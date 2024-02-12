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Чехия и далее не будет выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам, решило правительство
22 февраля 2024
09:00
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Чешская Республика и далее не будет выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам из-за вторжения России в Украину. Это решение принято правительством по согласованию с МИД. Кабинет министров также должен создать условия для работы в Чехии оппозиции или студентов, которые не хотят иметь ничего общего с российским и белорусским режимами.
Вскоре после нападения России на Украину правительство Чехии приняло решение прекратить выдачу виз российским, а затем и белорусским гражданам, за исключением гуманитарных случаев. До сих пор постановление действовало до 31 марта, но теперь МИД предложил утвердить новое постановление правительства без конкретного срока.
По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, необходимо создать условия для того, чтобы представители оппозиции или студенты, не желающие иметь ничего общего с соответствующими режимами, могли учиться, работать и вести деятельность на территории Чехии. «В правилах предусмотрен ряд исключений, мы будем продолжать работать над этим», — добавил Фиала.
Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольство, не подлежат рассмотрению. С прошлого года запрет распространяется и на граждан Российской Федерации и Беларуси, которые также являются гражданами другого государства.
Иностранцы, уже имеющие вид на жительство, под действие постановления не подпадают. Положение также не распространяется на заявления о выдаче краткосрочных виз, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина Европейского союза, которого он сопровождает или за которым следует. Положение также не распространяется на заявления о выдаче визы, долгосрочного или постоянного вида на жительство, если пребывание заявителя отвечает интересам Чешской Республики и этот интерес подтвержден министром иностранных дел.
Кроме того, постановление не распространяется на заявления о выдаче долгосрочного вида на жительство, если заявитель является членом семьи иностранца, имеющего вид на жительство в Чехии. От запрета также освобождаются белорусы, которые подают заявление о выдаче вида на жительство для обучения в университете на основе стипендий, предоставляемых Чешской Республикой, Европейским союзом или международными организациями.
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