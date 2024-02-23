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Статистика VS реальность: Средняя зарплата в Чехии выросла на 6%, до 46 013 крон, но инфляция все «съела»
5 марта 2024
10:00
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Средняя зарплата в Чехии в четвертом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросла на 6,3% в годовом исчислении и составила 46 013 крон (+2 734 кроны) до вычета налогов. Однако после учета инфляции, которая за тот же период достигла 7,6%, зарплата в реальном выражении снизилась на 1,2%.
Таким образом, заработная плата в Чехии снизилась уже в девятый квартал подряд. Таковы данные, опубликованные 5 марта Чешским статистическим управлением (ЧСУ). В целом две трети работников в стране не получают даже средней заработной платы.
За весь прошлый год средняя зарплата составила 43 341 крону. В сравнении с прошлым годом она была на 3 024 кроны больше, или на 7,5%. Однако потребительские цены в прошлом году выросли на 10,7%, поэтому реальная зарплата снизилась на 2,9%. Таким образом, реальная заработная плата падает второй год подряд: в 2022 году она снизилась на 8,5%.
В четвертом квартале 2023 года статистики зафиксировали самый высокий рост средней зарплаты по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (то есть за последние три месяца года) в секторе добычи полезных ископаемых и разработки карьеров (10,3 %), размещения, питания и гостеприимства (10,1 %) и водоснабжения, то есть работ, связанных со сточными водами, отходами и канализацией (9,8%).
В четвертом квартале 2023 года статистики зафиксировали самый высокий рост средней зарплаты по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (то есть за последние три месяца года) в секторе добычи полезных ископаемых и разработки карьеров (10,3 %), размещения, питания и гостеприимства (10,1 %) и водоснабжения, то есть работ, связанных со сточными водами, отходами и канализацией (9,8%).
«Большинство работников не дотягивают до средней зарплаты, так как ее значение перекошено в сторону групп с высоким уровнем дохода. Самую высокую среднюю зарплату получали жители Праги. Она достигла 55 039 крон. С другой стороны, самые низкие зарплаты получали жители Карловарского края, где средняя зарплата составляла всего 40 559 крон», — пояснил Штепам Кржечек, главный экономист BH Securities.
Тем не менее экономист видит в этих цифрах положительную тенденцию. Из-за сохраняющейся напряженности на рынке труда номинальные зарплаты в этом году будут расти такими же темпами, как и в прошлом, но их рост не будет сведен на нет высокой инфляцией. Таким образом, реальная заработная плата работников также будет расти.
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