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101-летняя чешка пользуется компьютером и смартфоном: «Я не знаю, что такое гамбургер, но я иду в ногу со временем»
21 марта 2024
08:00
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Ярослава Коубкова родилась в октябре 1922 года и является верной болельщицей «Спарты», за которую играл ее муж. Сегодня она живет одна, но ее жизнь обогащают пять внуков и пять правнуков. Ярослава Коубкова пользуется социальными сетями и умными технологиями. Что еще она хотела бы испытать в своей жизни и что получила на свой 100-летний юбилей?
Скромная на вид дама входит в зал довольно уверенным шагом. Я бы точно не дала ей 101 год, но в октябре Ярослава Коубкова отметила свой 101-й день рождения. Сыновья подарили ей поездку на гору Снежку, где она никогда раньше не была. Свой 100-й день рождения она отпраздновала на маленьком частном самолете, что, по ее словам, повторила позже.
«Я бы хотела еще немного здоровья и побыть здесь, потому что 29 февраля родилась моя пятая правнучка. Так что я бы хотела еще немного понаблюдать, как она растет. Но это немного нахально с моей стороны, не так ли?» — улыбается она в самом начале разговора.
«Или все получится, или... Но я все равно благодарна за эти годы», — добавляет она. У нее нет рецепта долголетия, она говорит, что это у нее в генах. «Мой отец умер в 98 лет, но я живу нормально, по старинке. Я не знаю гамбургеров, я сама готовлю себе еду, чтобы хоть немного поддержать здоровье», — говорит она.
Она скромна и не очень любит присутствие камеры. Тем не менее у нее есть смартфон, на котором установлены электронная почта, Facebook, Instagram и Whatsapp, и она старательно общается везде. Благодаря активности в социальных сетях у нее есть поклонники, которые регулярно пишут сотни сообщений в день ее рождения.
«Я этому рада. Всем, кто меня поздравил, огромное спасибо еще раз», — делится она. «Но знаете, я очень скромная, и мне не нравится эта большая популярность», — добавляет она.
«Я старая бабушка и из другого мира»
«Но когда люди спрашивают меня и говорят, что хотели бы со мной поговорить, я не могу отказать. Я с удовольствием отвечаю», — рассказывает она. Она не хочет давать советы людям, особенно молодым. «Я не хочу навязывать, советовать или критиковать. Я этого не делаю. Я говорю себе, что я старая бабушка и из другого мира», — говорит она мне с улыбкой.
Она считает путешествия лучшим, что она когда-либо делала в своей жизни; 28 лет она проработала в туристическом агентстве в качестве специалиста по зарубежным турам и благодаря этому 50 раз побывала на своем любимом Адриатическом море.
«Я продавала зарубежные туры в компании Čedok, начинала в ČK Turista в Млада-Болеславе, которую потом переименовали в Čedok. Я общалась с людьми и старалась их удовлетворить», — рассказывает она.
Поэтому она с радостью приняла предложение стать крестной матерью книги «История, написанная Čedok», в которой рассказывается об истории туристического агентства, которое всего на три года старше г-жи Коубковой. «Для меня это большая честь. В моем возрасте я впервые стала крестной матерью», — говорит она.
Помимо любви к путешествиям, она также разделяет любовь к футбольной «Спарте». Ее муж Ладислав был чехословацким футболистом. Они познакомились, когда ей было 17 лет, в 1939 году. Ладислав играл за «Спарту» 15 лет и провел 550 матчей, вспоминает она.
С начала 90-х годов Ярослава Коубкова живет без мужа, но она определенно не одинока. Она окружена своей большой семьей и наслаждается своими увлечениями. Она ходит в театр, на концерты, любит читать или вязать, а также ездит в свой загородный дом. Когда ее спрашивают, чего бы она еще хотела в жизни, она отвечает по-своему скромно: «Чтобы дети были здоровы, и я желаю этого всем людям. Здоровье — это действительно сокровище. Я знаю, что деньги нужны, но здоровье не купишь».
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