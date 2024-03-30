Украинцы в Чехии работают, они не получают пособий. Однако десятая часть из них едва выживает

По данным Министерства труда и социальных дел (MPSV), в настоящее время в Чехии легально работают около 123 000 беженцев из Украины. И если два года назад, по словам директора отдела трудоустройства Министерства труда и социальных дел Катержины Штепанковой, около 45% иммигрантов платили налоги со своих трудовых договоров или соглашений, то к настоящему времени эта доля удвоилась и достигла 90%.





Говоря языком цифр, беженцы внесли в государственный бюджет больше сборов и налогов, чем получили от него. По данным Министерства труда и социальных дел, только в четвертом квартале прошлого года эта разница составила 1,9 миллиарда в пользу государственной казны.





Международная организация по миграции (МОМ) в своем расследовании пришла к выводу, что подавляющее большинство людей, вынужденных покинуть страну после российского вторжения, работают легально. По ее данным, 21% беженцев работает без письменного контракта — или нелегально.





«Работа в серой зоне экономики — не редкость, — подтверждает Андреа Свободова из аналитического отдела МОМ. — Их часто толкают на это либо работодатели, либо обстоятельства, которые делают такую работу единственным способом оплатить самые необходимые повседневные расходы».





Данные МОМ также показывают значительные различия между разными возрастными группами. Во всех из них регулярно работают не менее трех четвертей респондентов. За исключением возрастной группы 60-64 года, где более половины работают легально.





Пол также играет роль. 22% женщин работают без письменного договора, в то время как среди мужчин этот показатель на четыре процентных пункта ниже.





«Респондентка иногда работает без контракта в качестве няни в украинских семьях, — описывает исследователь одну из историй работы. — Она получает не более 120-150 крон в час, потому что, по ее словам, ей стыдно брать большие деньги у своих соотечественников».





Другие женщины-беженки работают через агентства по трудоустройству. Одна из них, с делом которой исследовательница знакома, не может найти легальную работу в Чехии из-за своего здоровья и возраста. Однако одной из причин нелегальной работы может быть страх, что трудовой договор лишит ее возможности получать гуманитарные пособия.





«Проблема в ее возрасте, центр занятости не может помочь ей с трудоустройством и не заинтересован в покрытии ее расходов на языковые курсы», — объясняет исследователь на примере одного из респондентов. «Респондентка — бывший учитель, но из-за ее возраста и недостаточного знания языка работы нет. Она вынуждена работать уборщицей. Она зарабатывает 100 крон в час и работает не более 80-120 часов в месяц. Вне туристического сезона — от 40 до 60 часов в месяц».





Повседневные расходы также являются проблемой





Деньги — проблема повсеместная. Несмотря на высокий уровень занятости, чуть менее трети (31%) беженцев с трудом покрывают свои ежедневные расходы, а среди чисто работающего населения этот показатель составляет примерно один к десяти. Особенно остро эта проблема стоит перед пожилыми людьми (70%), а также перед теми, кто находится в декретном отпуске (60%) или студентами (50%).





В то же время всего через полгода доля тех, кто в состоянии покрыть свои расходы, значительно увеличивается.





Покрытие расходов — не единственный показатель, по которому можно судить о материальной и социальной обездоленности той или иной группы населения. Другим таким показателем является способность покрыть непредвиденные расходы в размере 13 600 крон. Если чешские домохозяйства не смогли бы этого сделать в 17% случаев, то для респондентов-беженцев этот показатель составил 53%. В случае с трудовыми мигрантами этот показатель составил 34%.





Данные также показывают, что является основным источником дохода для беженцев. Когда респондентов спрашивают, из каких источников они покрывают свои расходы на жизнь, большинство из них называют более одного источника, говорится в докладе.





Подавляющее большинство указало на работу, причем чуть менее трети (32%) полностью полагаются на нее. В отличие от этого, только 13% респондентов полностью полагаются на власти. Поддержка со стороны государства или семьи также часто упоминается среди источников дохода в целом.





О том, что беженцы все реже обращаются за помощью к государству, свидетельствуют и данные Министерства труда и социальных дел за январь этого года, которые показывают развитие событий с февраля 2022 года.





«Это явный признак того, что нам удалось хорошо интегрировать украинских беженцев в общество, и они становятся самостоятельными, — добавил министр. — По уровню интеграции беженцев в рынок труда мы значительно опережаем многие другие европейские страны, которые не так успешны, как Чехия».