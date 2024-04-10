ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Средний чех стал на 40% богаче после вступления в Европейский союз
22 апреля 2024
13:00
287
Уровень жизни среднестатистического чеха значительно вырос после вступления в Европейский союз в мае 2004 года, обогнав многие страны Южной Европы. Однако по уровню заработной платы Чехия все еще отстает от западных стран. Большинство регионов страны также выиграли от вступления в ЕС. Однако не все, и в некоторых из уровень жизни отстает от среднего.
Согласно экономическому анализу компании Česká spořitelna, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Чехии на душу населения вырос более чем на 40% — с 480 000 крон в 2004 году до 675 000 крон в прошлом году. Среднее потребление домохозяйств выросло более чем на пятую часть, до 302 000 крон.
«Если бы Чешская Республика не была частью ЕС, наши экономические показатели были бы хуже. ВВП на душу населения в прошлом году был бы на пятую часть, или на 130 000 крон, ниже, а потребление домохозяйств упало бы на треть, или на 100 000 крон», — говорится в сообщении банка.
В целом за последние два десятилетия уровень жизни чехов приблизился к уровню Западной Европы. Если на момент вступления в ЕС ВВП на душу населения в Чехии составлял 80% от среднеевропейского, то в 2023 году ВВП на душу населения по паритету покупательной способности достигнет 91%.
По уровню жизни страна обогнала, например, Грецию, Португалию и Испанию и приблизилась к Италии. Однако во многих отношениях она упустила свой шанс. Некоторые страны, вступившие в ЕС в то же время, развивались быстрее. Польша поднялась с уровня жизни в 50 до 80%, а Литва — с 43 до 90% от среднего уровня по ЕС. В Чехии люди также живут не везде одинаково.
«В целом Чешская Республика приближается к среднему уровню жизни в ЕС, но некоторые регионы отдаляются от него. В частности, уровень жизни в Карловарском и Устецком краях после вступления в ЕС повышался медленнее, чем в других регионах, даже относительно среднего уровня по ЕС», — говорит Давид Навратил, главный экономист компании Česká spořitelna.
По его словам, больше всего уровень жизни вырос в Южноморавском крае.
Заработная плата растет, но растут и цены
В последние годы цены также росли. Уровень цен в период с 2004 по 2022 год вырос с 55 до 81% от среднего уровня по ЕС. Однако уровень заработной платы по-прежнему составляет лишь 60% от среднего уровня по ЕС. И это несмотря на относительно быстрый рост номинальной заработной платы, который неоднократно признавался чрезмерным по сравнению с ростом производительности труда.
«Положительным моментом является и то, что вступление в ЕС почти вдвое снизило уровень бедности в Чехии — с 20 до 11%», — добавили в банке.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
20 АПРЕЛЯ 2024
337
Расходы на интернет-рекламу в прошлом году достигли 59,5 млрд чешских крон. По сравнению с прошлым годом они выросли на 2,7 млрд, или почти на 5%. Это самый высокий показатель за всю историю...
15:00
19 АПРЕЛЯ 2024
1216
Полиция Праги вместе с приютом для животных в пражском районе Троя предлагает взять домой найденных кроликов, попугаев, морских свинок или даже агаму.
22:00
18 АПРЕЛЯ 2024
582
Пражская транспортная компания (DPP) объявила тендер с оценочной стоимостью около 86 миллиардов крон без учета НДС на закупку автоматизированных поездов для линий метро C и D. В контракт также...
14:00
18 АПРЕЛЯ 2024
1485
В секторе цен на энергоносители ничего не меняется. А вот что происходит с продуктами питания, остается загадкой, пишет редактор Seznam Zprávy Петр Голуб.
11:30
16 АПРЕЛЯ 2024
1632
Как чехи чаще всего добираются на работу или на учебу? Это выяснило агентство Ipsos в рамках проекта «Как живется в Чехии» для Seznam Zprávy. Согласно опросу, основное средство передвижения — это...
21:00
15 АПРЕЛЯ 2024
1206
Почти половина детей, поступающих в пражские средние школы, приезжают из других регионов, поэтому мест в столице может не хватить.
13:00
15 АПРЕЛЯ 2024
1468
Даже если война в Украине закончится через два года, потребуется еще пять-семь лет, чтобы Германия вернулась к докризисному уровню. Стагнация будет продолжаться, и это необратимо, считает юрист и...
16:00
13 АПРЕЛЯ 2024
2493
До 80% чешских водителей ругаются за рулем. Это показал опрос, проведенный компанией Nexbase, производящей автомобильные камеры.
15:45
12 АПРЕЛЯ 2024
9925
В этом выпуске вы узнаете, какие бывают страховки для беременных в Чехии. Какие ошибки совершают иностранцы при выборе страхового полиса? Чем отличается комплексное страхование от страховки для...
14:00
12 АПРЕЛЯ 2024
5670
Министерство внутренних дел Чехии представило свой проект условий предоставления долгосрочного проживания для украинских беженцев. ВНЖ будет выдаваться на пять лет, но претендовать на него смогут...
10:30
12 АПРЕЛЯ 2024
905
Отсутствие документов может дорого обойтись владельцам недвижимости. Например, если они покупают дом и не проверяют, есть ли у него проектная документация, то могут столкнуться со штрафами в сотни...
16:30
11 АПРЕЛЯ 2024
1588
ОБЗОР: СТРАХОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (POVINNÉ RUČENÍ) В ЧЕХИИ. ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ?
С начала апреля вступил в силу новый закон об обязательном страховании ответственности, который изменил или изменит целый ряд моментов. Например, минимальные страховые лимиты или то, кто должен...
15:29
11 АПРЕЛЯ 2024
713
Присоединяйтесь к нашему интерактивному семинару, где вы узнаете основы финансового планирования, инвестирования и управления деньгами. Эксперты расскажут о ключевых аспектах финансовой...
09:30
11 АПРЕЛЯ 2024
1711
Депутаты Европарламента 10 апреля одобрили весь миграционный пакет, состоящий из десяти законодательных предложений. Это компромисс, призванный успокоить споры, вызванные различными взглядами стран...
12:00
10 АПРЕЛЯ 2024
1750
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ЧЕХИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ ОТ ГОСУДАРСТВА — ЭТО ОТРАБОТАТЬ 30 ЧАСОВ В МЕСЯЦ
Семьи длительно безработных будут иметь право на новое пособие только в том случае, если они будут работать на государство хотя бы 30 часов в месяц.