Правила выплаты социальных пособий в Чехии изменятся. Люди должны будут показывать, сколько денег у них на счету

Это изменение является частью реформы системы пособий, представленной вчера министром труда и социальных дел Марианом Юречкой (KDU-ČSL). «Мы хотим, чтобы система была более адресной и эффективной», — сказала министр, добавив, что она также должна быть проще для людей.





В результате реформы жилищное пособие, пособие на ребенка и пособие на прожиточный минимум будут объединены в единое пособие, которое смогут получать до 850 000 человек.





Хотя отпадет необходимость подавать заявления на получение каждого пособия отдельно, это добавит условия, которые вряд ли будут приветствоваться заявителями. Одним из нововведений станет проверка финансового состояния.





«Клиенты государственной социальной поддержки, к которой относятся нынешние четыре пособия, до сих пор не проходили проверку средств», — говорит Катержина Йиркова, директор Департамента нестраховых социальных пособий. Государство хочет предотвратить обращение за пособиями тех, кто в них не нуждается.





Семьи, претендующие на пособие, смогут владеть одним автомобилем на каждого взрослого члена и двумя объектами недвижимости, то есть домом или квартирой, в одном из которых они должны жить. На текущем, сберегательном или срочном счете отдельное лицо может иметь максимум 200 000 крон, домохозяйство из двух членов — 250 000 крон, домохозяйство из трех человек — 300 000 крон, домохозяйство из четырех человек — 350 000 крон, а домохозяйство из пяти и более членов — 400 000 крон.





Однако пенсионные или строительные сбережения оцениваться не будут.





Речь идет не просто об объединении четырех пособий в одно, а о полном изменении системы оценки и расчета выплачиваемых денег.





Пособие будет дифференцировано в зависимости от уровня бедности, так что к людям с доходом до 1,43 прожиточного минимума будет применяться иной подход, что составляет 6 950 крон для одного человека и 15 716 крон для двух взрослых и пятилетнего ребенка.





«Компонент прожиточного минимума будет применяться только к тем домохозяйствам, которые действительно являются бедными», — пояснила Йиркова от имени министерства.





Часть на покрытие расходов, связанных с детьми, будет предназначена для семей с доходом до четырехкратного прожиточного минимума, который составляет 43 960 крон для двух взрослых с пятилетним ребенком.





Жилищная часть должна отражать, сколько человек платит за аренду и коммунальные услуги и какую часть своего заработка он на это тратит.





Если здоровый человек не работает или по крайней мере не пытается работать, а ребенок не посещает школу, пособие может быть уменьшено.