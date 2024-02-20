«От этого хочется плакать». Чешский банкир рассказывает, как инфляция уничтожила сбережения

Ипотечные ставки могут упасть ниже, чем ожидалось. Глава Moneta Money Bank Томаш Спурны считает, что в этом году они могут оказаться ниже 4%.





«Я думаю, что если к концу этого года ставки по выкупу недвижимости достигнут 3%, то к концу года мы сможем опуститься ниже 4%. Но у этого есть много „но“», — сказал Спурны в эфире программы Inside Talks.





По его словам, центральный банк очень быстро отреагировал на низкую инфляцию. «Ставки по длинным фиксациям снизились примерно на один процентный пункт по всему спектру, и банковский рынок, похоже, отреагировал на это снижение ставок в последние недели», — добавляет он.





Падение процентных ставок сопровождалось ростом объемов ипотечного кредитования. «В январе 2023 года на чешском рынке было 6,5 миллиарда ипотечных кредитов. В январе 2024 года эта цифра увеличилась более чем в два раза», — добавляет Спурны. По его словам, прошлогодний объем в 150 миллиардов в этом году вырастет примерно до 200 миллиардов. Однако большую часть составят рефинансированные ипотечные кредиты.





40% составит рефинансирование



«В прошлом году на рефинансирование приходилось 20%. В этом году, я думаю, будет около 40%», — сказал банкир. Moneta Money Bank также ориентируется на клиентов, которые будут рефинансировать. Банк прекратил сотрудничество с посредниками.





«Мы не платим комиссионные. Благодаря этому наши цены примерно на полпроцента ниже, чем у большинства участников рынка. При рефинансировании мы стараемся убедить клиентов сделать это через нашу онлайн-платформу. Мы прилагаем целенаправленные усилия, чтобы быть привлекательными на рынке», — говорит Спурны. Он признает, что в прошлом именно посредники приносили большую часть портфеля, а после расторжения договоров с ними наступил закономерный спад.





Ryanair в банковской сфере





«Мы определенно могли бы иметь больший портфель. Если вы посмотрите на наш ипотечный портфель, то он составляет 127 миллиардов. Я бы сказал, что 75% этого портфеля было создано в партнерстве с посредниками», — говорит Спурны, добавляя, что даже в этом случае отказ от их услуг оправдан. «У нас другая философия. Мы хотим стать Ryanair среди банков», — добавляет Спурны.





По его словам, именно большой объем рефинансированных ипотечных кредитов будет оказывать давление на банки. Действительно, комиссии, которые клиенты платят за досрочное погашение ипотеки или уход к конкуренту, не покрывают расходов. Например, досрочное погашение ипотеки обошлось Moneta примерно в полмиллиарда в 2021 году. Даже сегодня клиент с процентной ставкой около 6% сочтет целесообразным заплатить штраф и договориться о более низкой ставке.





«Конечно, для банка это не стоит того, потому что, во-первых, он теряет этого ипотечного клиента, а во-вторых, это финансовые потери», — говорит он, добавляя, что в период с 2024 по 2025 год Moneta предстоит рефинансировать около 60% своего портфеля.





Инфляция? В марте может быть сюрприз





Но он предупреждает, что оптимизм, вызванный январскими данными по инфляции, может быть не окончательным.





«Я думаю, что январская инфляция вводит в заблуждение, и мы можем увидеть сюрприз в феврале или марте. Я не думаю, что в январе было традиционное завышение. Мы можем увидеть это позже», — предупреждает Спурны.





Еще одна тема, которую Спурны обсуждает в программе Inside Talks, — это евро. По его словам, плюсы от введения евро явно перевешивают минусы.





Преимущества евро





«Преимущества перевешивают провинциальное мнение в тысячу раз. Мы хотим быть своего рода островом, делать все по-своему, а это нелепо. Я был бы за еще и потому, что мы находимся на переломном этапе, когда в обществе раздается много антиевропейских голосов», — добавляет он, подчеркивая, что самое большое преимущество евро — это период до его принятия.





«Если взято такое политическое обязательство, страна должна вести себя соответствующим образом. Это будет способствовать консолидации государственного бюджета», — поясняет Спурны. По его мнению, в последние 20 лет правительства вели себя иначе. «Они заняли другую позицию по отношению к государственным финансам, и страна выглядит именно так», — поясняет Спурны.





Крона, конечно, не защитила Чехию. «За последние два года инфляция унесла 37 геллеров с каждой кроны. Теперь она забирает всего два геллера, и мы аплодируем, что это большая победа. Я не думаю, что это победа, я плачу, глядя на ситуацию последних двух лет», — сказал Спурны.



