В 2023 году в Чехии родилось меньше всего детей за последние 22 года

По данным статистики, на конец года в Чехии проживало 10 900 555 человек. Количество жителей увеличилось примерно на 73 000 человек.





«Весь прирост населения в 2023 году был обеспечен положительным сальдо внешней миграции в 95 000 человек. В Чехию из-за рубежа мигрировало 141 000 человек — на 60% меньше по сравнению с 2022 годом», — говорит Михаэла Немечкова из отдела демографической статистики Чешского статистического управления.





Снижение миграции было вызвано замедлением прибытия беженцев из Украины. В 2022 году число иммигрантов, связанных с волной украинских беженцев, было рекордным: в Чехию прибыло почти 350 000 человек.





В результате естественных изменений в Чехии родилось на 21 000 человек меньше, в том числе потому, что число рождений сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом и составило 91 000.





«Таким образом, поколение, родившееся в 2023 году, стало самым слабым за последние 22 года. Аналогичное снижение можно ожидать и в уровне совокупной рождаемости», — отмечают статистики. Смертей также стало меньше — чуть менее 113 000.





В 2023 году более 48 000 чехов вступили в брак, а 19 500 пар развелись. 37% браков закончились разводом, а средняя продолжительность брака составила 13,5 года.