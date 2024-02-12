Чешские СМИ: Российские пограничники допрашивают людей на переходах с ЕС об отношении к войне и связях с разведкой



Российский сайт «Медиазона» сообщает, что эта практика применяется выборочно. Анкеты ожидают россиян, например, на переходах Шумилкино и Куничина Гора с Эстонией, расположенных в Псковской области.





От граждан требуется указать личные данные, в том числе место жительства в России и за рубежом, серию и номер паспорта, сведения о прохождении военной службы и цели поездки. Кроме того, они должны указать, где и кем работают, контактный номер и идентификационные данные своего телефона.





В конце примерно 15-минутной процедуры следует блок вопросов о войне в Украине. Россиян просят указать близких родственников, проживающих в России и Украине; имена знакомых, воюющих на стороне украинских вооруженных сил; информацию о «связях между сотрудниками спецслужб» и свою «позицию по поводу действий руководства ЕС, поддерживающего националистический режим» в Киеве.