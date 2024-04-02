Украинский фильм «Рецепт счастья» выходит на экраны чешских кинотеатров

Создатели фильма попытались соединить современность с историей. В нем две женщины — Варя и Ольга Франкова, легенда местной кухни, — две истории, происходящие с разницей в сто лет, в центре которых — вкусная, настоящая украинская кухня. А когда в картину вклинивается любовь, прекрасный Тарас, романтический фильм получает все, что можно ожидать от этого жанра.





Фильм «Рецепт счастья» еще и о том, что Украина остается страной, в которой люди живут своей жизнью, в которой нет недостатка в любви, надежде и желании осуществить свои мечты.





Создателей фильма во главе с режиссером Александром Березаном вдохновила реальная история Ольги Франковой, выдающегося украинского повара и активистки, которой в советское время не позволяли заниматься любимым делом.





В 1928 году она выпустила уникальную кулинарную книгу — первый сборник украинских, венгерских, польских, еврейских и австрийских рецептов, который в свое время представлял собой революционный, совершенно новый взгляд на еду и здоровый образ жизни.





Фильм «Рецепт счастья» снимался летом 2021 года во Львове и Киеве. Главные роли исполнили Ирина Кудашова, Павел Ли и Татьяна Малкова. Вместе с ними в фильме сыграли Алекс Якутов, прославившийся как свирепый шеф-повар в украинской версии реалити-шоу Hell’s Kitchen, и певица Джамала, победительница Евровидения-2016, а также известная украинская модель и инфлюенсер Виктория Маремуха.