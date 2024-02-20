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Кредиты по льготной ставке на реконструкцию домов в Чехии начнут выдавать в начале марта
1 марта 2024
08:00
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С начала марта в строительных сберегательных обществах и UniCredit Bank можно будет оформить льготный кредит на субсидию на реконструкцию дома (Oprav dům po babičce). Кредиты будут наполовину финансироваться государством из Фонда модернизации, поэтому проценты и прочие комиссии будут значительно ниже рыночных. Кредит должен составлять не более половины суммы.
Например, Modrá pyramida уже заявила, что начнет предлагать такие кредиты в понедельник, 4 марта, а Raiffeisen stavební spořitelna — в пятницу, 1 марта. Остальные пока не уточняют. Однако, скорее всего, они начнут это делать не позднее середины месяца.
Максимальная годовая процентная ставка (APR), которая включает в себя все другие платежи, помимо процентов, составит 3,5%. Эта ставка будет действовать до конца года. Для тех, кто подаст заявку в следующем году, будет определена новая ставка в соответствии с текущей ситуацией на рынке. «Вероятно, эти ставки будут ниже 3,5%», — сказал Михал Пупала из Ассоциации чешских строительных сберегательных обществ.
«Комбинация процентной ставки и продолжительность фиксации будут зависеть от строительных обществ или банка», — сказал министр окружающей среды Петр Хладик (KDU-ČSL).
Срок погашения кредита может составлять до 25 лет, а сумма может достигать двукратного размера предоставленной субсидии. Процентная ставка может быть фиксированной на срок до пяти лет, а низкая процентная ставка — до половины рыночной процентной ставки по жилищным кредитам — на весь период погашения. Она не будет зависеть от наличия заложенной недвижимости.
Подать заявку на кредит смогут даже те, у кого нет договора в строительных сберегательных обществах.
Интерес к субсидии растет
Субсидия Oprav dům po babičce является частью Новой зеленой программы сбережений (NGS). В рамках этой программы можно получить от государства более 1,8 миллиона крон, например, на теплоизоляцию, котлы или фотоэлектрические установки. Заявители получают деньги после утверждения субсидии, то есть до того, как будут произведены ремонтные и строительные работы.
«Сейчас у нас 1 300 заявок, и интерес к ним растет, что вполне логично, потому что люди постепенно оформляют документы», — говорит Хладик.
Половину средств вносит государство из Фонда модернизации, в котором оно зарезервировало 5 миллиардов крон. Другую половину предоставляют участвующие в программе строительные общества или UniCredit Bank. Среди строительных обществ за кредитом можно будет обратиться в ČSOB Stavební spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelna, Modrá pyramida stavební spořitelna и Raiffeisen stavební spořitelna. Со временем к ним присоединится и Moneta stavební spořitelna.
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