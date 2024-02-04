Премьер Чехии: замедление инфляции до 2,3% означает конец стресса и роста цен

Это делает инфляцию самой низкой с марта 2021 г. Премьер-министр Петр Фиала сказал, что снижение инфляции в январе до 2,3% в годовом исчислении — это «хорошая и радостная новость». Для чешских граждан и компаний, по его словам, это означает конец роста цен, стресса и неуверенности в будущем.

«Это подтверждает то, что я обещал гражданам в своей рождественской речи: экономическое положение людей и компаний будет улучшаться. 2024 год станет годом надежды. Это хорошая, радостная новость, и ее приятно комментировать. Это означает конец двухлетнего роста цен, стресса, которому подвергались чешские граждане и компании, конец неуверенности в будущем», — сказал Фиала.

«В этом году кредиты станут дешевле. Это поможет людям, компаниям и всей экономике. Мы также ожидаем роста реальной заработной платы, что люди ощутят непосредственно на своих бюджетах», — добавил премьер-министр.





Фиала также отметил, что снижение инфляции обусловлено рядом факторов, в том числе действиями правительства. Он упомянул сокращение государственных расходов, усилия по борьбе с высокими ценами на энергоносители в Европейском союзе и давление на производителей и розничных торговцев с целью снижения цен, чтобы Чехия не была дороже других стран ЕС.





По словам премьер-министра, меры, принятые кабинетом министров, никогда не приводили к тому, чему в критические моменты подвергались граждане некоторых других европейских стран. «Мы приняли все меры, чтобы не было, например, дефицита топлива. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией», — добавил Фиала. По его словам, после предыдущего кабинета Андрея Бабиша (ANO) его правительству пришлось приводить в порядок бюджет и укреплять государственные финансы.





Годовая инфляция в январе замедлилась до 2,3% с 6,9% в декабре. Снижение оказалось более значительным, чем ожидали аналитики и Чешский национальный банк (ЧНБ), по их оценкам, около 3%.





Глава Национального банка Чехии Алеш Михл ожидает, что процентные ставки будут выше, чем они были уже более десяти лет назад. Об этом Михл заявил в социальной сети X в ответ на результаты январской инфляции.





Инфляция в годовом исчислении оказалась чуть ниже целевого показателя ЧНБ, напомнила заместитель главы Центробанка Чехии Ева Замразилова. Поэтому в 2022 и 2023 годах монетарная политика будет достаточно жесткой, сказала она. «Однако это еще не победа. Ставки будут оставаться повышенными до тех пор, пока не станет ясно, что инфляция останется на уровне 2%. Обменный курс также будет играть определенную роль», — добавила она.





«Базовая инфляция по-прежнему высока. Ослабление короны и дефицит государственного бюджета являются дополнительными рисками для инфляции», — добавил Михл. По его словам, это аргументы, почему процентные ставки следует снижать осторожно и почему процесс снижения ставок может быть остановлен в любой момент.





Михл отметил, что новый совет под его руководством начал свою работу в июле 2022 года, когда годовая инфляция составляла 17,5%. «Мы изменили стратегию денежно-кредитной политики. И нам удалось значительно снизить инфляцию. Мы восстановили стабильность цен, что является нашей главной задачей», — добавил он.