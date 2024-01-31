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В 2023 году МВД РФ выявило вдвое больше россиян, не уведомивших о втором гражданстве
7 февраля 2024
11:00
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МВД России в прошлом году выявило и привлекло к административной ответственности почти в два раза больше россиян, которые не уведомили о наличии второго гражданства или ВНЖ иностранного государства, чем в 2022 году.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства.
«На территории РФ за январь-декабрь 2023 года по ст. 19.8.3 КоАП РФ (нарушение установленного порядка подачи уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве) составлено 4 585 административных протоколов, тогда как за январь-декабрь 2022 года — 2 584 административных протокола», — сказали в пресс-центре.
Вместе с тем, отметили в МВД, за шесть месяцев 2023 года в РФ зарегистрировано 13 преступлений по уголовной статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у российского гражданина гражданства или подданства иностранного государства (ст. 330.2 УК РФ). Также выявлено семь человек, которые их совершили. При этом в позапрошлом году зарегистрировано 36 таких преступлений, выявлено 27 человек, совершивших их.
Гражданин РФ, который получил паспорт или вид на жительство иностранного государства, должен в обязательном порядке уведомить об этом МВД. Если он проигнорирует это требование, то может быть привлечен к ответственности по ст. 19.8.3 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф в размере от 500 до 1 000 рублей, или по ст. 330.2 УК РФ, по которой нарушителю может грозить штраф в размере до 200 000 рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов.
По последним данным, за девять месяцев 2023 года порядка 68 000 россиян получили гражданство или вид на жительство других государств, что в два раза больше, чем годом ранее. Чаще всего россияне получали гражданства Израиля, Турции, ОАЭ, Испании, Казахстана, Грузии, Армении, Кипра и еще нескольких государств.
В России 26 октября 2023 года вступил в силу новый закон о гражданстве, который позволяет подавать уведомления об иностранном гражданстве и виде на жительство только в управлениях МВД по вопросам миграции или через госуслуги. Как это сделать правильно и с какими трудностями вы можете столкнуться, мы рассказывали в этой статье.
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