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Украинский фильм «Рецепт счастья» выходит на экраны чешских кинотеатров
8 апреля 2024
22:00
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Варя, молодой талантливый повар, теряет работу, потому что никто не ценит ее кулинарные способности в придорожном бистро в маленьком украинском селе. Полная идеалов и амбиций, она отправляется во Львов, чтобы найти работу в известном ресторане. Таков основной сюжет нового украинского фильма «Рецепт счастья». В чешских кинотеатрах он появится 2 мая.
Создатели фильма попытались соединить современность с историей. В нем две женщины — Варя и Ольга Франкова, легенда местной кухни, — две истории, происходящие с разницей в сто лет, в центре которых — вкусная, настоящая украинская кухня. А когда в картину вклинивается любовь, прекрасный Тарас, романтический фильм получает все, что можно ожидать от этого жанра.
Фильм «Рецепт счастья» еще и о том, что Украина остается страной, в которой люди живут своей жизнью, в которой нет недостатка в любви, надежде и желании осуществить свои мечты.
Создателей фильма во главе с режиссером Александром Березаном вдохновила реальная история Ольги Франковой, выдающегося украинского повара и активистки, которой в советское время не позволяли заниматься любимым делом.
В 1928 году она выпустила уникальную кулинарную книгу — первый сборник украинских, венгерских, польских, еврейских и австрийских рецептов, который в свое время представлял собой революционный, совершенно новый взгляд на еду и здоровый образ жизни.
Фильм «Рецепт счастья» снимался летом 2021 года во Львове и Киеве. Главные роли исполнили Ирина Кудашова, Павел Ли и Татьяна Малкова. Вместе с ними в фильме сыграли Алекс Якутов, прославившийся как свирепый шеф-повар в украинской версии реалити-шоу Hell’s Kitchen, и певица Джамала, победительница Евровидения-2016, а также известная украинская модель и инфлюенсер Виктория Маремуха.
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