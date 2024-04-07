Кризис еще не начался. Он только наступает, говорит чешский юрист и инвестор

Иностранные инвестиции перестали поступать в регион, рядом идет война, высокие цены на энергоносители душат экономику. По мнению Ярослава Гавела, совладельца и главы крупнейшей юридической фирмы в Чехии, будущее за растущими экономиками во главе с США.





Именно поэтому Гавел и его партнеры основали новую фирму One Family Office, в которой они и другие деловые партнеры планируют совместно управлять активами. Первая крупная иностранная инвестиция в размере одного миллиарда крон была вложена в два из десяти самых известных в мире фондов прямых инвестиций.





Фонды прямых инвестиций — это фонды частного капитала, которые обычно имеют юридическую форму фондов квалифицированных инвесторов. В них участвуют лица, отвечающие определенным минимальным требованиям к свободному капиталу и инвестиционному опыту.





– Вы инвестировали в два американских фонда. Почему именно в них?





– В настоящее время мы завершаем инвестирование в фонды прямых инвестиций Vista Equity Partners VIII и KKR Ascendant. Если учесть, что мы руководим нашей юридической фирмой уже почти 23 года, за это время мы накопили кое-какие деньги, и нам нужно позаботиться об этих активах. Поэтому One Family Office был создан в первую очередь для того, чтобы защитить и оценить наши собственные активы.





Однако мы инвестируем одновременно с деловыми друзьями и партнерами, которым оказываем юридические услуги, поэтому наши силы уже не так незначительны. Поскольку у нас так много кредитоспособных клиентов, мы смогли с самого начала построить One Family Office так, будто управляем миллиардом долларов. Это важно с точки зрения силы семейного офиса, особенно за рубежом, потому что миллиард долларов — это базовая цифра для рейтингов Forbes.





– Опишите эти фонды.





– Нам нужны были фонды, инвестирующие в глобальном масштабе или в Северной и Южной Америке, для диверсификации, а также потому, что там экономика растет быстрее. Vista Equity Partners — одна из ведущих частных инвестиционных компаний, специализирующихся на корпоративном программном обеспечении. Программное обеспечение — очень привлекательный сектор благодаря низкой капиталоемкости, высокой рентабельности, огромной масштабируемости и сильной тенденции к цифровизации даже в традиционных отраслях (Industry 4.0).





Фонды Vista Equity Partners имеют долгосрочный опыт оценки стоимости значительно выше отраслевого стандарта в сфере прямых инвестиций. Исторически обоснованная чистая доходность инвестиций составляет 28% годовых. KKR в свою очередь входит в тройку крупнейших управляющих активами в мире. Ее основатели также являются отцами-основателями прямых инвестиций. Нам нравится этот фонд, потому что он инвестирует в средние компании в Америке, где есть приличный шанс заработать больше денег. Исторически сложилось, что их доходность составляет в среднем 22% в год, и они делают это уже 50 лет. Через их руки прошло в общей сложности 700 компаний.





– Кто инвестирует вместе с вами?





– Многие чешские и словацкие миллиардеры, а также профессиональные инвесторы, средние предприниматели, генеральные и финансовые директора крупных компаний совместно с нами инвестируют в Vista и фонды KKR.





– Каково было работать с KKR, легендой отрасли?





– Чрезвычайно быстро, приятно и конструктивно. К сожалению, качество и скорость предоставления данных не могут сравниться с местными фондами прямых или венчурных инвестиций. В конце концов, почти 50-летний опыт и работа команды из сотен суперумных и эффективных профессионалов должны быть где-то известны. В целом иностранные фонды заинтересованы в нашей группе не только как в инвесторе, но и как в стратегическом инвестиционном и консультационном партнере в Центральной Европе.





– Вы также говорили о том, что собираетесь сделать еще две инвестиции в конце этого года. Что это будут за инвестиции?





– Мы обязательно вложим средства в один фонд, специализирующийся на выкупе управленческих компаний. Я пока не буду уточнять, но это будет фонд, который входит в число двух ведущих в отрасли. Еще одной инвестицией станет технологический фонд или фонд, инвестирующий в кредиты компаниям в качестве альтернативы банковскому финансированию. Это очень популярно сейчас на Западе. Такие фонды зарабатывают от 12 до 16%.





Банки в основном работают медленно, потому что они очень зарегулированы и должны либо выдавать кредиты под залог недвижимости, либо долгосрочные кредиты. В Чехии есть место и для более коротких корпоративных кредитов, и мы предлагаем такую услугу в нашей группе.





– В чем вы видите потенциал для участия в One Family Office для ваших клиентов?





– Например, фонд группы J&T Arch изначально планировался в размере миллиарда евро, но сегодня инвесторы уже вложили в него миллиард евро. Так что инвестиционный аппетит в Чехии определенно есть.





Изначально J&T Arch — если я правильно помню — имел значительно более низкое представление о собственной эффективности, но это было во времена почти нулевых процентных ставок. Тогда она составляла около 7-8%, но в итоге за последние два года они получили значительную двузначную прибыль. Это успешная концепция. Вероятно, это в основном связано с выдающимися результатами группы EPH Даниэля Кржетинского. Они перевели свои активы из облигаций и других подобных инструментов в этот фонд. Кроме того, вы, вероятно, видите, что нечто подобное объявила компания Penta. То есть они вложат часть своих активов в фонд и пригласят инвесторов. В этом есть смысл, это хорошая схема.





