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В Чехии рассчитали черту бедности — это менее 16 774 кроны на человека
2 марта 2024
10:30
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Доходы населения в Чехии в прошлом году выросли на 7,7 % и достигли 259 900 чешских крон в среднем на человека, но из-за высокой инфляции упали на 6,5 % в реальном выражении.
В прошлом году стало больше людей, которые не могут позволить себе купить 5 из 13 выбранных товаров. Доля населения, испытывающего материальный дефицит, выросла с 4,8% до 6,3% по сравнению с прошлым годом. Однако людей, находящихся за чертой бедности по доходам, которая для одного человека составляет 16 774 крон, стало меньше. Таких людей в стране сейчас 9,8% по сравнению с 10,2% годом ранее. Эти данные были опубликованы Чешским статистическим управлением (ЧСУ).
В прошлом году неполные семьи с детьми чаще всего испытывали материальные лишения. Пять из 13 отслеживаемых товаров, таких как новая мебель, недельный отпуск, непредвиденные расходы в размере 14 100 крон, мясо каждый день или достаточное отопление, оказались недоступными почти для 27% семей одиноких матерей и одиноких родителей с детьми. Годом ранее этот показатель составлял 17%.
Статистики регулярно составляют карту условий жизни домохозяйств каждую весну. Они опросили 11 500 домохозяйств. Показатели отражают ситуацию позапрошлого года и прошлой весны.
Человек рискует оказаться в бедности, если у него нет 60% медианного чистого дохода. В прошлом году черта бедности для физических лиц выросла на 1 203 кроны и составила 16 774 кроны. Для двух взрослых она была выше на 1 804 кроны и составляла 25 160 крон. Для одинокого родителя с ребенком до 13 лет она составила 21 806 крон, что на 1 564 кроны выше, чем в 2022 году.
При пересчете в прошлом году бедность по доходам в Чехии угрожала более чем миллиону человек. Число людей, живущих в бедности, сократилось по сравнению с прошлым годом более чем на 40 000 человек. Число людей, испытывающих материальные лишения, в прошлом году составило около 730 000 человек. По сравнению с 2022 годом их число увеличилось более чем на 210 000.
По мнению статистиков, снижение доли населения за чертой бедности произошло в основном благодаря единовременному пособию в размере 5 000 крон на ребенка, которое могли получить домохозяйства с годовым доходом до 1 млн крон брутто. Доходы более бедных семей росли быстрее, чем доходы семей со средним уровнем дохода.
В среднем на одно домохозяйство в Чехии в прошлом году приходилось 259 900 крон нетто на человека. Годом ранее этот показатель составлял 241 200 крон. Больше всего за год выросли доходы самих пожилых людей — примерно на 14%. На одного человека они выросли с 222 100 крон до 252 900 крон. Причиной тому стала тройная индексация в 2022 году — одна обычная и две внеочередные, чтобы компенсировать инфляцию. С другой стороны, меньше всего улучшилось положение семей с детьми с неполным доходом. Они получали на 5% больше, чем годом ранее — 175 500 крон на человека вместо 167 100 крон. С 2020 по 2022 год доля трудовых доходов в валовом доходе постепенно снижается, а доля пенсий и пособий растет.
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