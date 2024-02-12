Готова ли Чехия к войне? «Люди не хотят этого слышать»

Вторгнувшись в Украину, Россия переписала условия безопасности в Европе. Армии по всему континенту закупают новую военную технику, а политики и высшие военные руководители предупреждают об угрозе, которую представляет собой Россия. Это коснулось и Чешской Республики.





Хотя, согласно оборонной стратегии, риск прямой военной угрозы для страны остается низким, в документе говорится, что вероятность военного нападения на Чехию или другое государство-член НАТО или ЕС является самой высокой со времен окончания холодной войны.





«В результате растущей агрессии России главной задачей чешской оборонной политики является подготовка к длительной оборонительной войне высокой интенсивности с технологически развитым противником, оснащенным ядерным оружием», — говорится в ключевом стратегическом документе.





Именно поэтому Чешская Республика модернизирует свою армию. Например, была подписана самая крупная сделка в истории армии — покупка у США 24 истребителей F-35. Или другой крупный контракт — на поставку гусеничных боевых машин пехоты CV90.





Несмотря на эти шаги, эксперты говорят, что армия не готова к самому плохому сценарию — началу войны.





«Армия не готова с точки зрения количества людей, необходимого оборудования, боеприпасов, и мы даже не построили необходимую инфраструктуру. Но еще хуже, на мой взгляд, то, что наше государство и наше общество тоже не готовы», — предупреждает аналитик по вопросам безопасности Милан Милкулецкий.





По его словам, большое количество людей и политиков, независимо от партийной принадлежности, не хотят признавать, что угрозы безопасности действительно серьезны. Поэтому, по его словам, подготовка к ним недостаточна.





«Это проблема не только Чехии, но и всего ЕС, который прекрасно умеет разрабатывать различные долгосрочные концепции, объявляя зачастую нереальные цели, но когда дело доходит до реального выполнения задач, часто все останется на уровне устных заявлений. Справедливости ради следует отметить, что в ЕС есть исключения, и, вероятно, не случайно, что это страны, имеющие собственный, зачастую жестокий и кровавый опыт борьбы с российским империализмом — Польша, Румыния, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и другие», — говорит Микулецкий.





Он добавляет, что главная роль Чешской Республики — защищать свою территорию и население и предоставлять силы для общей обороны в рамках НАТО.





Даниэль Коштовал, аналитик пражского Центра трансатлантических отношений — университета CEVRO и бывший заместитель министра обороны, согласен с тем, что чешская армия наверстывает упущенное.





«Мы должны помнить, что в этом году Чешская Республика тратит на оборону всего 2% своего ВВП. Мы должны были бы делать это всегда, но мы не делали этого с 2005 года, а инвестиционный долг составляет не менее 800 миллиардов крон. В 2024 году Чехия все равно не сможет сделать все, что должна, чтобы эффективно участвовать в коллективной обороне и иметь достаточно сильную обороноспособность для себя», — поясняет эксперт.





По его словам, Польша, например, сейчас достаточно подготовлена к возможным угрозам, а Чехия — нет.





«К конфликту на Украине, который, безусловно, будет еще более интенсивным и технологически сложным, если мы будем вести его вместе с Россией, мы, конечно, не готовы. И так обстоит дело, я бы сказал, в подавляющем большинстве европейских стран», — сказал Коштовал.





По мнению бывшего начальника Генерального штаба Иржи Грея, Чехия лишь частично готова к потенциальному конфликту.





«Мы должны быть настолько хороши, чтобы русским не пришло в голову затевать какую-то авантюру, чтобы они начали угрожать в военном отношении одной из стран НАТО. Мы должны быть такой сдерживающей силой, чтобы Россия даже не думала об этом», — сказал бывший армейский начальник.





Выступая на недавнем сборе командиров, министр обороны Яна Чернохова (ODS) заявила, что мировоззрение России не изменится даже после войны в Украине и что восстановление сфер влияния бывшего СССР сохранится.





«Оборона — это дело всего общества, которое должно быть готовым и стойким, но задачи вооруженных сил также меняются — российская агрессия делает все больший акцент на сдерживании и защите собственной территории, — сказала она.





Она также назвала две основные задачи, стоящие перед Чешской Республикой в рамках НАТО. «Во-первых, мы должны продолжать наращивать силы, способные участвовать в операциях по коллективной обороне. Во-вторых, наша география предопределяет нам роль транзитной и тыловой страны, и мы должны быть готовы к этой роли».





Начальник Генерального штаба Карел Ржехка в прошлом предупреждал, что риск войны реален. «Никому из нас не нравится ходить и говорить везде, что война вот-вот начнется. Люди, естественно, не хотят этого слышать. Никто не хочет быть носителем плохих новостей и создавать заведомо негативное настроение. Но мы должны открыто говорить об угрозах. Проблемы нужно называть, а не замалчивать».





«Мы не там, где хотим быть»





Ржехка высоко оценил модернизацию в виде истребителей F-35 и боевых машин пехоты. Но он признает, что не все так, как ему хотелось бы. Например, он упомянул ситуацию с кадрами. Люди — это самое главное. Ключевым условием боеспособности армии является приобретение и удержание достаточного количества образованного, хорошо подготовленного и мотивированного персонала. Концепция предусматривает увеличение численности до 30 000 профессиональных солдат и 10 000 солдат активного резерва к 2030 году.





По словам Ржекхи, армия также обсуждает пути укрепления резерва, который можно будет быстро использовать в кризисные времена. После отмены основной военной службы в начале тысячелетия 40 000 резервистов ежегодно сокращаются по сравнению с теми годами, когда они проходили базовую подготовку, и сегодня их вряд ли можно использовать.





Поэтому, по словам начальника генерального штаба, Чехии придется подумать о каком-то механизме замены этих резервистов.





«Профессиональная армия не является самодостаточной. Если возникнет конфликт, Чехия должна быть готова к развертыванию гораздо большего пакета вооруженных сил. К этому должна быть готова не только армия, но и общество. Вся система мобилизации должна быть подготовлена заранее, а мы к этому не готовы», — говорят эксперты.





В этой связи Чернохова упомянула, например, новейшую форму привлечения граждан — так называемое добровольное предопределение на службу в вооруженных силах. На практике это означает, что человек, который просит об этом, должен лишь пройти немедленное медицинское обследование. Если ситуация с безопасностью ухудшится, то он также пройдет обучение.