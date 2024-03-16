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Медицинское страхование иностранных граждан в Чехии — как работает чешская система здравоохранения?
27 марта 2024
12:53
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Медицинская страховка для иностранцев зависит от того, из какой страны они прибыли и как долго планируют находиться в Чехии.
Граждане ЕС и Швейцарии при пребывании не более 90 дней могут пользоваться медицинским обслуживанием на основании Европейской карты медицинского страхования (EHIC). Такой застрахованный может лечиться в медицинских учреждениях, финансируемых из государственных источников. Однако это касается только неотложной помощи, поэтому расходы на лечение не покрываются автоматически. Только по возвращении на родину вы сможете потребовать возмещения расходов.
Иностранцы из стран, не входящих в ЕС, которые планируют посетить Чехию на срок менее 90 дней, часто оформляют так называемую базовую медицинскую страховку для иностранцев в Чехии, которая покрывает необходимое и неотложное лечение. Такую страховку можно приобрести как в PVZP, так и в ряде других страховых компаний. Она примерно соответствует страховке и объему услуг, доступных гражданину ЕС с европейской картой медицинского страхования.
Иностранные граждане из стран, не входящих в ЕС, с долгосрочными визами сроком более 90 дней обязаны оформить комплексное медицинское страхование. Срок действия такой страховки от PVZP составляет от 4 до 60 месяцев, и вы имеете доступ к медицинскому обслуживанию и оплате во всех медицинских учреждениях Чешской Республики. Кроме того, с этой страховкой вы можете путешествовать из Чехии по всей Шенгенской зоне, если у вас есть страховка медицинских расходов для Шенгенской зоны.
Граждане ЕС, имеющие ПМЖ в Чехии, или работники, заключившие трудовой договор на срок более трех месяцев, имеют право на государственное медицинское страхование. Кроме того, право на государственное медицинское страхование имеют лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью в Чешской Республике, а также члены семей работающих и предпринимателей.
Медицинское страхование для граждан стран, не входящих в ЕС
Для иностранных граждан, не являющихся выходцами из ЕС, ситуация немного сложнее. Чешская Республика имеет международные соглашения с США, Японией, Турцией, Северной Македонией, Сербией, Черногорией, Албанией и Тунисом. Жители этих стран могут вступить в систему медицинского страхования на тех же или аналогичных условиях, что и европейцы.
Иностранные граждане из других стран, работающие там по найму, также могут вступить в систему медицинского страхования, но члены их семей — нет. Они должны оформить коммерческое медицинское страхование. Коммерческое медицинское страхование также предназначено для иностранных граждан, которые не работают здесь, но находятся в туристических и других некоммерческих поездках, например, на обучении.
Иностранцы из стран, не входящих в ЕС, которые планируют посетить Чехию на срок менее 90 дней, часто оформляют так называемую базовую медицинскую страховку для иностранцев в Чехии, которая покрывает необходимое и неотложное лечение. Такую страховку можно приобрести как в PVZP, так и в ряде других страховых компаний. Она примерно соответствует страховке и объему услуг, доступных гражданину ЕС с европейской картой медицинского страхования.
Иностранные граждане из стран, не входящих в ЕС, с долгосрочными визами сроком более 90 дней обязаны оформить комплексное медицинское страхование. Срок действия такой страховки от PVZP составляет от 4 до 60 месяцев, и вы имеете доступ к медицинскому обслуживанию и оплате во всех медицинских учреждениях Чешской Республики. Кроме того, с этой страховкой вы можете путешествовать из Чехии по всей Шенгенской зоне, если у вас есть страховка медицинских расходов для Шенгенской зоны.
Граждане ЕС, имеющие ПМЖ в Чехии, или работники, заключившие трудовой договор на срок более трех месяцев, имеют право на государственное медицинское страхование. Кроме того, право на государственное медицинское страхование имеют лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью в Чешской Республике, а также члены семей работающих и предпринимателей.
Медицинское страхование для граждан стран, не входящих в ЕС
Для иностранных граждан, не являющихся выходцами из ЕС, ситуация немного сложнее. Чешская Республика имеет международные соглашения с США, Японией, Турцией, Северной Македонией, Сербией, Черногорией, Албанией и Тунисом. Жители этих стран могут вступить в систему медицинского страхования на тех же или аналогичных условиях, что и европейцы.
Иностранные граждане из других стран, работающие там по найму, также могут вступить в систему медицинского страхования, но члены их семей — нет. Они должны оформить коммерческое медицинское страхование. Коммерческое медицинское страхование также предназначено для иностранных граждан, которые не работают здесь, но находятся в туристических и других некоммерческих поездках, например, на обучении.
Коммерческое медицинское страхование сопоставимо с государственным медицинским страхованием в Чешской Республике.
PVZP предлагает иностранцам три варианта страхования, покрывающие расходы на медицинское обслуживание, включая госпитализацию, медицинские процедуры и лекарства, на всей территории Чешской Республики. В варианте EXCLUSIVE оно сопоставимо со страхованием в рамках государственной системы здравоохранения Чешской Республики.
Не стоит рисковать и оформлять медицинскую страховку сразу после приезда в Чехию. Запишитесь на консультацию к специалисту по страхованию иностранцев, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Свяжитесь онлайн, позвоните на номер +420 776 775 595 или загляните в офис.
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