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В 2023 году в Чехии родилось меньше всего детей за последние 22 года
20 марта 2024
14:00
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Население Чешской Республики в 2023 году увеличилось с 10,83 млн до 10,90 млн человек. Об этом 20 марта сообщило Чешское статистическое управление. Росту населения способствовала миграция, при этом за последние 22 года в стране родилось меньше всего детей.
По данным статистики, на конец года в Чехии проживало 10 900 555 человек. Количество жителей увеличилось примерно на 73 000 человек.
«Весь прирост населения в 2023 году был обеспечен положительным сальдо внешней миграции в 95 000 человек. В Чехию из-за рубежа мигрировало 141 000 человек — на 60% меньше по сравнению с 2022 годом», — говорит Михаэла Немечкова из отдела демографической статистики Чешского статистического управления.
Снижение миграции было вызвано замедлением прибытия беженцев из Украины. В 2022 году число иммигрантов, связанных с волной украинских беженцев, было рекордным: в Чехию прибыло почти 350 000 человек.
В результате естественных изменений в Чехии родилось на 21 000 человек меньше, в том числе потому, что число рождений сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом и составило 91 000.
«Таким образом, поколение, родившееся в 2023 году, стало самым слабым за последние 22 года. Аналогичное снижение можно ожидать и в уровне совокупной рождаемости», — отмечают статистики. Смертей также стало меньше — чуть менее 113 000.
В 2023 году более 48 000 чехов вступили в брак, а 19 500 пар развелись. 37% браков закончились разводом, а средняя продолжительность брака составила 13,5 года.
Комментарии:
1000korun 20 марта 2024 14:45
Вместо муж и жена теперь - партнеры! В Семьи оставшиеся лезете с нравоучениями, как кому жить. Узаконили ЛГБТ браки.... И .т.д... Кто виноват с том что детей геи не рожают и что родители Сами знают как кого воспитывать? Вот и смотрите на плод своих " прогрессивных" действий
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