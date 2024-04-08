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Комментарий: Ценовая драма в Чехии продолжается
18 апреля 2024
14:00
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В секторе цен на энергоносители ничего не меняется. А вот что происходит с продуктами питания, остается загадкой, пишет редактор Seznam Zprávy Петр Голуб.
Энергия в Европе дорожает, а продукты питания дешевеют быстрее всего. Почему чешская экономика нестабильна на рынке розничных цен?
«Мы останемся "ястребами"», — с честным лицом обещает глава Чешского национального банка Алеш Михл. Добившись «успеха в восстановлении ценовой стабильности» и вернув инфляцию на уровень 2%, он утверждает, что Центробанк «продолжит последовательно обеспечивать сохранение низкого и стабильного уровня инфляции в долгосрочной перспективе».
Приписывание себе заслуг при снижении инфляции — один из соблазнов, перед которым мало кто из центральных банкиров и политиков может устоять. Однако недавно опубликованные данные Евростата показывают, что в сравнении с европейскими странами чехи не очень хорошо справились с «большой инфляцией» 2021-2023 годов. Более того, сегодняшние чешские цены никак нельзя назвать стабильными.
По сравнению с 2021 годом в марте этого года цены на внутреннем рынке выросли на 33%. Это третий по величине рост после Венгрии и Эстонии. Здесь вместо самовосхваления уместнее поискать, где была допущена ошибка.
Венгрия — пример того, что происходит, когда в экономике слишком много денег — либо потому, что центральный банк держит процентные ставки на низком уровне, либо потому, что правительство расточительно относится к зарплатам, субсидиям и льготам. В те времена, когда Европейский центральный банк также удерживал процентные ставки на низком уровне, такая политика была самоубийственной для более слабых стран, соседствующих с еврозоной.
Эстония же поплатилась за непродуманную либерализацию рынка электроэнергии в тот злополучный момент, когда разразился энергетический кризис.
Можно признать, что чешская экономика, которая должна быть более устойчивой к внешним потрясениям, чем две вышеупомянутые страны, потерпела неудачу в обоих направлениях, т. е. вливая в экономику большие суммы денег и не сумев отрегулировать цены на энергоносители.
Правда, после неконтролируемого взлета цен в 2022 и 2023 годах ситуация улучшилась. В марте годовая инфляция в стране снизилась до 2%, что является восьмым самым низким показателем в Европе. Однако Чешская Республика переживает уникальный период для наиболее чувствительных товаров, на которые приходится треть расходов среднего домохозяйства, а именно энергии и продуктов питания.
В среднем энергия, включая топливо, стоит дешевле, чем в прошлом году, что компенсирует ценовые рекорды, установленные в начале прошлого года. В Чехии, похоже, рекорд еще впереди, поскольку розничные цены на энергоносители продолжают расти. По сравнению с мартом прошлого года они выросли на 5%, что является самым высоким показателем среди всех стран — членов ЕС, а по сравнению с докризисным периодом цены на электроэнергию в Чехии выросли больше всего (за исключением Эстонии). Рынок не справляется, регулирование провалилось, и в энергетическом секторе ничего не работает.
Сложнее объяснить другую уникальную особенность — 6-процентное падение цен на продукты питания в годовом исчислении. Этого статистики не зафиксировали больше нигде в Европейском союзе. В других странах цены на продукты питания продолжают расти или в лучшем случае стагнируют. Коррекция цен в Чехии настолько существенна, что мы неожиданно попали в категорию стран, где цены на продукты питания в период с 2021 по 2024 год будут ниже среднего уровня.
Возможно, свою роль сыграло снижение НДС на большинство продуктов питания. Возможно также, что торговые сети уступили непримиримому бойкоту своих покупателей и теперь продают излишки со складов ниже себестоимости. Как бы то ни было, именно продукты питания обеспечили снижение инфляции в Чехии. Без них она осталась бы на уровне 4%. Вопрос в том, что произойдет, когда склады ритейлеров опустеют.
Для «ястребов», как говорит Михл, это означает, что за инфляцией придется следить днем и ночью. Но трудно представить себе, что центральные банкиры будут ходить по офисам продавцов энергоносителей и продуктов питания и объяснять им, как правильно устанавливать цены.
Другими словами, ни потребитель, ни бизнесмен не могут чувствовать себя в безопасности, пока не будут проанализированы и устранены причины, по которым инфляция здесь была одной из самых низких в ЕС.
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