Однако это совершенно иная ситуация, чем у нас. Мы не создаем огромных фондов, но соинвестируем принципиально меньшие суммы в диапазоне от 50 миллионов до миллиарда на одну инвестицию. Мы хотим инвестировать на уровне верхней границы доходности типичных фондов квалифицированных инвесторов в Чехии, то есть от 12 до 20% годовых, и мы считаем, что за рубежом наши более долгосрочные и менее ликвидные инвестиции позволят достичь доходности в 20% и более, включая возможное использование кредитного плеча. То есть так, как инвестируют настоящие долларовые миллиардеры. В то же время вокруг нас есть люди, которые являются миллиардерами, в основном с активами от одного до 25 миллиардов крон, и, как правило, это наши партнеры, которые хотят инвестировать вместе с нами.





– Почему вы считаете, что в Чехии невозможно добиться такой же доходности, как в США или других странах мира?





– Дело в состоянии нашей экономики. В течение многих лет мы сближались с миром, в частности, потому, что здесь была более дешевая рабочая сила, а также потому, что сюда проникали иностранные структуры, сначала западные, а затем азиатские.





Однако в последнее время ситуация изменилась, и тому есть несколько причин. Есть проблемы в Германии, где рынок недвижимости абсолютно на дне. Кризис в автомобильной промышленности еще не наступил, но он приближается. Европа полностью заснула в движении к электромобильности во всей своей промышленной вертикали, где сейчас доминирует Китай. В целом у немцев и, как следствие, у Европы есть проблемы, например, с энергией, а их экономический рост стремится к нулю.





В Словакии политическая ситуация была критической в течение многих лет, что означает огромный отток лучших мозгов. Обе страны — два наших крупнейших торговых партнера, а мы в Чехии не очень-то умеем привлекать европейские фонды и т. д. А тут еще энергетический кризис, война в Украине... Приток иностранных инвесторов прекратился как в области слияний и поглощений, так и в сфере инвестиций в недвижимость.





С другой стороны, в Америке рост ВВП в прошлом году уже составил 4%, в Индии — 8%... Поэтому международные деньги идут не в наш регион, а в другие места. В нашей стране такая ситуация сохранится на долгие годы, и даже если война закончится через два года, потребуется еще пять-семь лет, чтобы восстановить Германию. Я думаю, что это необратимо.





– Так видите ли вы какие-либо возможности в Чешской Республике, которая сейчас находится в состоянии стагнации?





– Мы давно и активно работаем с венчурными фондами в Чехии на консультативной основе. Мы инвестировали небольшие суммы в 11 из них и добились хороших оценок. Однако таких фондов очень много, и я относительно скептически отношусь к тому, что инвесторы получат все свои деньги обратно.





Точно так же я скептически отношусь к дальнейшему стремительному росту цен на недвижимость. Я считаю, что в Чехии квартиры и дома относительно дорогие, если сравнивать, например, с Польшей. Конечно, это зависит от типа недвижимости, например, логистическая недвижимость будет хорошо продаваться — благодаря тому, что мы являемся стратегически важной страной для транспортировки товаров по всей Европе.





Конечно, цены на жилую недвижимость в Праге, Брно, Братиславе высоки, и люди будут ее покупать, потому что хотят жить в этих городах. Поэтому пока недвижимость не станет фундаментально дорогой, цены будут высокими. Если бы их обложили налогом, как во Франции или Испании, люди, конечно, сразу же распродали бы свои инвестиционные квартиры. Это чисто налоговый вопрос, потому что при высоком налогообложении недвижимость не будет привлекательной для среднего гражданина.





– Передача недвижимости от поколения к поколению по-прежнему актуальна?





– Да, это самая большая возможность не только в Чехии и Словакии, но и во всем регионе Центральной и Восточной Европы. На Западе уже существует капитализм с несколькими поколениями, и говорят, что переход от первого поколения ко второму всегда самый сложный. Родителям удается передать бизнес своим детям примерно в трети случаев. Таким образом, существует огромное количество возможностей для отчуждения, как положительных, когда все согласовано, так и под давлением, например, в результате наследственных споров и так далее.





Мы считаем этот процесс самой большой возможностью, и именно поэтому мы вошли в качестве генерального партнера в очень перспективный фонд, который фокусируется на этих вещах. Это фонд Adax Corporate Succession Fund, который ориентирован на компании среднего размера, где преемственность обычно вызывает наибольшие трудности. Владимир Длоуги недавно присоединился к этому фонду.





Ярослав Гавел (50 лет)

Управляющий партнер юридической фирмы Havel & Partners, основанной в 2001 году. Сегодня Havel & Partners является крупнейшей на чешском и словацком рынке. В прошлом году оборот консалтинговой части Havel & Partners составил 1,5 млрд крон, а валовая операционная прибыль EBITDA — около 400 млн крон. Компания специализируется на комплексных юридических и налоговых консультациях.