Средний чех стал на 40% богаче после вступления в Европейский союз

Согласно экономическому анализу компании Česká spořitelna, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Чехии на душу населения вырос более чем на 40% — с 480 000 крон в 2004 году до 675 000 крон в прошлом году. Среднее потребление домохозяйств выросло более чем на пятую часть, до 302 000 крон.





«Если бы Чешская Республика не была частью ЕС, наши экономические показатели были бы хуже. ВВП на душу населения в прошлом году был бы на пятую часть, или на 130 000 крон, ниже, а потребление домохозяйств упало бы на треть, или на 100 000 крон», — говорится в сообщении банка.





В целом за последние два десятилетия уровень жизни чехов приблизился к уровню Западной Европы. Если на момент вступления в ЕС ВВП на душу населения в Чехии составлял 80% от среднеевропейского, то в 2023 году ВВП на душу населения по паритету покупательной способности достигнет 91%.





По уровню жизни страна обогнала, например, Грецию, Португалию и Испанию и приблизилась к Италии. Однако во многих отношениях она упустила свой шанс. Некоторые страны, вступившие в ЕС в то же время, развивались быстрее. Польша поднялась с уровня жизни в 50 до 80%, а Литва — с 43 до 90% от среднего уровня по ЕС. В Чехии люди также живут не везде одинаково.





«В целом Чешская Республика приближается к среднему уровню жизни в ЕС, но некоторые регионы отдаляются от него. В частности, уровень жизни в Карловарском и Устецком краях после вступления в ЕС повышался медленнее, чем в других регионах, даже относительно среднего уровня по ЕС», — говорит Давид Навратил, главный экономист компании Česká spořitelna.





По его словам, больше всего уровень жизни вырос в Южноморавском крае.





Заработная плата растет, но растут и цены





В последние годы цены также росли. Уровень цен в период с 2004 по 2022 год вырос с 55 до 81% от среднего уровня по ЕС. Однако уровень заработной платы по-прежнему составляет лишь 60% от среднего уровня по ЕС. И это несмотря на относительно быстрый рост номинальной заработной платы, который неоднократно признавался чрезмерным по сравнению с ростом производительности труда.





«Положительным моментом является и то, что вступление в ЕС почти вдвое снизило уровень бедности в Чехии — с 20 до 11%», — добавили в банке.