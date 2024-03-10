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Алименты в Чехии. Сколько обычно платят разведенные родители?
21 марта 2024
17:00
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Разведенные родители платят самые большие суммы алиментов в Праге 2, а самую большую часть своего дохода — в Праге 7. С другой стороны, самые низкие алименты в Лоунах и Есениках, свидетельствуют новые данные Министерства юстиции.
Подход районных судов к установлению размера алиментов на детей по-прежнему существенно различается. Не будет преувеличением сказать, что в одних больше представлены родители, получающие алименты, — как правило, матери, согласно статистике, а в других — родители-плательщики.
Это следует из подробных данных Министерства юстиции.
Ключевым показателем является не сама сумма алиментов, которая обычно выше в богатых регионах с более высокими доходами, а доля алиментов в доходе родителя-плательщика. По сути, это то, какую часть своего дохода родитель должен направлять на содержание ребенка.
Наибольшие суммы родители отправляют своим детям в Праге, где средняя сумма превышает 5 000 крон, а в Брно, Оломоуце, Чешском Крумлове, Бероуне или Колине она превышает 4 000 крон.
Самая высокая доля алиментов по отношению к доходам — в Праге 7, 14,9%. В других районах Праги эта доля превышает 13%, в Кутна-Горе или Угерске-Градиште она также близка к 13%.
Доля алиментов в доходе в подавляющем большинстве судов снижается на протяжении последних десяти лет. Это данные по сравнению с решениями о выплате алиментов на первого ребенка.
В кронах больше всего выросли алименты в Хебе — с 2 037 крон в 2014 году до 4 160 крон в 2023 году. Меньше всего за последние десять лет выросли алименты в Есенике — на 559 крон, с 1 904 крон до 2 463 крон.
Доля алиментов снижается
На прошлой неделе в ходе опроса 1 424 матерей-одиночек, проведенного Клубом матерей-одиночек, выяснилось, что у 63% респондентов сумма алиментов за время их получения не увеличилась. Более 85% респондентов также заявили, что нынешний уровень алиментов не покрывает основные потребности детей.
Данные Министерства юстиции показывают, что ежегодно принимаются решения по тысячам заявлений о повышении алиментов. Так, в период с 2014 по 2023 год было зарегистрировано в общей сложности 84 850 удовлетворенных заявлений о повышении алиментов. Это сравнимо с 268 680 новыми решениями судов об увеличении алиментов за тот же период.
В то же время национальные данные показывают, что средний размер алиментов на ребенка как доля дохода родителя фактически снижается. В 2014 году она составляла 13,51%, а в 2023 году — 11,57%, то есть снизилась почти на два процентных пункта.
«В принципе, эти данные совпадают с результатами нашего опроса. С одной стороны, если зарплата растет, то человек должен иметь больше возможностей для покрытия растущих расходов, я считаю, что должна быть более высокая индексация алиментов», — отмечает Дана Павлускова, директор Клуба матерей-одиночек. Поэтому ее ассоциация призывает к автоматическому повышению алиментов.
Уже опубликованное в прошлом году исследование Legal Data Hub при юридическом факультете Карлова университета, в котором анализируются данные по алиментам за период с 2013 по 2021 год, показывает, что суды отклоняются в своих решениях от рекомендованной Министерством юстиции таблицы, в которой указывается, насколько высокими должны быть алименты.
«В 2021 году суды назначали в среднем на 16% более низкие алименты, чем рекомендовано в таблице», — пишут авторы исследования. Суды могут принимать во внимание и другие факты, не отраженные в данных. «Например, забота о других детях от предыдущих отношений или участие обязанного лица в уходе за ребенком, а также другие факты», — сказали авторы.
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