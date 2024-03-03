ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Исследование: Бедность в Чехии растет, проблема в основном в жилье
20 марта 2024
08:00
355
Бедность и задолженность среди населения Чешской Республики растут, причем наибольшему риску подвержены матери-одиночки, безработные, пожилые люди и люди с психическими расстройствами. Ухудшение ситуации наиболее заметно в жилищной сфере. Об этом говорится в ежегодном отчете Caritas Cares 2023, который был представлен представителями Charita ČR.
Charita ČR является крупнейшим поставщиком социальных услуг для нуждающихся в Чешской Республике. Каждые два года она публикует ежегодные отчеты о социальной ситуации. На этот раз основное внимание было уделено бедности и связанной с ней низкой доступности жилья, доступу к услугам и долгосрочному уходу, а также долгам. В июне-июле этого года организация изучила ситуацию в своих консультационных центрах, приютах и других учреждениях.
Задолженность по-прежнему затрагивает значительную часть населения страны, и клиенты благотворительных консультационных центров часто не справляются со своими обязательствами из-за высокого уровня задолженности, а многие вообще не могут получить помощь по облегчению долгового бремени из-за недостаточного дохода, отметили в благотворительной организации. По словам социального менеджера Charita ČR Ивы Кухинковой, зарплаты также снижаются в связи с послепраздничным периодом, а многие люди влезают в долги из-за роста цен на энергоносители. По данным благотворительной организации, в среднем 70% клиентов ее консультационных центров обременены как минимум одним долгом. «За последний год число наших клиентов увеличилось на 30%», — говорит Кухинкова.
По ее словам, помимо лишения прав собственности, люди часто страдают от так называемой трудовой бедности, когда они не могут заработать на жизнь своим трудом. В этом случае на помощь должны прийти пособия, но в нынешней системе существует множество ограничений, например недостаточный доход или задержка выплат. «Люди должны получать зарплату за работу, это основа здорового развития общества. Поэтому система пособий должна быть гибкой, чтобы помочь в трудную минуту, а этого сейчас не происходит», — сказала Кухинкова.
Помимо прочего, задолженностью обусловлена плохая ситуация с жильем. По данным благотворительной организации, в настоящее время в Чехии насчитывается 150 000 человек, нуждающихся в жилье, и до 1,6 миллиона человек в той или иной степени рискуют потерять свое жилье. Около 70% клиентов благотворительной организации имеют проблемы с доступностью жилья. «Помимо долгов, трудности клиентов обусловлены, например, их неспособностью выйти на рынок труда. Еще одним фактором является одиночество, дискриминация или ограничение когнитивных способностей», — говорит Кухинкова.
По словам представителей благотворительной организации, клиенты ее служб часто говорят о том, что сталкиваются с нехваткой возможностей социальных служб. «Чтобы не снизить качество ухода, предоставляемого в социальных службах, необходимо составить карту доступности услуг и их возможностей и по мере необходимости дополнять или расширять недостающие услуги в населенных пунктах», — заявили в благотворительной организации.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
19 МАРТА 2024
817
На первый взгляд, цифры, опубликованные в финансовой отчетности польской группы электронной коммерции Allegro за прошлый год, выглядят многообещающе. Торговая площадка Allegro.cz начала работать на...
18:00
16 МАРТА 2024
8777
Пригородный парк Soutok, который должен появиться в ближайшие годы на месте слияния рек Влтавы и Бероунки на юге мегаполиса, не имеет аналогов в Чехии.
12:40
15 МАРТА 2024
3153
В России начались президентские выборы. Граждане России, проживающие в Чехии, могут проголосовать только в пятницу, 15 марта, в посольстве РФ в пражском районе Бубенеч. Избирательный участок в...
15:00
14 МАРТА 2024
652
Все налогоплательщики, которые хотя бы часть года были самозанятыми и не попадали под действие единой тарифной ставки, должны подать отчет в свою медицинскую страховую компанию. Расчет ежегодной...
22:00
13 МАРТА 2024
798
Немецкий автомобильный концерн опубликовал отчет о доходах за 2023 год. Из него, в частности, следует, что чешская компания Škoda Auto закончила прошлый год очень успешно.
12:30
11 МАРТА 2024
2184
У главы компании RegioJet Радима Янчуры был рекордный год и большие планы на будущее. За 10 лет он хочет занять примерно одну треть чешского рынка железнодорожных перевозок.
10:30
11 МАРТА 2024
672
Годовой рост потребительских цен в Чехии в феврале замедлился до 2% по сравнению с 2,3% в январе. Инфляция в годовом исчислении снизилась, за исключением февраля прошлого года, когда она достигла...
16:00
10 МАРТА 2024
1650
ЧЕШСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ ПРИВЛЕКАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ. РАСТЕТ ЧИСЛО ИНДИЙЦЕВ, ТУРКОВ И УКРАИНЦЕВ
В связи с войной значительно увеличилось количество студентов из Украины, но Чехия привлекает студентов и из дальних стран. Здесь их интересуют бизнес-образование и медицина.
12:00
10 МАРТА 2024
1307
Катерина Мельхерова никогда не хотела работать в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Но когда они с мужем Мирославом переехали на ферму в Червены-Дворце в районе Клатови, она изменила свое...
18:00
8 МАРТА 2024
3976
Чаевые для курьеров при доставке еды становятся нормой. Сумма зависит не только от места, но и от времени года, однако она несколько отстает от таковой в заведениях.
15:00
8 МАРТА 2024
900
Индекс Femina — это результат опроса чешских женщин, проведенного Институтом Solvo. В июле прошлого года в опросе приняли участие 1 000 человек.
09:00
8 МАРТА 2024
11877
В разных странах этот праздник отмечают с некоторыми различиями, и Чехия не исключение. В этой статье мы рассмотрим, как празднуют 8 Марта в Чехии и в чем отличие этого праздника от традиций в СНГ.
10:00
5 МАРТА 2024
1233
СТАТИСТИКА VS РЕАЛЬНОСТЬ: СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ЧЕХИИ ВЫРОСЛА НА 6%, ДО 46 013 КРОН, НО ИНФЛЯЦИЯ ВСЕ «СЪЕЛА»
Средняя зарплата в Чехии в четвертом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросла на 6,3% в годовом исчислении и составила 46 013 крон (+2 734 кроны) до вычета налогов....
18:30
3 МАРТА 2024
1065
Цены на энергоносители на рынках падают. По словам министра промышленности Йозефа Сикелы, снижение цен отразится в счетах потребителей в конце этого года. Пока этого не видно, в том числе потому,...
14:00
3 МАРТА 2024
2241
Каждый активный индивидуальный предприниматель должен хранить налоговые и бухгалтерские документы в течение определенного периода времени. Сроки зависят от того, как самозанятый ведет учет,...