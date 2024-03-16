Медицинское страхование иностранных граждан в Чехии — как работает чешская система здравоохранения?

при пребывании не более 90 дней могут пользоваться медицинским обслуживанием на основании Европейской карты медицинского страхования (EHIC). Такой застрахованный может лечиться в медицинских учреждениях, финансируемых из государственных источников. Однако это касается только неотложной помощи, поэтому расходы на лечение не покрываются автоматически. Только по возвращении на родину вы сможете потребовать возмещения расходов.Иностранцы из стран,, которые планируют посетить Чехию на срок, часто оформляют так называемуюдля иностранцев в Чехии, которая покрывает необходимое и неотложное лечение. Такую страховку можно приобрести как в PVZP, так и в ряде других страховых компаний. Она примерно соответствует страховке и объему услуг, доступных гражданину ЕС с европейской картой медицинского страхования.Иностранные граждане из стран,, с долгосрочными визами сроком болееобязаны оформить. Срок действия такой страховки от PVZP составляет от 4 до 60 месяцев, и вы имеете доступ к медицинскому обслуживанию и оплате во всех медицинских учреждениях Чешской Республики. Кроме того, с этой страховкой вы можете путешествовать из Чехии по всей Шенгенской зоне, если у вас есть страховка медицинских расходов для Шенгенской зоны., имеют право на государственное медицинское страхование. Кроме того, право на государственное медицинское страхование имеют лица, занимающиесяв Чешской Республике, а также члены семей работающих и предпринимателей.Для иностранных граждан, не являющихся выходцами из ЕС, ситуация немного сложнее. Чешская Республика имеет международные соглашения с США, Японией, Турцией, Северной Македонией, Сербией, Черногорией, Албанией и Тунисом. Жители этих стран могут вступить в систему медицинского страхования на тех же или аналогичных условиях, что и европейцы.Иностранные граждане, работающие там по найму, также могут вступить в систему медицинского страхования, но— нет. Они должны оформить коммерческое медицинское страхование. Коммерческое медицинское страхование также предназначено для иностранных граждан, которые не работают здесь, но находятся в туристических и других некоммерческих поездках, например, на обучении.