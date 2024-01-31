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Центробанк Чехии снизил ключевую ставку: ипотека и кредиты станут дешевле

Новости 420on
8 февраля 2024
19:30
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На своем заседании банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) снизил базовую процентную ставку на полпроцента — до 6,25%. Решение Чешского национального банка (ЧНБ) о снижении ставок приведет к постепенному снижению процентных ставок по сберегательным счетам и срочным вкладам в банках, а также к удешевлению ипотечных кредитов с более коротким сроком фиксации.
Это следует из заявления экспертов для ČTK. Банки сейчас анализируют это решение. 

«В настоящее время мы анализируем ситуацию и, конечно же, рассматриваем возможность снижения ставки. Мы сообщим об этом через несколько дней», — сказала ČTK пресс-секретарь Komerční banka Шарка Неворалова. «Мы считаем, что это изменение коснется не только тех банков, которые установили автоматические ставки, но и другие банки также скорректируют свои ставки», — добавила представитель Raiffeisenbank Тереза Кайзершотова. «Мы следим за ситуацией на рынке и, возможно, отреагируем на действия ЧНБ в ближайшие дни или недели», — сказал пресс-секретарь Česká spořitelna Лукаш Кропик.

По словам пресс-секретаря ČSOB, банк сохранит ставки по текущим сберегательным счетам без изменений до 5 апреля. Корректировка ставок по срочным вкладам может быть более быстрой. Снижение будет особенно характерно для вкладов с более длительным сроком погашения. С другой стороны, банки пытаются удержать ставки по более коротким вкладам или даже повысить их, добавила она. Air Bank еще проанализирует влияние сегодняшнего снижения ставок ЧНБ на свои кредитные и сберегательные предложения, сообщила ČTK пресс-секретарь банка Яна Покорна.

По словам Войтеха Остатека, кредитного эксперта компании Broker Trust, сегодняшнее решение центральных банков повлияет на процентные ставки по ипотечным кредитам, в основном, на более короткие сроки. По его словам, процентные ставки с фиксацией до трех лет должны стать дешевле.

«В прошлый раз один лишь намек на возможное снижение ставки ЧНБ привел к параду предложений коммерческих банков о снижении ипотечных ставок, и эта тенденция сохранилась даже после снижения», — отметил директор Ownest Мартин Мачала. По его словам, часть отложенного спроса, который накапливался с лета прошлого года, снова перельется через «воображаемую плотину» недоступности ипотеки. «В ближайшие месяцы мы ожидаем повышения интереса к ипотеке и специальных ставок от отдельных банков», — добавила Яна Вайсова, представитель консалтинговой компании FinGO.

Снижение базовой процентной ставки до 6,25% вселяет оптимизм в рынок недвижимости в отношении более доступных ипотечных кредитов, соглашается Дэниел Ражнок, основатель платформы InvestBay. Но всегда полезно смотреть на ситуацию с двух сторон, сказал он. «Повышение спроса на жилье приведет к дальнейшему росту цен на недвижимость в среднесрочной перспективе», — отметил он.
ипотеки кредитование процентные ставки банки Чехия

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