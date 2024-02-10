Опрос: семь из десяти жителей Чехии планируют экономить на посещении ресторанов

Это следует из опроса, проведенного компанией Provident Financial на рубеже года. «Респонденты в целом выразили умеренный оптимизм по поводу финансовых перспектив на этот год, однако они остаются довольно осторожными», — сказал главный аналитик компании Петр Явурек.

Согласно опросу, больше всего люди планируют сократить расходы на продукты — 78%. Семь из десяти чехов планируют сократить расходы на посещения пабов и ресторанов, а 66,3% — на досуг, спорт и праздники.

Между тем в последние два года люди чаще всего экономили на покупке продуктов питания и лекарств, обновлении гардероба и посещении пабов. «Лидерами по экономии в этом отношении являются люди в возрасте от 27 до 35 лет, которые сильнее всего затянули пояса во всех этих областях», — отмечают авторы исследования. Например, 83,2% респондентов этой возрастной группы экономили на покупке одежды и обуви, что на 10 процентных пунктов больше, чем в среднем по стране.

Напротив, самые молодые респонденты в возрасте от 18 до 26 лет реже всего сокращали расходы.

Несмотря на то, что чехи все чаще обращаются к экономии, значительная часть населения отстает в области сбережений. Более 27% заявили, что не откладывают ничего из своих доходов. Почти половина из тех, кто откладывает какую-то часть своего дохода, откладывает менее четверти. Чуть больше, четверть, откладывают 17%.

«В экономически нестабильные времена регулярное откладывание денег, особенно для социально уязвимых групп населения, может показаться еще одной непреодолимой финансовой проблемой», — говорит Явурек.

Если сравнивать мужчин и женщин, то в вопросе сбережений выигрывает мужская часть населения. Более 76% мужчин регулярно откладывают хотя бы часть своей зарплаты. Среди женщин этот показатель составляет 66%.