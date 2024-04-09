ФОТО: Полиция Праги ищет новых хозяев для животных из приюта

«Наступила весна. Природа просыпается от долгого зимнего сна, и наш отдел животных тоже. Стоит только войти в помещение и сразу слышен топот кроликов, визг морских свинок, крики нескольких видов попугаев, тишина только в террариуме у агамы. Все они жаждут внимания, все хотели бы получить угощение, но абсолютно все хотели бы попасть в новый дом. Пожалуйста, распространите это сообщение везде», — говорится в сообщении пражской полиции.