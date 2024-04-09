Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

ФОТО: Полиция Праги ищет новых хозяев для животных из приюта

Новости 420on
19 апреля 2024
15:00
402
Полиция Праги вместе с приютом для животных в пражском районе Троя предлагает взять домой найденных кроликов, попугаев, морских свинок или даже агаму.
«Наступила весна. Природа просыпается от долгого зимнего сна, и наш отдел животных тоже. Стоит только войти в помещение и сразу слышен топот кроликов, визг морских свинок, крики нескольких видов попугаев, тишина только в террариуме у агамы. Все они жаждут внимания, все хотели бы получить угощение, но абсолютно все хотели бы попасть в новый дом. Пожалуйста, распространите это сообщение везде», — говорится в сообщении пражской полиции.

Если вам понравилось животное и вы хотите взять его домой, зайдите на сайт Útulek a odchytová služba Troja - Ostatní zvířat (upozpraha.cz) или позвоните по телефону 222 025 929.


Вы также можете следить за тем, что происходит, на instagram https://www.instagram.com/upozpraha/.



Чехия животные полиция

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
18 АПРЕЛЯ 2024
357
ЖИЗНЬ
ПРАЖСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ОБЪЯВИЛА ТЕНДЕР ПО ЗАКУПКЕ БЕСПИЛОТНЫХ ПОЕЗДОВ МЕТРО
Пражская транспортная компания (DPP) объявила тендер с оценочной стоимостью около 86 миллиардов крон без учета НДС на закупку автоматизированных поездов для линий метро C и D. В контракт также...
14:00
18 АПРЕЛЯ 2024
1142
ЖИЗНЬ
КОММЕНТАРИЙ: ЦЕНОВАЯ ДРАМА В ЧЕХИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В секторе цен на энергоносители ничего не меняется. А вот что происходит с продуктами питания, остается загадкой, пишет редактор Seznam Zprávy Петр Голуб.
11:30
16 АПРЕЛЯ 2024
1231
ЖИЗНЬ
ПОЧЕМУ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЧЕХОВ ЧАЩЕ ВСЕГО ПЕРЕДВИГАЮТСЯ НА АВТОМОБИЛЕ? ЕСТЬ МЕСТА, ГДЕ ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ
Как чехи чаще всего добираются на работу или на учебу? Это выяснило агентство Ipsos в рамках проекта «Как живется в Чехии» для Seznam Zprávy. Согласно опросу, основное средство передвижения — это...
21:00
15 АПРЕЛЯ 2024
1124
ОБРАЗОВАНИЕ
ПОЧТИ ПОЛОВИНА ДЕТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В ПРАЖСКИЕ СРЕДНИЕ ШКОЛЫ, — ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ. МЕСТ НЕ ХВАТАЕТ
Почти половина детей, поступающих в пражские средние школы, приезжают из других регионов, поэтому мест в столице может не хватить.
13:00
15 АПРЕЛЯ 2024
1351
ЖИЗНЬ
КРИЗИС ЕЩЕ НЕ НАЧАЛСЯ. ОН ТОЛЬКО НАСТУПАЕТ, ГОВОРИТ ЧЕШСКИЙ ЮРИСТ И ИНВЕСТОР
Даже если война в Украине закончится через два года, потребуется еще пять-семь лет, чтобы Германия вернулась к докризисному уровню. Стагнация будет продолжаться, и это необратимо, считает юрист и...
16:00
13 АПРЕЛЯ 2024
2390
ЖИЗНЬ
CАМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ РУГАТЕЛЬСТВОМ СРЕДИ ЧЕШСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ СЛОВО НА БУКВУ «Д»
До 80% чешских водителей ругаются за рулем. Это показал опрос, проведенный компанией Nexbase, производящей автомобильные камеры.
15:45
12 АПРЕЛЯ 2024
9843
ЖИЗНЬ
СТРАХОВКА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ В ЧЕХИИ. КАК ВЫБРАТЬ?
В этом выпуске вы узнаете, какие бывают страховки для беременных в Чехии. Какие ошибки совершают иностранцы при выборе страхового полиса? Чем отличается комплексное страхование от страховки для...
14:00
12 АПРЕЛЯ 2024
5506
ЖИЗНЬ
ВНЖ ДЛЯ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ? НА ПЯТЬ ЛЕТ, НО БЕЗ ПРАВА ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЙ И МЕДСТРАХОВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Министерство внутренних дел Чехии представило свой проект условий предоставления долгосрочного проживания для украинских беженцев. ВНЖ будет выдаваться на пять лет, но претендовать на него смогут...
10:30
12 АПРЕЛЯ 2024
850
ЖИЗНЬ
У ВАС НЕТ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ДОМ? ВЛАСТИ МОГУТ НАКАЗАТЬ ВАС ШТРАФОМ В СОТНИ ТЫСЯЧ КРОН
Отсутствие документов может дорого обойтись владельцам недвижимости. Например, если они покупают дом и не проверяют, есть ли у него проектная документация, то могут столкнуться со штрафами в сотни...
16:30
11 АПРЕЛЯ 2024
1522
ЖИЗНЬ
ОБЗОР: СТРАХОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (POVINNÉ RUČENÍ) В ЧЕХИИ. ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ?
С начала апреля вступил в силу новый закон об обязательном страховании ответственности, который изменил или изменит целый ряд моментов. Например, минимальные страховые лимиты или то, кто должен...
15:29
11 АПРЕЛЯ 2024
657
ОБРАЗОВАНИЕ
ПЕРВЫЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Присоединяйтесь к нашему интерактивному семинару, где вы узнаете основы финансового планирования, инвестирования и управления деньгами. Эксперты расскажут о ключевых аспектах финансовой...
09:30
11 АПРЕЛЯ 2024
1648
ЖИЗНЬ
ЕВРОПАРЛАМЕНТ ОДОБРИЛ ПАКТ О МИГРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УБЕЖИЩА
Депутаты Европарламента 10 апреля одобрили весь миграционный пакет, состоящий из десяти законодательных предложений. Это компромисс, призванный успокоить споры, вызванные различными взглядами стран...
12:00
10 АПРЕЛЯ 2024
1677
ЖИЗНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ЧЕХИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ ОТ ГОСУДАРСТВА — ЭТО ОТРАБОТАТЬ 30 ЧАСОВ В МЕСЯЦ
Семьи длительно безработных будут иметь право на новое пособие только в том случае, если они будут работать на государство хотя бы 30 часов в месяц.
17:30
9 АПРЕЛЯ 2024
13999
ЖИЗНЬ
ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ О СТРАХОВКАХ ДЛЯ ВНЖ В ЧЕХИИ
Почему комплексная страховка в Чехии не менее важна, чем все остальные документы, которые вы собираете для получения визы или продления ВНЖ? Сколько она стоит и где ее можно оформить?
16:30
9 АПРЕЛЯ 2024
2114
БИЗНЕС
КАК В ЧЕХИИ ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ ДОХОД ОТ АКЦИЙ
Все больше жителей Чехии стремятся приумножить свое состояние, инвестируя в акции. Однако если они впоследствии их продадут, то при определенных обстоятельствах могут столкнуться с налоговыми...