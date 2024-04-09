ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
ФОТО: Полиция Праги ищет новых хозяев для животных из приюта
19 апреля 2024
15:00
402
Полиция Праги вместе с приютом для животных в пражском районе Троя предлагает взять домой найденных кроликов, попугаев, морских свинок или даже агаму.
«Наступила весна. Природа просыпается от долгого зимнего сна, и наш отдел животных тоже. Стоит только войти в помещение и сразу слышен топот кроликов, визг морских свинок, крики нескольких видов попугаев, тишина только в террариуме у агамы. Все они жаждут внимания, все хотели бы получить угощение, но абсолютно все хотели бы попасть в новый дом. Пожалуйста, распространите это сообщение везде», — говорится в сообщении пражской полиции.
Если вам понравилось животное и вы хотите взять его домой, зайдите на сайт Útulek a odchytová služba Troja - Ostatní zvířat (upozpraha.cz) или позвоните по телефону 222 025 929.
Вы также можете следить за тем, что происходит, на instagram https://www.instagram.com/upozpraha/.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
18 АПРЕЛЯ 2024
357
Пражская транспортная компания (DPP) объявила тендер с оценочной стоимостью около 86 миллиардов крон без учета НДС на закупку автоматизированных поездов для линий метро C и D. В контракт также...
14:00
18 АПРЕЛЯ 2024
1142
В секторе цен на энергоносители ничего не меняется. А вот что происходит с продуктами питания, остается загадкой, пишет редактор Seznam Zprávy Петр Голуб.
11:30
16 АПРЕЛЯ 2024
1231
Как чехи чаще всего добираются на работу или на учебу? Это выяснило агентство Ipsos в рамках проекта «Как живется в Чехии» для Seznam Zprávy. Согласно опросу, основное средство передвижения — это...
21:00
15 АПРЕЛЯ 2024
1124
Почти половина детей, поступающих в пражские средние школы, приезжают из других регионов, поэтому мест в столице может не хватить.
13:00
15 АПРЕЛЯ 2024
1351
Даже если война в Украине закончится через два года, потребуется еще пять-семь лет, чтобы Германия вернулась к докризисному уровню. Стагнация будет продолжаться, и это необратимо, считает юрист и...
16:00
13 АПРЕЛЯ 2024
2390
До 80% чешских водителей ругаются за рулем. Это показал опрос, проведенный компанией Nexbase, производящей автомобильные камеры.
15:45
12 АПРЕЛЯ 2024
9843
В этом выпуске вы узнаете, какие бывают страховки для беременных в Чехии. Какие ошибки совершают иностранцы при выборе страхового полиса? Чем отличается комплексное страхование от страховки для...
14:00
12 АПРЕЛЯ 2024
5506
Министерство внутренних дел Чехии представило свой проект условий предоставления долгосрочного проживания для украинских беженцев. ВНЖ будет выдаваться на пять лет, но претендовать на него смогут...
10:30
12 АПРЕЛЯ 2024
850
Отсутствие документов может дорого обойтись владельцам недвижимости. Например, если они покупают дом и не проверяют, есть ли у него проектная документация, то могут столкнуться со штрафами в сотни...
16:30
11 АПРЕЛЯ 2024
1522
ОБЗОР: СТРАХОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (POVINNÉ RUČENÍ) В ЧЕХИИ. ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ?
С начала апреля вступил в силу новый закон об обязательном страховании ответственности, который изменил или изменит целый ряд моментов. Например, минимальные страховые лимиты или то, кто должен...
15:29
11 АПРЕЛЯ 2024
657
Присоединяйтесь к нашему интерактивному семинару, где вы узнаете основы финансового планирования, инвестирования и управления деньгами. Эксперты расскажут о ключевых аспектах финансовой...
09:30
11 АПРЕЛЯ 2024
1648
Депутаты Европарламента 10 апреля одобрили весь миграционный пакет, состоящий из десяти законодательных предложений. Это компромисс, призванный успокоить споры, вызванные различными взглядами стран...
12:00
10 АПРЕЛЯ 2024
1677
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ЧЕХИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ ОТ ГОСУДАРСТВА — ЭТО ОТРАБОТАТЬ 30 ЧАСОВ В МЕСЯЦ
Семьи длительно безработных будут иметь право на новое пособие только в том случае, если они будут работать на государство хотя бы 30 часов в месяц.
17:30
9 АПРЕЛЯ 2024
13999
Почему комплексная страховка в Чехии не менее важна, чем все остальные документы, которые вы собираете для получения визы или продления ВНЖ? Сколько она стоит и где ее можно оформить?
16:30
9 АПРЕЛЯ 2024
2114
Все больше жителей Чехии стремятся приумножить свое состояние, инвестируя в акции. Однако если они впоследствии их продадут, то при определенных обстоятельствах могут столкнуться с налоговыми...