Как чешские страховые компании вычисляют обман со стороны клиентов

– Большинство страховых компаний сообщили, что в прошлом году количество страховых мошенничеств выросло по сравнению с предыдущим годом, часто на десятки процентов. Это связано с тяжелой экономической ситуацией, в которой оказались в прошлом году предприятия и домохозяйства?



– Во многом на это влияют отдельные случаи, когда, например, было зарегистрировано одно дело на 200 млн крон. Есть также тенденция связывать это с ситуацией прошлого года, когда компании и домохозяйства были обременены высокой инфляцией. Но я давно придерживаюсь мнения, что если кто-то склонен к страховому мошенничеству, то он совершит его независимо от экономической ситуации. Вопрос лишь в порядочности человека и в том, поддастся ли он соблазну и, например, усугубит нанесенный ему ущерб. Многие аферы основаны на том, что кому-то наносится реальный ущерб, а клиент пользуется ситуацией и завышает сумму ущерба.



– Как выглядит типичный страховой мошенник?

– Как я уже говорил, это человек, у которого ценности смещены куда-то не в ту сторону, куда смотрит большинство населения. А именно в сторону обогащения, в данном случае за счет страховой компании. Что касается других характеристик, то это преимущественно мужчины, что связано, в частности, с доминированием автомобильного ущерба. Эта проблема актуальна с 1990-х годов, поскольку это самый простой способ подделать или завысить суммы, заявленные в рамках обязательного страхования гражданской ответственности и страхования от несчастных случаев, и таким образом пополнить свой доход.



– То есть в большинстве случаев мошенничество заключается в том, чтобы дополнить ущерб, а не в том, чтобы придумать всю аферу с нуля?



– Да, многие страховые случаи, по которым были выявлены подозрения в мошенничестве, основаны на том, что люди завышают сумму ущерба. Но, конечно, есть случаи, и их немало, когда мошенники придумывают всю претензию.



– Для бизнес-мошенничества характерно то, что их не так много, но заявленный ущерб, как правило, высок. Что же представляют собой сфабрикованные случаи?



– Во-первых, это автострахование, поддельные ДТП. В страховании от несчастных случаев – это заявленные аварии, которых не было. В значительной степени мы сталкиваемся с тем, что клиенты предоставляют поддельные медицинские документы. Часто это случаи, когда врач выписывает медицинский документ на другого человека. Затем мошенник получает его, переписывает личные данные в графической программе, вставляет свои данные и оставляет оригинальный текст о том, как травма повредила здоровью. Мы видим это все чаще и чаще.



– Восемь-десять лет назад было масштабное мошенничество, в котором участвовали несколько врачей, фиксировавших фальшивые травмы с указанием повреждений. Исчезло ли это?



– Мы наблюдали такое в прошлом, но в последние год-два мы не видели новых организованных групп, где бы работала связь «клиент – представитель – врач». Я думаю, что, даже учитывая освещение в СМИ упомянутых вами случаев в последние годы, те врачи, которые могли бы быть восприимчивы к этому, поняли, что такого пути не существует, и не хотят участвовать в подобной преступной деятельности.



– Две трети мошенничеств, зарегистрированных вами в прошлом году, были совершены в сфере бизнеса. С чем они были связаны?



– В основном с ущербом от пожара. Типичный случай – страхование заброшенного имущества, когда пожар намеренно разжигают с некоторым временным промежутком, а затем сообщают об ущербе в страховую компанию с требованием компенсации.



Для бизнес-мошенничества, и неважно, пожары это или что-то другое, характерно то, что их не так много, но заявленный ущерб, как правило, высок. Речь идет не о десятках тысяч, а о сотнях тысяч или даже миллионах крон.



– В последнее время много говорят о развитии искусственного интеллекта. Используют ли его люди в страховом мошенничестве?



– Конечно, сегодня искусственный интеллект может помочь человеку в чем угодно. Сложно определить, использовал ли клиент искусственный интеллект для описания претензии. Скорее, мы пытаемся использовать ИИ в противоположном направлении – для выявления страхового мошенничества. У нас есть отличная команда аналитиков, которые помогают нам в выявлении страхового мошенничества. Наши коллеги используют инструменты ИИ для анализа данных. Конечно, в будущем мы будем использовать его гораздо шире.



Человеческий фактор и хорошее аналитическое мышление всегда будут играть решающую роль в выявлении страхового мошенничества. Потому что редко можно увидеть шаблонное мошенничество. Всегда что-то добавляется, отнимается, улучшается. Каждый мошенник ведет себя немного по-своему. И это не всегда можно обнаружить с помощью программного обеспечения.



– Как на самом деле выглядит работа страхового детектива?



– Все мои сотрудники – бывшие полицейские, криминалисты. Работа страхового детектива точно такая же, как и работа полицейского детектива, просто у вас нет лицензии в кармане. Так что это работа с данными, работа в полевых условиях, работа с людьми. Если бы мы просто сидели за компьютером, смотрели, читали и анализировали данные, мы не смогли бы доказать мошенничество. Мы должны делать то же самое, что и полиция. Ведь во многих случаях мы сотрудничаем с ними, возбуждаем уголовные дела или оказываем им помощь в расследовании. Мы должны получить достоверные доказательства против мошенников, а их невозможно получить с помощью компьютера.



– То есть, когда кто-то сообщает вам о многомиллионном убытке, вы выезжаете на место происшествия?



– Это самое главное – увидеть, где произошел случай. И это касается не только претензий на десятки миллионов, но и претензий на десятки тысяч, когда у нас есть сомнения или признаки.



– Появились ли какие-то новые тенденции?



– Интересно, что, например, 10 или 15 лет назад существовали крупные организованные группы автомошенников. Я, будучи страховым детективом, в 2007 или 2008 году был у истоков так называемого дела в Ужовке, где в итоге группе из 14 полицейских и еще 157 человек были предъявлены обвинения в инсценировке ДТП и взломе машин. В Чехии это время прошло. Мошенничества в основном совершаются отдельными людьми, в крайнем случае – с друзьями.