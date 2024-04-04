У вас нет проектной документации на дом? Власти могут наказать вас штрафом в сотни тысяч крон

По словам Йиндры Новотны, члена совета директоров Чешской палаты дипломированных инженеров и техников в строительстве (ČKAIT), проблема отсутствия документов может затрагивать значительную часть чешских домовладельцев. Точных данных о количестве проблемных объектов нет.





К проектной документации относятся, например, исследования, документы для принятия решений о зонировании или разрешения на строительство. С января новый Закон о строительстве удвоил штрафы за ее отсутствие. Вместо первоначальных 200 000 крон в крайних случаях штрафы достигают 400 000 крон. Штрафы могут быть наложены и на тех, кто проводит капитальную перепланировку, не имея на руках соответствующих документов.





«Если в процессе эксплуатации были произведены какие-либо изменения — например замена окон, утепление или смена источника отопления, — то по крайней мере эта часть документации должна быть приведена в соответствие с фактическим положением дел», — отмечает Новотна. Обновления также необходимы после установки фотоэлектрической станции на крыше здания.





Обязательство иметь документацию распространяется на все здания, а не только на новые. Это также может создать проблемы для ассоциаций владельцев недвижимости, которые должны хранить такие документы.





Решение — паспорт объекта





Если проектная документация отсутствует полностью, можно исправить ошибку, считает Павел Черны из Frank Bold Advokáti. Один из вариантов — заказать новую документацию у уполномоченного лица. Альтернативой является так называемый паспорт объекта. Он не такой подробный, но отражает текущее состояние и планировку недвижимости. Этого достаточно для соблюдения закона.





Помимо дипломированных инженеров и проектировщиков, паспорт могут составлять люди с высшим строительным или архитектурным образованием, а также студенты средних учебных заведений, имеющие диплом о среднем образовании в области строительства и опыт работы в области проектирования зданий не менее трех лет.





Проектная документация необходимы, например, при реконструкции или капитальном ремонте здания. «Если у владельца здания нет сертифицированной документации, соответствующей реальному проекту здания, это может создать проблему для надлежащей защиты общественных интересов, то есть безопасности, жизни и здоровья людей и животных, окружающей среды, соседних зданий и так далее», — говорит Ева Кузьмова, член законодательной комиссии ČKAIT.





В отличие от прошлых лет, новый закон о строительстве больше не предусматривает обязанности продавца передать документы новому владельцу. Однако заинтересованная сторона может настаивать на таком требовании или компенсировать недостающие документы скидкой с покупной цены.





По словам Черны, можно проверить, в порядке ли документация. Если у продавца ее нет, он и покупатель могут попросить ее в строительном бюро, где она должна быть доступна с момента утверждения. «А потом пусть ее проверит уполномоченное лицо», — добавляет Черны.