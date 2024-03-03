Исследование: Бедность в Чехии растет, проблема в основном в жилье

Charita ČR является крупнейшим поставщиком социальных услуг для нуждающихся в Чешской Республике. Каждые два года она публикует ежегодные отчеты о социальной ситуации. На этот раз основное внимание было уделено бедности и связанной с ней низкой доступности жилья, доступу к услугам и долгосрочному уходу, а также долгам. В июне-июле этого года организация изучила ситуацию в своих консультационных центрах, приютах и других учреждениях.





Задолженность по-прежнему затрагивает значительную часть населения страны, и клиенты благотворительных консультационных центров часто не справляются со своими обязательствами из-за высокого уровня задолженности, а многие вообще не могут получить помощь по облегчению долгового бремени из-за недостаточного дохода, отметили в благотворительной организации. По словам социального менеджера Charita ČR Ивы Кухинковой, зарплаты также снижаются в связи с послепраздничным периодом, а многие люди влезают в долги из-за роста цен на энергоносители. По данным благотворительной организации, в среднем 70% клиентов ее консультационных центров обременены как минимум одним долгом. «За последний год число наших клиентов увеличилось на 30%», — говорит Кухинкова.





По ее словам, помимо лишения прав собственности, люди часто страдают от так называемой трудовой бедности, когда они не могут заработать на жизнь своим трудом. В этом случае на помощь должны прийти пособия, но в нынешней системе существует множество ограничений, например недостаточный доход или задержка выплат. «Люди должны получать зарплату за работу, это основа здорового развития общества. Поэтому система пособий должна быть гибкой, чтобы помочь в трудную минуту, а этого сейчас не происходит», — сказала Кухинкова.





Помимо прочего, задолженностью обусловлена плохая ситуация с жильем. По данным благотворительной организации, в настоящее время в Чехии насчитывается 150 000 человек, нуждающихся в жилье, и до 1,6 миллиона человек в той или иной степени рискуют потерять свое жилье. Около 70% клиентов благотворительной организации имеют проблемы с доступностью жилья. «Помимо долгов, трудности клиентов обусловлены, например, их неспособностью выйти на рынок труда. Еще одним фактором является одиночество, дискриминация или ограничение когнитивных способностей», — говорит Кухинкова.





По словам представителей благотворительной организации, клиенты ее служб часто говорят о том, что сталкиваются с нехваткой возможностей социальных служб. «Чтобы не снизить качество ухода, предоставляемого в социальных службах, необходимо составить карту доступности услуг и их возможностей и по мере необходимости дополнять или расширять недостающие услуги в населенных пунктах», — заявили в благотворительной организации.