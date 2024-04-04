ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
У вас нет проектной документации на дом? Власти могут наказать вас штрафом в сотни тысяч крон
12 апреля 2024
10:30
317
Отсутствие документов может дорого обойтись владельцам недвижимости. Например, если они покупают дом и не проверяют, есть ли у него проектная документация, то могут столкнуться со штрафами в сотни тысяч крон от строительного надзора. Точно так же владельцы рискуют, если не обновят документацию, например, после капитального ремонта.
По словам Йиндры Новотны, члена совета директоров Чешской палаты дипломированных инженеров и техников в строительстве (ČKAIT), проблема отсутствия документов может затрагивать значительную часть чешских домовладельцев. Точных данных о количестве проблемных объектов нет.
К проектной документации относятся, например, исследования, документы для принятия решений о зонировании или разрешения на строительство. С января новый Закон о строительстве удвоил штрафы за ее отсутствие. Вместо первоначальных 200 000 крон в крайних случаях штрафы достигают 400 000 крон. Штрафы могут быть наложены и на тех, кто проводит капитальную перепланировку, не имея на руках соответствующих документов.
«Если в процессе эксплуатации были произведены какие-либо изменения — например замена окон, утепление или смена источника отопления, — то по крайней мере эта часть документации должна быть приведена в соответствие с фактическим положением дел», — отмечает Новотна. Обновления также необходимы после установки фотоэлектрической станции на крыше здания.
Обязательство иметь документацию распространяется на все здания, а не только на новые. Это также может создать проблемы для ассоциаций владельцев недвижимости, которые должны хранить такие документы.
Решение — паспорт объекта
Если проектная документация отсутствует полностью, можно исправить ошибку, считает Павел Черны из Frank Bold Advokáti. Один из вариантов — заказать новую документацию у уполномоченного лица. Альтернативой является так называемый паспорт объекта. Он не такой подробный, но отражает текущее состояние и планировку недвижимости. Этого достаточно для соблюдения закона.
Помимо дипломированных инженеров и проектировщиков, паспорт могут составлять люди с высшим строительным или архитектурным образованием, а также студенты средних учебных заведений, имеющие диплом о среднем образовании в области строительства и опыт работы в области проектирования зданий не менее трех лет.
Проектная документация необходимы, например, при реконструкции или капитальном ремонте здания. «Если у владельца здания нет сертифицированной документации, соответствующей реальному проекту здания, это может создать проблему для надлежащей защиты общественных интересов, то есть безопасности, жизни и здоровья людей и животных, окружающей среды, соседних зданий и так далее», — говорит Ева Кузьмова, член законодательной комиссии ČKAIT.
В отличие от прошлых лет, новый закон о строительстве больше не предусматривает обязанности продавца передать документы новому владельцу. Однако заинтересованная сторона может настаивать на таком требовании или компенсировать недостающие документы скидкой с покупной цены.
По словам Черны, можно проверить, в порядке ли документация. Если у продавца ее нет, он и покупатель могут попросить ее в строительном бюро, где она должна быть доступна с момента утверждения. «А потом пусть ее проверит уполномоченное лицо», — добавляет Черны.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
12 АПРЕЛЯ 2024
3688
Министерство внутренних дел Чехии представило свой проект условий предоставления долгосрочного проживания для украинских беженцев. ВНЖ будет выдаваться на пять лет, но претендовать на него смогут...
16:30
11 АПРЕЛЯ 2024
944
ОБЗОР: СТРАХОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (POVINNÉ RUČENÍ) В ЧЕХИИ. ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ?
С начала апреля вступил в силу новый закон об обязательном страховании ответственности, который изменил или изменит целый ряд моментов. Например, минимальные страховые лимиты или то, кто должен...
15:29
11 АПРЕЛЯ 2024
337
Присоединяйтесь к нашему интерактивному семинару, где вы узнаете основы финансового планирования, инвестирования и управления деньгами. Эксперты расскажут о ключевых аспектах финансовой...
09:30
11 АПРЕЛЯ 2024
1242
Депутаты Европарламента 10 апреля одобрили весь миграционный пакет, состоящий из десяти законодательных предложений. Это компромисс, призванный успокоить споры, вызванные различными взглядами стран...
12:00
10 АПРЕЛЯ 2024
1416
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ЧЕХИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ ОТ ГОСУДАРСТВА — ЭТО ОТРАБОТАТЬ 30 ЧАСОВ В МЕСЯЦ
Семьи длительно безработных будут иметь право на новое пособие только в том случае, если они будут работать на государство хотя бы 30 часов в месяц.
17:30
9 АПРЕЛЯ 2024
13708
Почему комплексная страховка в Чехии не менее важна, чем все остальные документы, которые вы собираете для получения визы или продления ВНЖ? Сколько она стоит и где ее можно оформить?
16:30
9 АПРЕЛЯ 2024
1784
Все больше жителей Чехии стремятся приумножить свое состояние, инвестируя в акции. Однако если они впоследствии их продадут, то при определенных обстоятельствах могут столкнуться с налоговыми...
11:30
9 АПРЕЛЯ 2024
1069
Почти четверть пятиклассников не достигают даже базового уровня грамотности чтения, сообщает школьная инспекция. Для учеников девятых классов начальных школ этот показатель составляет 17%, а для...
22:00
8 АПРЕЛЯ 2024
1002
Варя, молодой талантливый повар, теряет работу, потому что никто не ценит ее кулинарные способности в придорожном бистро в маленьком украинском селе. Полная идеалов и амбиций, она отправляется во...
11:30
8 АПРЕЛЯ 2024
1720
СЕМЬ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ О НОВОМ ПОСОБИИ ДЛЯ ПОЧТИ МИЛЛИОНА ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ. КТО БУДЕТ ИМЕТЬ НА НЕГО ПРАВО?
Министерство труда и социальных дел Чехии раскрыло подробности о предстоящем новом пособии.
10:30
8 АПРЕЛЯ 2024
1335
Доля украинских беженцев в Чехии без документов, работающих нелегально, снижается. Беженцы сейчас вносят в бюджет больше, чем получают из него. Тем не менее многие из них испытывают финансовые...
16:00
7 АПРЕЛЯ 2024
1239
ЧИСЛО КОМПАНИЙ-ЗОМБИ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 100 000. НЕ СТОИТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ, ЛУЧШЕ ПРОДАТЬ ИЛИ ЗАКРЫТЬ
Существует три сценария избавления от компании, которая вам больше не нужна. Каждый из них лучше, чем вообще ей не заниматься, пишет адвокат Йиржи Коубек.
16:00
5 АПРЕЛЯ 2024
9822
Незапланированные расходы могут надолго вогнать предпринимателя в долги, а в худшем случае привести к банкротству.
10:30
5 АПРЕЛЯ 2024
2697
ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ В ЧЕХИИ ИЗМЕНЯТСЯ. ЛЮДИ ДОЛЖНЫ БУДУТ ПОКАЗЫВАТЬ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ У НИХ НА СЧЕТУ
Сейчас люди, независимо от того, чем они владеют, могут получать пособие на ребенка или пособие на жилье. Оцениваются только их доходы и расходы. Но со следующего года все изменится. Для получения...
16:30
4 АПРЕЛЯ 2024
791
Факультет народного хозяйства Экономического университета в Праге (NF VŠE) потеряет возможность предлагать назначение профессоров в области экономики.