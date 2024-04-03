Европарламент одобрил пакт о миграции и предоставлении убежища

Пакт состоит из пяти основных частей. Обязательная солидарность (Положение о предоставлении убежища и управлении миграцией), общая процедура предоставления убежища, Положение о проверке, обновление базы данных отпечатков пальцев ЕС и правила для кризисных ситуаций (Правила управления миграционными кризисами и форс-мажорными ситуациями). Об этом сообщил Совет Европейского союза.





Цель пакта — достичь определенного баланса между южной частью ЕС, куда люди прибывают через Средиземное море или Балканский маршрут и которая несет основное бремя, и северной частью, то есть Германией, Данией, Швецией, Нидерландами и Бельгией, куда часто направляются просители убежища.





Такие страны, как Испания, Италия или Греция, должны получить больше ответственности и полномочий для решения проблем, связанных с миграцией. Южные страны должны быть уверены, что ЕС им поможет.





Обязательная солидарность и чешское исключение





Принудительная солидарность — самый спорный вопрос. Согласно имеющейся информации, государствам будет предоставлена возможность выбирать, помогать ли перегруженным странам, принимая некоторых просителей убежища, внося финансовый вклад или оказывая материальную поддержку. Новое положение заменяет так называемый Дублинский пакт, согласно которому прошения мигрантов о предоставлении убежища должны были рассматриваться первой страной, в которую они въехали.





Чешское агентство новостей сообщило, что регламент также включает в себя так называемое чешское исключение, которое распространяется на всех. Это исключение регулирует ситуации, когда страны находятся под значительным миграционным давлением, что включает в себя, например, тот факт, что они приняли значительное количество украинских беженцев, как сейчас Чехия. Статья 9 этого регламента предусматривает, что Европейская комиссия будет ежегодно оценивать ситуацию в Европейском союзе и определять, какие страны испытывают значительное давление, в том числе, например, с точки зрения количества предоставленных временных защит. Если это превысит справедливую долю страны, это будет означать, что данное государство-член больше не должно проявлять солидарность с другими государствами.





Как оценить законность ходатайства о предоставлении убежища





Положение о предоставлении убежища устанавливает общую процедуру, которую государства-члены должны применять в случае подачи заявлений о предоставлении международной защиты, сообщает ČTK. По словам разработчиков, документ призван упорядочить процедурные меры и установить стандарты соблюдения прав просителей убежища. Регламент вводит обязательную пограничную процедуру для быстрой оценки необоснованности или неприемлемости ходатайств о предоставлении убежища на внешних границах ЕС. У властей будет 12 недель на проведение этой процедуры. Если прошение будет отклонено, последует процедура возвращения, которая, как ожидается, займет до 12 недель, говорится в сообщении агентства.





Процедура установления личности мигрантов





Новое положение о проверке личности призвано обеспечить быстрое определение правильной процедуры, которая будет применена к прибывшему в ЕС лицу, не соответствующему условиям въезда.





Такая проверка будет применяться и к лицам, которые, хотя и не отвечают условиям въезда в ЕС, обращаются за международной защитой при пограничном контроле, были доставлены на берег во время поисково-спасательных операций на море или задержаны на территории государств-членов, и очевидно, что они обошли внешний пограничный контроль при въезде. Проверка будет включать в себя идентификацию, проверку здоровья и безопасности, снятие отпечатков пальцев и регистрацию в базе данных Eurodac.





Обновление базы данных ЕС по отпечаткам пальцев





Реформа направлена на укрепление регламента Eurodac и, таким образом, на улучшение функционирования базы данных ЕС по отпечаткам пальцев всех нелегальных мигрантов и просителей убежища.





Данные о лицах, незаконно прибывающих в ЕС, включая отпечатки пальцев и фото лиц в возрасте от шести лет, будут храниться в обновленной базе данных Eurodac. Власти также смогут создавать оповещение о конкретном человеке, чтобы определить, может ли он представлять угрозу безопасности, не применял ли он насилие или оружие.





База данных позволит проверить, обращался ли заявитель или лицо, нелегально пребывающее в государстве-члене, ранее за убежищем в другом государстве-члене, проверить, задерживался ли заявитель в прошлом за нелегальный въезд в ЕС, определить, какое государство отвечает за рассмотрение конкретного заявления о предоставлении убежища, или облегчить доступ правоохранительным органам.





Как предотвратить повторение кризиса 2015 года





Чрезвычайный регламент призван предотвратить кризис, который ЕС пережил во время массовой миграционной волны в 2015 году. Например, новые правила призваны обеспечить более быстрое рассмотрение заявлений о предоставлении убежища или более длительное содержание мигрантов в центрах временного содержания в случае объявленной чрезвычайной ситуации. Пандемия или массовое использование мигрантов в качестве гибридного оружия странами, не входящими в ЕС, также могут считаться кризисом.





В прошлом году количество впервые поданных заявлений о предоставлении убежища в странах ЕС выросло примерно на 20% и составило 1 048 900. Об этом сообщило статистическое управление ЕС Eurostat. Таким образом, прошлогоднее количество заявлений о предоставлении убежища в ЕС приблизилось к пиковому показателю 2015 (2016) года — 1 216 900.





Информационное агентство ČTK также упоминает директивы об условиях приема просителей убежища. Согласно им, страны-участницы должны обеспечить эквивалентный уровень приема просителей убежища, например, в плане проживания, школьного образования и медицинского обслуживания. Зарегистрированным просителям убежища будет разрешено приступить к работе не позднее чем через шесть месяцев после подачи заявления. Условия содержания под стражей и ограничения на свободное передвижение будут скорректированы, чтобы препятствовать перемещению просителей по территории ЕС.





Также была создана рамочная программа ЕС по переселению. В рамках этой новой структуры ЕС государства-члены будут добровольно предоставлять убежище гражданам третьих стран, которые признаны ООН беженцами и которые переселяются на территорию ЕС законным, организованным и безопасным образом.