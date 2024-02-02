Чехия и далее не должна выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам, полагают в МИД

После нападения России на Украину в феврале 2022 года правительство Чехии решило приостановить выдачу виз россиянам, а затем и белорусам (за исключением гуманитарных случаев). Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами и белорусами в посольства, чиновники не рассматривают. С 2023 года запрет распространяется также на граждан РФ и Беларуси, одновременно являющихся гражданами другого государства.



На иностранцев, уже имеющих вид на жительство, постановление не распространяется. Положение также не распространяется на заявления на получение краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина Европейского союза, которого он сопровождает или следует за ним. Оно также не распространяется на запросы на получение визы, долгосрочный или постоянный вид на жительство, если пребывание заявителя отвечает интересам Чешской Республики и этот интерес подтвержден Министром иностранных дел.



Кроме того, постановление не распространяется на запросы на получение долгосрочного вида на жительство, если заявитель является членом семьи иностранца, имеющего вид на жительство в Чешской Республике. От запрета также освобождены белорусы, подающие заявление на получение вида на жительство с целью обучения в вузе на основе стипендий, предоставленных Чехией, Евросоюзом или международными организациями.