЕ БЫВАЮТ СОКРАЩЕНИЯ В ПЕРЕПИСКЕ С ЧЕХАМИ. НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ, КОГДА ИХ УВИДИТЕ
Разумеется, ни одно из нижеприведенных сокращений не встретится в официальной переписке с министерствами, банками или профессорами в университетах, но если вам повезет пообщаться в неформальной...
10:00
31 ЯНВАРЯ 2024
1890
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ ВВЕДУТ НОВУЮ СИСТЕМУ НАЧИСЛЕНИЯ ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ И ЗНАЧИТЕЛЬНО УЖЕСТОЧАТ НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД
Баллы уменьшаются, штрафы увеличиваются. Таков основной смысл поправки к Закону о дорожном движении, которая изменит систему начисления штрафных баллов водителям за правонарушения в Чехии....
07:30
31 ЯНВАРЯ 2024
1116
БИЗНЕС
В ПРОШЛОМ ГОДУ В ЧЕХИИ 282,6 ТЫС. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗАКРЫЛИ СВОЙ БИЗНЕС, В ЧЕМ ПРИЧИНА?
В прошлом году 282 658 предпринимателей закрыли свои предприятия, что стало рекордным показателем. В основном это связано с их новым обязательством иметь электронный ящик для хранения данных...