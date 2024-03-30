Семь ответов на вопросы о новом пособии для почти миллиона жителей Чехии. Кто будет иметь на него право?

В следующем году будет проведена масштабная реорганизация системы социальных пособий. Вместо нынешних четырех пособий появится одно совершенно новое.





Представители Министерства труда во главе с Марианом Юречкой (KDU-ČSL) настаивают на том, что четыре пособия будут не просто объединены в одно, а полностью переработаны с акцентом на активность заявителей и мотивацию к работе.





Будет полностью пересмотрен подход при оформлении пособий:

одно заявление на семью;

органы власти должны иметь возможность самостоятельно собирать информацию, в том числе о доходах и стоимости жилья;

заявители будут проверены на предмет наличия имущества и сбережений в банке;

роль будет играть и то, были ли законные опекуны детей привлечены к ответственности за несоблюдение обязательного посещения школы;

большое внимание будет уделяться мотивации к работе.





Одно пособие вместо четырех





Новое единое пособие, которое будет официально называться государственным пособием социальной помощи, заменит собой пособие на ребенка, пособие на жилье, пособие на прожиточный минимум и компенсации жилищных расходов. По оценкам Министерства труда и социальных дел, пособие затронет около 400 000 семей и в общей сложности около 850 000 человек.





Каким условиям должны будут соответствовать претенденты на пособие?





1. Сбережения на сумму до 200 000 крон





При проверке средств особое внимание уделяется недвижимости, владению транспортным средством и финансовым сбережениям. Ранее сообщалось, что накопления на сумму до 100 000 крон не будут проблемой, однако в итоге лимит увеличился.





Человек, подающий заявление на пособие в одиночку, сможет иметь на счету до 200 000 крон, не теряя при этом права на государственную поддержку. Семья из двух человек сможет иметь на счету до 250 000 чешских крон, семья из трех человек — 300 000 крон, семья из четырех человек — 350 000 крон, а семья из пяти и более человек — максимум 400 000 крон.





«Мы посмотрим, как это будет работать, всегда есть возможность изменить суммы в будущем», — сказал министр труда Юречка.





Ни дополнительные пенсии, ни строительные сбережения не будут учитываться в накоплениях.





В отношении автотранспорта по-прежнему действует правило: одно транспортное средство на одного взрослого в семье.





2. Проверки накоплений не должны быть повсеместными





По словам Ивы Мерхаутовой, старшего директора по единому пособию в министерстве, проверки сбережений и счетов не будут повсеместными.





«Но мы будем проводить выборочные проверки на постоянной основе», — сказала она.





В основном люди будут предоставлять письменное заявление, а чиновники смогут проверять информацию с помощью связей с банковскими учреждениями.





«Текущие счета, сберегательные счета, счета фондов. В принципе, то предложение данных, которое мы подготовили, аналогично тому, что есть у судебных приставов. Банки привыкли с этим работать», — говорит Катерина Жиркова, директор департамента нестраховых социальных и семейных выплат.





3. Вторая недвижимость





Согласно тесту на благосостояние, семьи, владеющие двумя объектами недвижимости, не потеряют право на получение пособий. Таким образом, люди не будут вынуждены продавать, например, дачи или другую недвижимость для отдыха.





Однако теперь министерство ввело положение о том, что владение второй недвижимостью будет допускаться только временно.





«Срок владения второй недвижимостью ограничен тремя годами с момента подачи заявления. Она будет разрешена только на этот период времени», — представила журналистам предложение Катержина Йиркова. Однако она также добавила, что это вариант, который готов к процедуре межведомственного комментирования и поэтому еще может быть изменен.





Юречка отметил, что три года — это достаточно времени, чтобы оценить, сколько людей затронет корректировка, и не исключено, что впоследствии правило изменится.





«Это не догма, мы осознаем, что устанавливаем нечто совершенно новое», — сказал он.





4. Индивидуальный = сложный расчет пособий





Министерство настаивает на том, что новое единое пособие — это не просто объединение четырех существующих пособий в одно. Оно должно учитывать множество различных ситуаций, в которых оказываются семьи, претендующие на пособие.





Например, есть ли в семье есть уязвимые группы населения, такие как пожилые люди или инвалиды, работают ли взрослые, посещают ли дети школу, насколько низок их совокупный доход и каковы расходы на жилье.





В результате получается очень сложный расчет, что признают даже представители министерства.





«Мы признаем, что это очень сложная конструкция. Переход на такой уровень индивидуальной поддержки стал возможен благодаря оцифровке и автоматизации», — говорит Люция Мала, специалист отдела нестраховых социальных и семейных пособий Министерства труда и социальных дел.





Она уверяет, что заявители получат поддержку как в клиентской зоне в рамках онлайн-заявки, так и от чиновников во время личного визита.





Также будет создан ориентировочный калькулятор. Однако сами сотрудники министерства не уверены, что заявитель сможет правильно его заполнить. «Некоторые отвечают на вопрос о совокупном доходе семьи, а некоторые — только о доходе от трудовой деятельности», — отмечает Мала.





По словам Юречки, сам калькулятор потеряет смысл, поскольку домохозяйства смогут так же быстро подать заявление на получение пособия онлайн.





5. Стоимость жизни будет ориентиром





Учитывая сложность расчета единого пособия, невозможно даже в общих чертах описать, в какой момент времени и при каких обстоятельствах домохозяйства смогут подать заявление на получение пособия.





«Преимущество пособия в том, что мы помогаем малообеспеченным семьям, у которых не хватает денег на обычную жизнь», — говорит Люция Мала. Четким показателем того, кто должен пытаться претендовать на пособие, является, например, высокая стоимость жилья по отношению к доходу.





«Ориентировочно: стоимость жилья составляет более 30% от дохода», — добавила Катержина Йиркова.



6. Шестимесячный переходный период





На время внедрения нового пособия для людей, получающих текущие пособия, предусмотрен переходный период. Он продлится шесть месяцев.





Главным будет то, что они должны подать заявление на получение нового пособия в течение трех месяцев после вступления в силу новых правил.





«Нужно просто подать заявление, пока действуют старые льготы», — пояснила Жиркова.





Предположительно с июля 2025 года клиенты перейдут со старой системы на новую.





7. Необходимая корректировка суммы, не подлежащей восстановлению





Новое единое пособие фактически затронет должников, людей, на которых обращено взыскание, и неплатежеспособных. По последним данным Палаты судебных исполнителей, только в исполнительном производстве находится около 640 000 человек.





В настоящее время при расчете суммы, не подлежащей взысканию, используются нормативный прожиточный минимум и прожиточный минимум.





Однако с введением новой льготы нормативная стоимость жилья должна исчезнуть.





Министр Юречка добавил, что в настоящее время проводится масштабный опрос людей, прошедших через процедуру взыскания и неплатежеспособности. Эти данные должны стать основой для обсуждения вопроса о том, как установить суммы, не подлежащие взысканию.





«Цель — посмотреть, что происходило с людьми с точки зрения легального дохода до, во время обращения взыскания, при банкротстве и после. До сих пор государство никогда этого не делало», — отметил Юречка.